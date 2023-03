El ex-Raider Marshawn Lynch, se declara inocente del cargo de DUI

Marshawn Lynch (Ciudad de Las Vegas)

Una imagen de la cámara corporal del Departamento de Policía Metropolitana muestra a Marshawn Lynch en su Shelby GT500 Coupe antes de su arresto el martes 9 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Departamento de Policía Metropolitana)

El exrunning back de los Raiders, Marshawn Lynch, se declaró no culpable el lunes de un cargo por conducir bajo la influencia de sustancias (DUI) en Las Vegas.

Lynch fue arrestado durante un control de tránsito en el centro de Las Vegas el 9 de agosto después de que fue encontrado dormido en un auto con daños significativos en las llantas, que parecía haber sido conducido contra una acera, según un reporte de arresto del Departamento de Policía Metropolitana.

Se le imputaron cargos de delito menor por DUI, conducir un vehículo no matriculado y no circular por los carriles de circulación. Un cuarto cargo de no tener prueba de seguro fue desestimado durante una audiencia en la corte el lunes, cuando el abogado de Lynch entró en las declaraciones de no culpabilidad, los registros judiciales muestran.

Los abogados defensores de Lynch, Richard Schonfeld y David Chesnoff, dijeron que esperan que el caso vaya a juicio.

“Estamos consternados de que el fiscal de la ciudad decidiera presentar un caso cuando la evidencia demuestra claramente que no hubo un caso de DUI bajo la ley de Nevada”, dijeron los abogados defensores en una declaración enviada por correo electrónico el lunes.

Según el reporte del arresto, Lynch se estaba quedando dormido mientras hablaba con los oficiales durante la parada de tránsito, y había un “fuerte olor a bebida alcohólica emanando del vehículo, su persona y su aliento”.

Lynch, que según la policía solo llevaba un zapato, fue visto en las imágenes de la cámara corporal apenas respondiendo a las preguntas de la policía.

La policía dijo que Lynch no cooperó con los agentes y no pudieron realizarle las pruebas de sobriedad. Más tarde, los agentes obtuvieron una orden de inspección para extraer la sangre de Lynch, pero no cooperó y los funcionarios de prisiones tuvieron que “usar una silla de sujeción para forzar la extracción de sangre”, según el reporte.

La hora de la extracción de sangre no figura en el reporte del arresto.

Tras el arresto, Lynch ingresó en la cárcel de Las Vegas y quedó en libertad bajo fianza.