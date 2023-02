Dos hombres acusados de cometer nueve robos a bancos en el valle de Las Vegas en 20 días

Brad Haino, izquierda, y Thomas Turner (Departamento de Policía Metropolitana)

Un hombre acusado de robar nueve bancos del valle de Las Vegas con un cómplice durante un periodo de 20 días, llevaba un cubrebocas médico y les pasaba una nota a los cajeros amenazando con hacer explotar los negocios, reportó el Departamento de Policía Metropolitana.

Brad Alden Haino, de 41 años, y su presunto cómplice Thomas Robert Turner, también de 41 años, fueron arrestados el 2 de febrero en South Nellis Boulevard tras una serie de robos e intentos de robo, según informó la policía en un reporte de arresto.

Los presuntos robos en nueve entidades financieras de Las Vegas y Henderson ocurrieron entre el 12 de enero y el momento de su arresto, según la policía.

Ambos hombres se enfrentan a un total de 24 cargos de robo, intento de robo, allanamiento de morada y conspiración para cometer un robo, según los registros judiciales.

Haino fue puesto en libertad el jueves y un juez del Tribunal de Justicia ordenó que estuviera sometido a un estricto monitoreo electrónico por parte de la policía.

El tribunal exigió que Turner permaneciera en el Centro de Detención del Condado Clark porque fue arrestado cuando tenía pendiente otro cargo por delito grave, según revelan los registros de internet.

La pareja supuestamente inició la serie de robos a las 10:30 a.m. el 12 de enero, cuando Haino, con un cubrebocas médico, entró en el banco Wells Fargo en 11730 W. Charleston Blvd., entregó a un cajero una nota con una demanda escrita de dinero, no dijo nada y siguió señalando la nota, dijo la policía en el reporte.

Cuando la cajera le dijo que tenía que ir por el dinero, él le dijo: “Ahora vuelvo”, salió del banco hacia el estacionamiento y no volvió, según la policía.

Menos de dos horas después, entró en Wells Fargo del 7590 W. Lago Mead Blvd., esperó en la fila como un cliente normal y luego entregó a la cajera una nota en la que se leía algo parecido a “Dinero ahora, no presiones la alarma, tengo un dispositivo y morirán todos”, dijo la policía en el reporte.

Cuando la cajera, atónita, se quedó quieta, el sospechoso gritó “¡Apúrate!” y la cajera le dio todos sus billetes, un total de 423 dólares, por lo que luego Haino huyó del edificio, según el reporte.

El 14 de enero, poco después de las 11 a.m., Haino entró en US Bank del 3330 S. Hualapai Way cuando no había clientes. Le entregó una nota a un cajero en la que decía: “Deme todos los billetes grandes, sin rastreadores, y sé lo del segundo cajón o pasará algo”, y después salió del banco con unos 2,700 dólares proporcionados por el cajero, según el reporte.

Se le vio a Haino entrar en el lado del pasajero de un SUV granate o vino que lo estaba esperando, y el vehículo se dirigió hacia el este por Desert Inn Road.

El 23 de enero, después de entrar en Bank of America en 10114 W. Flamingo Road a las 12:38 p.m., Haino también entregó una nota con un lenguaje similar, pero esta vez la cajera pulsó un botón de alarma y le dijo a su gerente sobre el robo.

Luego, Haino salió del banco y se subió a un SUV Hyundai Santa Fe rojo o granate de 2007 o 2009 que no llevaba matrícula.

A las 3:41 p.m., presuntamente intentó mostrar una nota para robar en Wells Fargo del 10010 S. Eastern Ave. de Henderson, pero abandonó el banco cuando la cajera les gritó a sus compañeros que se estaba ocurriendo un robo, según el reporte.

Minutos después, a las 4:10 p.m., entró en otro US Bank, en el 4820 de Blue Diamond Road, en Las Vegas, le dio la nota a una cajera, que le dio un sobre con 1,755 dólares y le informó al gerente. Haino fue observado de nuevo entrando en un SUV Hyundai sin matrícula.

Haino, entre el 30 de enero y el miércoles, también habría entrado en otros bancos de Las Vegas, saliendo solo con 158 dólares de uno, con 1,120 dólares de otro y sin nada del tercero, según el reporte.

Cuando la policía buscaba el Hyundai Santa Fe, los agentes localizaron el vehículo sospechoso en el estacionamiento de una tienda de comestibles Smith’s en 450 N. Nellis Blvd., que tenía una sucursal satélite de US Bank.

Los agentes vieron a Haino, que coincidía con la descripción física dada en los robos, saliendo de la tienda con Turner. Ambos intentaron huir de los agentes, pero fueron capturados en 301 N. Rancho Drive.

La Policía Metropolitana reprodujo un video el miércoles por la mañana en el discurso sobre el estado del Departamento en el que se veía a los hombres circulando por el este de Las Vegas en un SUV rojo. Los dos fueron arrestados cuando estacionaron el vehículo e intentaron atravesar la intersección de North Nellis Boulevard y Stewart Avenue.

La policía reportó haber encontrado un billete de banco en el bolsillo del pantalón de Haino.

Mientras era interrogado por los detectives, Haino dijo que Turner era el conductor y que lo había “obligado” a cometer los robos. Turner dijo que el SUV le pertenecía a su novia y que Haino lo había “obligado” a cometer los robos, según el reporte.

Está previsto que ambos comparezcan en una audiencia preliminar el 21 de febrero en el Tribunal de Justicia ante la jueza Nadia Wood.