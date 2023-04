El sexo con la chica fue ‘transaccional’, dice la abogada de Chasing Horse

La abogada del acusado líder de un culto y actor de ” Dances With Wolves”, le pidió a una jueza el miércoles que retire todos los cargos en su contra.

El exactor Nathan Chasing Horse, a la izquierda, escucha a su abogada Kristy Holston, una defensora pública, mientras se prepara para salir de la sala después de llenar una petición para retirar los cargos en el Centro Regional de Justicia, el miércoles 5 de abril de 2023, en Las Vegas. Chasing Horse fue arrestado el 31 de enero por cargos relacionados con tráfico sexual, agresión sexual a un menor de 16 años y abuso de menores, según los registros judiciales. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

La defensora pública adjunta Kristy Holston, argumentó que el encarcelamiento de Nathan Chasing Horse es ilegal porque los fiscales estatales no han establecido causa probable para ninguno de los 19 cargos de delito grave que enfrenta, incluyendo acusaciones de que agredió sexualmente a una adolescente y a una mujer y que traficaba drogas.

“Debido a que el Estado se ha extralimitado en su enjuiciamiento de este caso, hay múltiples razones para que cada cargo en esta acusación sea desestimado”, dijo Holston.

Después de que Holston argumentara que el Estado no ha podido demostrar que las víctimas no consintieron las relaciones sexuales, la fiscal Stacy Kollins lo rebatió. Kollins dijo que el testimonio ante el gran jurado de la víctima más joven -tenía 14 años en el momento de la primera presunta agresión sexual y ahora tiene 25- indica que ella no quería sexo.

“El acta está repleta de ‘no tuve elección’”, dijo Kollins. “Lo dice repetidamente: ‘Siento que no tuve elección’. Y de nuevo, la sumisión no es consentimiento”.

La jueza de distrito Carli Kierny dijo que se tomaría un tiempo para considerar los argumentos de ambas partes y emitiría una decisión a finales de semana.

Chasing Horse, de 46 años, interpretó el papel de Smiles a Lot en la película de Kevin Costner de 1990 ” Dances With Wolves” y está acusado de cometer los delitos que se le imputan mientras operaba una secta conocida como The Circle.

Fue arrestado el 31 de enero después de que la policía allanara su casa de North Las Vegas, donde vivía con hasta media docena de mujeres a las que consideraba esposas, según el reporte del arresto.

Chasing Horse se ha declarado inocente de los 19 cargos de delito grave que figuran en la acusación, entre los que se incluyen agresión sexual a una menor de 16 años, agresión sexual, secuestro, lascivia abierta y grave y tráfico de drogas.

También entre los argumentos que, según Holston, hacen que la acusación contra Chasing Horse merezca ser desestimada está que el Estado no presentó al gran jurado pruebas exculpatorias como exige la ley de Nevada o, en otras palabras, pruebas que pudieran absolver a Chasing Horse.

Según las transcripciones del gran jurado, la niña de 14 años declaró que su madre, a la que habían diagnosticado un cáncer, la había enviado a Las Vegas a pedir ayuda a Chasing Horse porque en su comunidad lo consideraban un curandero. Chasing Horse, a su vez, habría dicho a la niña que debía mantener relaciones sexuales con él a cambio de la curación de su madre.

Debido a este intercambio, Holston llamó al sexo “transaccional” y por lo tanto no agresión sexual.

“Según su testimonio, su motivo o razón para tener relaciones sexuales con Nathan era transaccional”, dijo Holston. “Fue a cambio de que Nathan hiciera algo por ella. El sexo con un propósito transaccional no es agresión sexual”.

Kollins dijo que era ofensivo describir la presunta agresión sexual como transaccional.

“Así que la llevan allí a los 14 años porque su madre está enferma y le dicen que su virginidad es la única parte pura que le queda, y que tiene que sacrificarla para mantener la salud de su madre”, dijo Kollins. “Y pasar por alto eso llamándolo transacción… bueno, eso es tomarse muchas licencias, para mí, con los hechos aquí”.

La petición de Holston también incluía otros argumentos para que se desestimara la acusación. Debido a que la policía encontró hongos mágicos, o 236 gramos de psilocina, en el refrigerador de la casa de Chasing Horse, un lugar donde vivía con varias otras personas, no se pudo probar que poseía las drogas, y mucho menos que traficaba con ellas, decía la petición.

Kollins argumentó que, ya que las drogas se encontraron en la casa de Chasing Horse, él las poseía.

El martes, la jueza de distrito Carli Kierny fijó su juicio para el 1° de mayo, que todavía está dentro del requisito de 60 días para un juicio rápido que Chasing Horse pidió cuando fue procesado en marzo.