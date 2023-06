El FBI ofrece 10 mil dólares de recompensa por la captura del asesino de Tabatha Tozzi

El FBI está ofreciendo una recompensa por información que conduzca a la captura de un hombre que sigue desaparecido después de que la policía dijera que mató a su novia en abril y huyó.

Oswaldo Natanahel Pérez-Sánchez, de 26 años, disparó y mató a Tabatha Tozzi, de 26 años, durante una discusión el 22 de abril, según alega el Departamento de Policía Metropolitana. Después, le robó el auto a un testigo y se dio a la fuga, según informó el FBI en su anuncio de la recompensa el miércoles.

Tozzi habría cumplido 27 años el miércoles. Los seres queridos de Tozzi se alegraron de escuchar que el FBI intensificaba casualmente sus esfuerzos para atrapar a Pérez-Sánchez mientras seguían llorando por ella cuando celebraban su cumpleaños.

“Es una noticia increíble, especialmente en el cumpleaños 27 de Tabatha”, dijo su amiga Ashley Galvan en un mensaje de texto. “¡Su madre está saltando de esperanza! Necesitábamos buenas noticias”.

#FBILas Vegas is assisting @LVMPD with their search for Oswaldo Nathanahel Perez-Sanchez. He is wanted for allegedly shooting & killing his girlfriend during an argument. He then allegedly carjacked a witness and fled the scene. https://t.co/cgBzPYKfKy #Reward pic.twitter.com/mK4faXZu4o

— FBI Las Vegas (@FBILasVegas) June 21, 2023