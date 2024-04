El albacea de O.J. dice que quiere que los Goldman reciban ‘cero, nada’ de la herencia

El abogado de mucho tiempo de O.J. Simpson y albacea de su patrimonio dijo el viernes que luchará para evitar el pago de una sentencia de 33.5 millones de dólares concedida a las familias de su exesposa Nicole Brown Simpson y su amigo Ron Goldman.

El abogado Malcolm LaVergne, que había representado a Simpson desde 2009, dijo al Review-Journal en una entrevista telefónica que específicamente no quiere que la familia Goldman vea dinero de la herencia de Simpson.

“Es mi esperanza que los Goldman reciban cero, nada”, dijo LaVergne. “Ellos específicamente. Y haré todo lo que esté en mi mano como albacea o representante personal para intentar asegurarme de que no reciban nada”.

Los documentos judiciales presentados el viernes revelaron el testamento final de Simpson, que nombraba a LaVergne albacea encargado de supervisar la herencia. La familia de Simpson anunció su muerte el jueves, un día después de que falleciera a causa de un cáncer de próstata.

Tras saltar a la fama como estrella del fútbol americano, Simpson era conocido como el hombre acusado de asesinar brutalmente a Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman en junio de 1994. Fue absuelto de los asesinatos en un juicio celebrado en Los Ángeles que duró un mes y fue muy publicitado.

LaVergne dijo que a Simpson se le había diagnosticado cáncer de próstata “hace varios años”, y que había entrado en remisión antes de reaparecer recientemente. Simpson murió en cuidados paliativos en su casa de Rhodes Ranch, en el suroeste del valle de Las Vegas, dijo LaVergne.

El testamento coloca todos los bienes de Simpson en un fideicomiso que se creó en enero, según consta en los archivos judiciales. LaVergne dijo que la totalidad del patrimonio de Simpson no ha sido contada.

“No puedo hacer una predicción ahora mismo sobre cuál es el valor del patrimonio”, dijo LaVergne.

LaVergne dijo que lo tomó por sorpresa ser nombrado albacea de la herencia.

“No entiendo por qué me nombró representante personal o albacea, pero lo hizo”, dijo. “Y es algo que me voy a tomar muy en serio”.

Entre las responsabilidades de LaVergne como representante personal está pagar el costo de un “monumento adecuado” en la tumba de Simpson, según el testamento. También decía que Simpson deseaba “que este testamento sea administrado como aquí se establece sin litigios ni disputas de ningún tipo” y que cualquier beneficiario, heredero “o cualquier otra persona” que intente establecer una reclamación sobre el testamento, “o ataque, se oponga o intente anular la administración de este testamento, hacer que este testamento sea declarado nulo, inválido o disminuido, o anular cualquier cambio de cualquier parte de las estipulaciones de este testamento,” ellos “recibirán, libre de fideicomiso, un dólar y no más en lugar de cualquier interés reclamado en este testamento o sus bienes”.

En 1997, Simpson fue declarado responsable en un juicio civil por homicidio culposo, y se le ordenó pagar una indemnización millonaria a las familias de Goldman y Nicole Brown Simpson.

LaVergne dijo que, aunque las familias han presionado para que se pague, nunca hubo una orden judicial que obligara a Simpson a pagar la sentencia civil. Dijo que su ira particular contra la familia Goldman se debió en parte a los acontecimientos que rodearon el polémico libro que Simpson tenía previsto publicar, titulado “If I Did It”.

La familia de Goldman, que seguía reclamando la sentencia por homicidio culposo, obtuvo el control del manuscrito y retituló el libro ” If I Did It: Confessions of the Killer” (Si lo hice: Confesiones de un asesino), según Associated Press.

Simpson dijo que solo vivía de su pensión de la NFL y de su pensión privada. Cientos de objetos de valor fueron confiscados como parte de la sentencia del jurado civil, y Simpson se vio obligado a subastar su trofeo Heisman, por el que obtuvo 230 mil dólares, según ha reportado Associated Press.

Simpson se enfrentó más tarde a problemas legales en Las Vegas, y fue declarado culpable en 2007 de un robo de objetos deportivos en una habitación de hotel del Palace Station. Simpson fue condenado a entre nueve y 33 años entre rejas.

Salió de prisión en 2017 y la Junta de Comisionados de Libertad Condicional de Nevada le concedió la libertad condicional anticipada en 2021.

LaVergne dijo que Simpson será incinerado en los próximos días, pero que los arreglos funerarios no se han finalizado.