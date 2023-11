Dos policías estatales de Nevada son atropellados y mueren en la I-15; sospechoso es detenido

noviembre 30, 2023 - 11:26 am

La policía de Las Vegas cierra la Monroe Avenue cerca de la I Street el jueves 30 de noviembre de 2023, después de que dos policías estatales de Nevada fueran atropellados y muertos mientras ayudaban a un automovilista en la Interestatal 15 cerca de Charleston Boulevard. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Un helicóptero de la policía sobrevuela la Interestatal 15 en Charleston Boulevard el jueves 30 de noviembre de 2023, después de que dos policías estatales de Nevada fueran atropellados y murieran mientras ayudaban a un automovilista. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La policía de Las Vegas llama a las puertas en I Street cerca de Monroe Avenue el jueves 30 de noviembre de 2023, después de que dos policías del estado de Nevada fueran atropellados y murieran mientras ayudaban a un automovilista en la Interestatal 15 cerca de Charleston Boulevard. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Automovilistas buscan rutas alternas debido al cierre de la Interestatal 15 en dirección norte a la altura de Charleston Boulevard el jueves 30 de noviembre de 2023. Dos policías estatales de Nevada fueron atropellados y murieron mientras ayudaban a un automovilista en la autopista. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La policía de Las Vegas investiga en Monroe Avenue cerca de I Street el jueves 30 de noviembre de 2023, después de que dos policías estatales de Nevada fueran atropellados y murieran mientras ayudaban a un automovilista en la Interestatal 15 cerca de Charleston Boulevard. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La D Street está cerrada bajo la Interestatal 15 el jueves 30 de noviembre de 2023, después de que dos policías estatales de Nevada fueron golpeados y muertos mientras asistían a un automovilista en la autopista cerca de Charleston Boulevard. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La policía espera en la calle de la oficina forense para la procesión de uno de los cuerpos de un agente que, junto con otro policía, fue asesinado mientras realizaba una asistencia a un automovilista en dirección norte de la Interestatal 15 cerca de Charleston Boulevard, en Las Vegas, el jueves 30 de noviembre de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

La F Street está cerrada bajo la Interestatal 15 el jueves, 30 de noviembre de 2023, después de que dos policías estatales de Nevada fueron golpeados y asesinados mientras ayudaban a un automovilista en la autopista cerca de Charleston Boulevard. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La calle está cerrada bajo la Interestatal 15 jueves, 30 de noviembre 2023, después de que dos policías estatales de Nevada fueron golpeados y asesinados mientras asistían a un automovilista en la autopista cerca de Charleston Boulevard. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La policía investiga un accidente en el que murieron dos policías estatales de Nevada el jueves 30 de noviembre de 2023, en la Interestatal 15 cerca de Charleston Boulevard en Las Vegas. (NDOT)

Dos policías estatales de Nevada fueron arrollados y murieron el jueves por la mañana mientras realizaban una asistencia automovilista en la Interestatal 15 hacia el norte cerca de Charleston Boulevard.

Un sospechoso había sido puesto bajo custodia y entrevistado por la policía, según el fiscal de Distrito del Condado Clark, Steve Wolfson, quien dijo que había visitado la escena del crimen y se le había dado un paseo a través de los acontecimientos que llevaron al accidente.

“Es una tragedia terrible que estos policías pierdan la vida de la forma en que lo hicieron”, dijo Wolfson.

La investigación está actualmente en curso y está siendo llevada a cabo por el Departamento de Policía Metropolitana.

La I-15 en dirección norte en Charleston y todas las rampas de la U.S. Highway 95 a la I-15 en dirección norte están cerradas. Por favor, evita el área.

“Nuestras oraciones están con las familias y seres queridos de nuestros agentes caídos”, dijeron los agentes en un comunicado de prensa.

El gobernador Joe Lombardo también emitió un comunicado tras las muertes.

“Estoy profundamente triste por la muerte de dos de nuestros valientes policías estatales de Nevada, que fueron asesinados esta madrugada en Las Vegas”, decía el comunicado. “Esta es una pérdida devastadora para las fuerzas del orden de Nevada, la ciudad de Las Vegas y todo nuestro estado. Mientras lloramos a estos policías, nunca olvidaremos su valentía, su coraje y su sacrificio”.

La policía había rodeado un complejo de apartamentos y los vehículos de las fuerzas del orden se alinearon en las calles cercanas a H Street y Monroe Avenue en relación con las muertes, según una fuente policial, mientras que una escuela cercana, Wendell P. Williams Elementary School, se había puesto temporalmente en un cierre suave que se levantó a las 10 a.m.

Las muertes de los policías ocurrieron poco más de dos años después de que otro policía estatal, Micah May, muriera en la interestatal cerca de Sahara Avenue.

May murió en julio de 2021 tras ser atropellado por un sospechoso de robo de coche que circulaba por la autopista. May fue golpeado por el vehículo robado del sospechoso mientras desplegaba los bastones de detención en la I-15, en un intento de detener una persecución de autos que abarcaba partes de la autopista y calles de superficie. May falleció posteriormente en el University Medical Center a consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente.

En septiembre, se dedicó un tramo de la autopista en su nombre y se instalaron señales conmemorativas en cada sentido de la I-15, cerca del Sahara.

En ese momento, May era solo el segundo policía de Nevada que moría en la fila del deber en casi tres décadas, según los datos del FBI.

El 27 de marzo de 2020, el sargento Ben Jenkins recibió un disparo mortal en la U.S. Highway 93 después de que Jenkins se detuviera para ayudar a un conductor. John Dabritz, residente de Ruth, está acusado de asesinato, incendio provocado en tercer grado, hurto mayor de un vehículo de motor y hurto mayor de un arma de fuego en relación con la muerte.