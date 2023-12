Decenas de detenidos en operación contra el tráfico sexual durante la semana del Grand Prix de la F1.

noviembre 29, 2023 - 8:30 am

El jefe adjunto de LVMPD Nicholas Farese, habla durante una conferencia de prensa, el martes 28 de noviembre de 2023, en Las Vegas. Farese proporcionó los resultados de una reciente operación de tráfico sexual y los esfuerzos del departamento para educar a la comunidad en la detección de víctimas de tráfico sexual, (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

El jefe adjunto de LVMPD Nicholas Farese, habla mientras el capitán Héctor Cintrón, en el centro, y Kimberly Small, directora ejecutiva de Signs of HOPE, observan durante una conferencia de prensa, el martes 28 de noviembre de 2023, en Las Vegas. Farese proporcionó los resultados de una reciente operación de tráfico sexual y los esfuerzos del departamento para educar a la comunidad en la detección de víctimas de tráfico sexual, (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

LVMPD Capt. Hector Cintron, habla durante una conferencia de prensa después de que el jefe Adjunto Nicholas Farese, no fotografiado, proporcionó los resultados de una reciente operación de tráfico sexual y los esfuerzos del departamento para educar a la comunidad en la detección de víctimas de tráfico sexual, el martes 28 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

El jefe adjunto de LVMPD Nicholas Farese, sale del podio después de hablar en conferencia de prensa como el capitán Héctor Cintrón, centro, y Kimberly Small, director ejecutivo de Signs of HOPE, observan el martes 28 de noviembre 2023, en Las Vegas. Farese proporcionó los resultados de una reciente operación de tráfico sexual y los esfuerzos del departamento para educar a la comunidad en la detección de víctimas de tráfico sexual, (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Una operación contra el tráfico sexual llevada a cabo por el Departamento de Policía Metropolitana durante la semana del Grand Prix de Las Vegas resultó en docenas de arrestos, el contacto con más de 200 víctimas potenciales y el rescate de cinco niños, según informó la policía el martes.

En una rueda de prensa celebrada en la sede de la Policía Metropolitana el martes por la mañana, los agentes senior de la policía declararon que 36 personas fueron arrestadas por cargos de proxenetismo, 31 personas fueron detenidas bajo sospecha de intentar comprar sexo y siete personas fueron arrestadas en operaciones policiales encubiertas en las que creían que se estaban reuniendo con un niño para mantener relaciones sexuales.

El capitán de la Policía Metropolitana, Héctor Cintrón, declaró que se identificó a 215 víctimas potenciales, a las que se ofrecieron servicios como alojamiento de emergencia y protección jurídica frente al traficante. Solo 21 personas, alrededor del 10 por ciento de las víctimas, aceptaron los servicios, dijo.

“A menudo son necesarios múltiples contactos con estas víctimas antes de que estén dispuestas a aceptar este tipo de servicios y ayuda”, explicó Cintron.

Ese ofrecimiento de ayuda forma parte de lo que Cintron llamó el “enfoque centrado en la víctima del tráfico sexual” de la Policía Metropolitana.

“Significa que nuestros activistas de víctimas responden con nosotros al lugar de los hechos e inmediatamente ofrecen servicios a cada víctima”, dijo Cintron. “Nuestros activistas no trabajan para LVMPD. Son nuestros socios”.

Durante la operación, dijo Cintron, los agentes trabajaron con la organización local sin fines de lucro Signs of Hope, que proporciona recursos para los afectados por asalto sexual. El programa R.I.S.E. de la organización, que significa Resources and Integration for Survivor Empowerment, ofrece servicios a las víctimas del tráfico humano y sexual.

Kim Small, directora ejecutiva de Signs of Hope, explicó que la organización dispone de una línea de atención telefónica permanente sobre trata de personas. A través de esa línea, dijo, la organización es capaz de responder a las víctimas y proporcionar recursos policiales y comunitarios.

“Podemos hacer un seguimiento de las víctimas para ofrecerles servicios, vivienda, empleo y educación”, explicó Small. “Somos capaces de ayudar a las víctimas a salir de esa vida y proporcionarles un modo de vida diferente”.

La línea directa es 702-936-4004. Cintron animó a cualquiera que pueda ser víctima de tráfico sexual, o que conozca a alguna, a llamar a ese número.

La policía no dijo dónde exactamente se encontraron las víctimas y se efectuaron los arrestos. Cuando se le preguntó dónde estaban ubicadas las víctimas durante la operación, Small respondió: “En todo el valle”.

“No fue específicamente en un hotel del Strip ni en ningún hotel del valle”, dijo. “Fue por todas partes”.

El subjefe de la Policía Metropolitana, Nick Farese, también dijo que pronto se anunciarán los planes de la policía de Las Vegas para combatir el tráfico de personas y el tráfico sexual durante el Super Bowl, que se jugará el 11 de febrero en el Allegiant Stadium.

“Nos estamos asociando con la NFL y planeamos anunciar algo pronto en lo que trabajaremos conjuntamente con la NFL y otros socios de la comunidad para combatir el tráfico de personas”, dijo Farese el martes.

Cintron dijo que antes de que la operación se pusiera en marcha, la policía capacitó a empleados de hospitales, aerolíneas, hoteles, clubes nocturnos y grupos comunitarios “para detectar las señales del tráfico sexual”.

“¿Parece una persona desconectada de su familia o amigos? ¿Parece temerosa o controlada por otra persona?”, dijo. “¿Falta a la escuela o se viste para aparentar más edad de la que tiene? ¿Salen solos en público a altas horas de la noche?”.

Cintron también le pidió a los padres revisar los teléfonos de sus hijos y mantener conversaciones con ellos.