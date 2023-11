Club de comedia de Jimmy Kimmel recibe amenazas de bomba; hombre es arrestado

noviembre 3, 2023 - 11:00 am

Jimmy Kimmel aparece en Jimmy Kimmel’s Comedy Club en Linq Promenade el viernes 27 de mayo. 2023. (Steve Spatafore)

Fanáticos observan la llegada de Jimmy Kimmel a su club de comedia en el Linq en junio de 2019 en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal)

Steve Vuiex (LVMPD)

Un hombre fue arrestado el martes por presuntamente amenazar con hacer “estallar el Jimmy Kimmel Theatre” en el Linq Promenade en el Strip el mes pasado porque la celebridad “le debe dinero a estos tipos”.

Steve Vuiex, de 29 años, admitió a los investigadores que hizo dos llamadas telefónicas a la taquilla del Caesars Entertainment en los que dijo que una bomba explotaría en el club de comedia y que debía ser evacuado, informó el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas en un reporte.

Vuiex ingresó el martes en el Centro de Detención del Condado Clark como sospechoso de comunicar una amenaza de bomba y de una presunta violación de la libertad condicional en un caso separado.

Un portavoz de Caesars Entertainment, que opera el teatro, conocido como Jimmy Kimmel’s Comedy Club, en 3545 S. Las Vegas Blvd. no pudo ser localizado. El club de la comedia lleva el nombre del comediante y presentador de televisión Jimmy Kimmel.

Los agentes de seguridad que trabajan para Caesars Entertainment se pusieron en contacto con la policía de Las Vegas el 8 de octubre para reportar que una persona llamó a la taquilla de la empresa a las 8:55 p.m. y dijo: “Voy a estallar el Teatro Jimmy Kimmel a las 9 en punto y será mejor que lo veas”, dijo la policía.

La persona llamó por segunda vez y afirmó que “una bomba estallará a las 9”, según la policía.

La persona que llamó también dijo que “un misil atravesará” el teatro y que “el edificio volará por los aires”, según el reporte.

Cuando le dijeron que estaba llamando a la taquilla, no al teatro, la persona que llamó dijo: “Bueno taquilla necesito que evacuen a las 9 en punto, estos tipos no están jugando”. Les debe dinero a estos tipos y no ha pagado, y están tomando represalias ahora mismo”.

Un equipo de respuesta especial del departamento de seguridad de Caesars llegó al teatro y usó un perro detector de explosivos K-9 para rastrear el interior, pero no encontró nada sospechoso, según el reporte policial.

Caesars pudo rastrear las llamadas telefónicas a un número específico y proporcionó a la policía grabaciones de audio de las llamadas, reportó la policía.

Después de que un detective llamara al número, Vuiex supuestamente devolvió la llamada y aceptó que el número de teléfono era suyo, añadiendo que su anciano padre también tenía acceso a su teléfono celular, pero Vuiex no fue capaz de decir cuándo tuvo el teléfono él mismo y pronto terminó la llamada con el detective, según el reporte.

A partir de las grabaciones de audio, el detective que acababa de hablar con Vuiex creyó que la voz que aparecía en ellas era la de Vuiex, sin embargo “su discurso no era tan claro ni conciso” como cuando el detective hablaba con él directamente, dejando la impresión de que la voz “sonaba como si estuviera intoxicado o bajo los efectos de algún tipo de droga”, señala el reporte.

El martes, un detective fue a reunirse con el agente de libertad condicional de Vuiex durante la reunión programada de este y realizó una entrevista grabada tras informarle de sus derechos, según la policía.

Vuiex fue arrestado tras admitir que había realizado ambas llamadas, mientras que explicaba que intentaba hacerle una broma a su amigo que trabajaba en la taquilla, según el reporte.

Se enfrenta a dos cargos por comunicar una amenaza de bomba, que es un delito grave. Su próxima cita en el juzgado para comprobar su estado es el lunes en el Tribunal de Justicia de Las Vegas, según consta en los registros judiciales.