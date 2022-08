Condenan a hombre después de que sus compañeras de preparatoria lo acusaran de violación

agosto 19, 2022 - 10:39 am

Maysen Melton es conducido fuera de la sala del tribunal el jueves 18 de agosto de 2022, en el Centro Regional de Justicia en Las Vegas después de ser condenado a un año de cárcel. Fue acusado de violar a compañeras de preparatoria antes de declararse culpable este año de dos delitos graves de intento de agresión sexual. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Un hombre que fue procesado en 2018 y acusado de violar al menos a cuatro compañeras de preparatoria fue sentenciado el jueves a un año de cárcel.

Maysen Melton tenía 16 años cuando fue acusado de dos docenas de cargos de delitos graves, incluidos los cargos de agresión sexual, secuestro y agresión con intención de cometer una agresión sexual. Los registros judiciales muestran que se declaró culpable en marzo, más de cuatro años después de haber sido acusado, de dos delitos de intento de agresión sexual.

Después de un año en el Centro de Detención del Condado Clark, Melton será puesto en un periodo de cinco años de libertad condicional con monitoreo electrónico, dijo el jueves la jueza de distrito Tara Clark Newberry. Si viola cualquier término de su libertad condicional, podría ser enviado a cumplir entre 16 y 40 años de prisión.

Clark Newberry dijo que tuvo que sentenciarlo a la cárcel con libertad condicional, en lugar de la prisión, porque la declaración de culpabilidad se había alcanzado a través de una conferencia de acuerdo. Si no hubiera aceptado la declaración, el caso habría ido a juicio.

“Bajo la totalidad de las circunstancias, y teniendo en cuenta las víctimas, y solo las víctimas, voy a ir junto con el acuerdo de declaración de culpabilidad”, dijo el juez.

El fiscal adjunto del distrito, Jacob Villani, dijo que la mayoría de las víctimas no querían ir a juicio.

Un acuerdo de culpabilidad “favorable”

Melton, que ahora tiene 21 años, no hizo ninguna declaración durante la audiencia de sentencia. Su abogado, Gabriel Grasso, dijo que Melton había llegado a un “acuerdo de culpabilidad muy favorable” a través de la conferencia de conciliación.

“Si viola la libertad condicional, se enfrenta a una larga sentencia de prisión”, dijo Grasso después de la audiencia. “Pero si da un giro a su vida y se convierte en un miembro productivo de la sociedad, entonces podrá evitar una sentencia de prisión”.

Melton fue acusado en el sistema judicial de adultos en relación con los presuntos ataques ocurridos entre 2016 y 2017, mientras era estudiante en Shadow Ridge High School. Los fiscales dijeron que las acusaciones por perversión sexual de Melton comenzaron cuando tenía nueve años.

Los abogados de Melton dijeron que sufrió abusos sexuales a manos de una mujer mayor antes de ser disciplinado en 2011 en Bracken Elementary School por acosar sexualmente a otra estudiante. Más tarde fue disciplinado por desviación sexual en tres escuelas secundarias diferentes, dicen los documentos judiciales.

En 2018, seis adolescentes testificaron ante un gran jurado que Melton las forzó a tener relaciones sexuales o las chantajeó para obtener imágenes de ellas desnudas, según las transcripciones judiciales.

Cuatro de las chicas dijeron que fueron violadas, y al menos dos ataques supuestamente ocurrieron en los terrenos de la escuela. Una de las chicas declaró que Melton la chantajeó con fotografías de ella desnuda, y otra adolescente dijo que la había amenazado con publicar fotos de ella desnuda en redes sociales a menos que tuviera relaciones sexuales con él.

Supervisión de por vida

Como condición para la libertad condicional, Clark Newberry le ordenó a Melton no tener cuentas de redes sociales, y dijo que no puede enviar ni recibir imágenes de desnudos. También le ordenó someterse a un tratamiento de salud mental y dijo que no puede tener ningún contacto con las víctimas ni con sus familiares.

Melton también deberá registrarse como delincuente sexual con supervisión de por vida.

“¿Lo entiendes?” le preguntó Clark Newberry al acusado el jueves. “No puedes estar en ningún sitio con niños”.

“Lo entiendo completamente”, dijo.

Melton fue puesto en libertad en diciembre tras pagar una fianza de 500 mil dólares. Fue conducido fuera de la sala esposado tras su sentencia el jueves.

Una de las víctimas testificó durante la audiencia y dijo que después de que Melton la agrediera sexualmente, ella “se cerró al mundo” y lidió contra pensamientos suicidas.

“Hace cinco años, Maysen me quitó algo que nunca podré recuperar”, dijo. “Después de agredirme sexualmente y chantajearme, me quitó mi dignidad y varias partes”.

En noviembre de 2019, la Junta Escolar del Condado Clark aprobó un acuerdo de 100 mil dólares en una demanda presentada por una de las víctimas. La demanda, que nombraba a Melton, a sus padres y al distrito escolar como demandados, afirmaba que el distrito puso en riesgo a las estudiantes al permitir que Melton permaneciera en la escuela a pesar de tener un historial de medidas disciplinarias por acoso sexual.

Melton era un estudiante de Palo Verde High School cuando fue arrestado en su casa en enero de 2018.