Dan a conocer identidad de tercera víctima del tiroteo en la UNLV

Naoko Takemara (UNLV)

La Oficina del Forense del Condado de Clark identificó a la tercera profesora asesinada en la UNLV el miércoles como la directora del Programa de Estudios Japoneses de la escuela.

La profesora asociada de la UNLV Naoko Takemaru, de 69 años y oriunda de Las Vegas, murió a causa de múltiples heridas de bala, según informó la oficina del forense el viernes por la mañana.

Takemaru supervisaba el Programa de Estudios Japoneses de la UNLV e impartía clases de división superior sobre lengua, cultura y negocios japoneses, según el sitio web de la universidad. Fue autora del libro de 2019 “Women in the Language and Society of Japan: The Linguistic Roots of Bias”.

También había ganado el Premio William Morris a la Excelencia en la Enseñanza de la Facultad de Artes Liberales de la UNLV.

Takemaru fue una de los tres profesores asesinados el miércoles por la mañana por un hombre armado en el campus de la Universidad. El agresor, Anthony Polito, de 67 años, abrió fuego en Beam Hall, donde está la Escuela de Negocios Lee, matando a tres profesores e hiriendo a un cuarto.

Polito había sido rechazado en múltiples ocasiones de puestos en universidades de Nevada, y tenía una “lista de objetivos” en su apartamento de Henderson, dijo el jueves el alguacil del Condado de Clark, Kevin McMahill.

Los otros profesores asesinados fueron identificados como Patricia Navarro Vélez, de 39 años, y Cha Jan “Jerry” Chang, de 64 años.