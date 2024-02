‘Devastada’: las víctimas del tiroteo de Las Vegas eran buenos amigos

Dotty's Gaming & Spirits (Las Vegas Review-Journal)

Michael Ford (Departamento de Policía Metropolitana)

Un hombre y una mujer asesinados a tiros la semana pasada se conocían por ser meseros en un salón de Dotty, según un familiar de una de las víctimas.

Nicole Manning, de 37 años, sobrina de John Dorotiak Jr., dijo que había visto las imágenes de video de la cámara Ring, obtenidas por un pariente, que mostraban a Mark Michael Ford escondido durante horas fuera del Dotty’s, en la cuadra 7000 de North Hualapai Way, donde Dorotiak fue tiroteado.

Ford, de 36 años, sospechoso también de dispararle a Jessica Russo, de 36 años, el 20 de febrero, fue hallado muerto el domingo en un aparente suicidio tras ser buscado por la policía en relación con los dos tiroteos.

Russo y Dorotiak, de 44 años, habían trabajado juntos atendiendo el bar en Dotty’s durante varios años y “eran buenos amigos”, dijo Manning. “Tenían una amistad. No creo que fuera más allá de eso. Creo que (Ford) tenía algo de celoso”.

Ford había sido liberado de la prisión estatal el año pasado, y él y Russo se conocían de adolescentes de la preparatoria y se habían reconectado, dijo Manning.

Dorotiak fue identificado el lunes por la oficina forense del Condado Clark, que determinó que murió por múltiples heridas de bala.

El Departamento de Policía Metropolitana ha dicho que Ford disparó y mató tanto a Russo como a Dorotiak.

Ford salió en libertad condicional en febrero de 2023 tras cumplir 20 años de una condena a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional por asesinato en segundo grado con arma mortal en la muerte por apuñalamiento de un hombre en Las Vegas cuando Ford tenía 15 años, según el Departamento de Correccionales de Nevada.

‘El tío más amable y divertido’

Dorotiak, dijo Manning, “era el tío más amable, más divertido, más como un hermano mayor para mí porque solo nos separaban siete años”.

“Tenía una enorme ética de trabajo”, dijo. “Siempre tenía dos trabajos, era muy dulce. Era un gran fan de los Chicago Bears. Era mi persona favorita. Siempre ha sido un ídolo para mí, por eso decidí tener un bebé por él”.

Manning dijo que aceptó ser madre subrogada de un niño como favor a Dorotiak y su esposa.

Dijo que dio a luz a la niña de la pareja en octubre de 2022, y que la niña tiene ahora 16 meses.

Los miembros de la familia de Russo no pudieron ser localizados, pero su sobrina Gianna Russo, y su madre, Laura Castelle, escribieron sobre ella en una página de recaudación de fondos en el sitio web GoFundMe.

“El 20 de febrero, mi tía Jessica Russo no recogió a sus hijas de la escuela”, escribió Gianna Russo en GoFundMe.

“En un frenético torrente de emociones, vi a su madre abrirse paso sin descanso, con la fuerza de su instinto, hasta la casa de su hija. Al entrar, mi abuela encontró a su hija muerta en lo que parecía una pesadilla”, escribió Gianna Russo.

“Con la guía de un operador del 911 vi a mi abuela Laura intentar reanimar a su única hija desde la escena más horrible”, escribió. “La muerte de mi tía Jessica ha sido dictaminada como homicidio. Dejó dos hijas de 11 y 7 años. Su madre Laura está luchando de más formas de las que se pueden expresar. Estoy pidiendo ayuda para apoyar a mi abuela Laura en este momento mientras navega por el entierro de su única hija y la adopción de sus nietas”.

‘Devastada y con el corazón roto’

Laura Castelle escribió en el GoFundMe que está “devastada y con el corazón roto” y dio las gracias a “todos por sus amables y reconfortantes palabras y oraciones”.

“¡Simplemente no puedo creer que nunca me reiré con mi única hija, mi mejor amiga en todo el mundo! “escribió. “¿Qué voy a hacer sin ella? por favor, que alguien me lo diga, por favor, que alguien me diga cómo superar esto por mis nietos, que están destrozados, conmocionados y afectados para el resto de sus vidas”.

Hasta el lunes por la noche, la página de recaudación de fondos había recibido 9,529 dólares en donaciones para un objetivo de 20 mil dólares antes del funeral de Jessica Russo, previsto para el 7 de marzo, según el sitio web.

Si estás pensando en el suicidio, o estás preocupado por un ser querido o amigo, hay ayuda disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, llamando o enviando un mensaje de texto a la red Lifeline al 988. El chat en vivo está disponible en 988lifeline.org.