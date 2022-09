Arrestan a funcionario por la muerte de reportero a puñaladas

Una ambulancia de los Bomberos de Las Vegas sale de la zona de entrada de Tuscany Trails escoltada por un vehículo de la Policía Metropolitana por la calle de la casa de Robert Telles en la cuadra 9600 de West Spanish Steps Lane el miércoles 7 de septiembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Una ambulancia de los Bomberos de Las Vegas sale de la zona de entrada de Tuscany Trails en la calle de la casa de Robert Telles en la cuadra 9600 de West Spanish Steps Lane el miércoles 7 de septiembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Un vehículo SWAT es visto cerca de la casa del administrador público del Condado Clark, Robert Telles, en Las Vegas, el miércoles 7 de septiembre de 2022. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

Una investigadora de la escena del crimen de la policía de Las Vegas coloca una calcomanía de "advertencia de no entrar" sobre un vehículo fuera de la casa de Robert Telles en la cuadra 9600 de West Spanish Steps Lane el miércoles 7 de septiembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Un investigador de la escena del crimen de la policía de Las Vegas toma fotos mientras otros oficiales hablan en la calle fuera de la casa de Robert Telles en la cuadra 9600 de West Spanish Steps Lane el miércoles 7 de septiembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Un aviso de "cerrado temporalmente" cuelga en la puerta de la oficina del administrador público del Condado Clark el miércoles 7 de septiembre de 2022, en Las Vegas. (Glenn Puit/Las Vegas Review-Journal)

Un cartel en la oficina del administrador público saliente del Condado Clark, Robert Telles, notifica a los visitantes que la oficina está cerrada el miércoles 7 de septiembre de 2022, en Las Vegas. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Una señal de "advertencia de no entrar" se ve en la puerta de la casa del reportero de investigación de Las Vegas Review-Journal, Jeff German, el miércoles 7 de septiembre de 2022. German fue encontrado muerto con heridas de arma blanca fuera de su casa el sábado por la mañana. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

Una señal de "advertencia de no entrar" se ve en la entrada de la casa del reportero de investigación de Las Vegas Review-Journal, Jeff German, el miércoles 7 de septiembre de 2022. German fue encontrado muerto con heridas de arma blanca fuera de su casa el sábado por la mañana. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

En esta foto de archivo del 24 de marzo de 2014, se ve a Robert Telles, partidario de la Reforma Migratoria para Nevada, durante un evento de ayuno frente a la oficina del representante de Estados Unidos Joe Heck, republicano por Nevada, en protesta por la falta de acción del Congreso en la reforma migratoria integral. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal)

En esta foto de archivo del 11 de mayo de 2022, el administrador público del Condado Clark, Robert Telles, a la derecha, habla con el reportero de Las Vegas Review-Journal Jeff German en su oficina de Las Vegas. Telles ha negado las acusaciones de empleados actuales y antiguos de un ambiente de trabajo hostil y una "relación inapropiada" con una empleada. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La plaza de estacionamiento del administrador público saliente del Condado Clark, Robert Telles, se ve el miércoles 7 de septiembre de 2022, en Las Vegas. (Glen Meek/Las Vegas Review-Journal)

Agentes de policía de Las Vegas y detectives de homicidios cerca de la casa de Robert Telles en la cuadra 9600 de West Spanish Steps Lane el miércoles 7 de septiembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

La policía rodea la casa del administrador público saliente del Condado Clark, Robert Telles, el miércoles 7 de septiembre de 2022. (Glenn Puit/Las Vegas Review-Journal)

El administrador público saliente del Condado Clark, Robert Telles, lava su auto fuera de su casa el martes 6 de septiembre de 2022, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Los detectives de homicidios de la policía de Las Vegas inspeccionan un vehículo en la casa de Robert Telles en el bloque 9600 de West Spanish Steps Lane el miércoles 7 de septiembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

En esta foto de archivo del 11 de mayo de 2022, el administrador público del Condado Clark, Robert Telles, a la derecha, habla con el reportero de Las Vegas Review-Journal Jeff German en su oficina de Las Vegas. Telles ha negado las acusaciones de empleados actuales y antiguos de un ambiente de trabajo hostil y una "relación inapropiada" con un empleado. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La policía de Las Vegas y el personal de emergencia escoltan al administrador público del Condado Clark, Robert Telles, en una camilla desde su casa hasta una ambulancia el miércoles 7 de septiembre de 2022, después de que fuera detenido en relación con la muerte del reportero del Review-Journal Jeff German. (Kevin Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El administrador público del Condado Clark, Robert Telles, fue arrestado como sospechoso de asesinato el miércoles por la noche por el apuñalamiento mortal del reportero del Las Vegas Review-Journal, Jeff German, cuya investigación sobre el político contribuyó a su derrota en las elecciones primarias de junio.

La sorprendente noticia se produjo un día después de que la policía de Las Vegas solicitara la ayuda del público para identificar al sospechoso del caso. Un registro efectuado a primera hora de la mañana del miércoles en el domicilio de Telles proporcionó el primer indicio de que el asesinato del viernes podría estar relacionado con el trabajo de German de denuncia de irregularidades públicas. El reportero de investigación estaba siguiendo un posible reporte sobre Telles en las semanas anteriores a su asesinato.

La policía llegó a la casa de Telles en Spanish Steps Lane, al oeste del valle, alrededor de las 6:30 a.m. del miércoles y bloqueó las calles cercanas. Poco antes de las 9 a.m., la policía emitió un comunicado en el que decía que estaba “cumpliendo órdenes de inspección” en relación con la investigación del homicidio.

No proporcionaron más información hasta que el alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo, le dijo al Review-Journal alrededor de las 6:30 p.m. que Telles había sido arrestado. Poco antes, un fotógrafo del Review-Journal captó una imagen de Telles en una camilla mientras lo subían a una ambulancia.

“El arresto de Robert Telles es a la vez un enorme alivio y una indignación para la redacción del Review-Journal”, dijo el editor ejecutivo Glenn Cook. “Nos alivia que Telles esté detenido y nos indigna que un colega parezca haber sido asesinado por reportar sobre un funcionario electo. Los periodistas no pueden hacer el importante trabajo que requieren nuestras comunidades si temen que la presentación de los hechos pueda conducir a una represalia violenta. Agradecemos a la policía de Las Vegas su urgencia y su duro trabajo, y que haya reconocido inmediatamente la terrible importancia del asesinato de Jeff. Ahora, con suerte, el Review-Journal, la familia German y los numerosos amigos de Jeff pueden iniciar el proceso de duelo y honrar a un gran hombre y a un valiente reportero”.

El avance en el caso se produjo después de que la policía hiciera pública una imagen de un vehículo vinculado al sospechoso del homicidio: una camioneta GMC Yukon Denali rojo o vino.

La policía hizo pública la imagen durante una conferencia de prensa el martes por la tarde. Más tarde, esa misma noche, los reporteros del Review-Journal vieron a Telles en la entrada de su casa, junto a un vehículo que coincidía con esa descripción.

Registro de vivienda y remolque de vehículos

Los detectives entrevistaron a Telles mientras se realizaría el registro de su casa la mañana siguiente, según las autoridades. La residencia está a menos de seis millas de la casa donde German fue encontrado muerto el sábado.

El vehículo GMC y un segundo vehículo fueron remolcados de la propiedad de Telles alrededor de las 12:50 p.m. del miércoles.

Los intentos de contactar con Telles para que hiciera comentarios el miércoles no tuvieron éxito. Cuando llegó a su casa alrededor de las 2:20 p.m., llevaba lo que parecía ser un traje blanco para materiales peligrosos. No respondió a las preguntas de los periodistas mientras entraba en su cochera y cerraba la puerta.

Más tarde, la policía llegó con equipo táctico y rodeó la casa mientras Telles permanecía dentro. La zona fue acordonada de nuevo con cinta amarilla.

La policía usó la zona ubicada frente a Piggott Elementary School, en Red Hills Road a la altura de Silk Tassel Drive, como puesto de mando mientras llegaban al lugar unidades móviles de la policía, camiones de bomberos y personal médico.

Alrededor de las 5:45 p.m., un agente acompañó a un niño y a una niña, ambos con mochilas, a través de la calle y más allá de la cinta de la escena del crimen hasta un padre que los esperaba. Otras personas pasaron por delante de la cinta y preguntaron al agente si podían ir a la escuela a recoger a sus hijos.

Red Hills seguía cerrado ante Silk Tassel a partir de las 7:50 p.m.

Después de que Telles fuera arrestado, la policía anunció que Lombardo y el capitán Dori Koren proporcionarían una actualización de la investigación el jueves por la mañana. Los registros del Tribunal de Justicia de Las Vegas muestran que Telles tiene una comparecencia inicial programada para el jueves por la tarde.

El fiscal de distrito del Condado Clark, Steve Wolfson, declinó hacer comentarios sobre la investigación del homicidio a primera hora del miércoles.

El reportero había solicitado más registros

German pasó meses reportando sobre la agitación que rodea la supervisión de Telles en la oficina de administración pública.

El demócrata de 45 años perdió su candidatura a la reelección en las primarias después de que se publicaran los hallazgos de German. German también había presentado recientemente solicitudes de registros públicos de correos electrónicos y mensajes de texto entre Telles y otros tres funcionarios del condado: La administradora pública adjunta Rita Reid, la coordinadora de patrimonio Roberta Lee-Kennett y el consultor Michael Murphy. Lee-Kennett fue identificada en historias anteriores como una empleada subordinada supuestamente involucrada en una “relación inapropiada” con Telles.

German, de 69 años, fue encontrado muerto el sábado por la mañana en la puerta de su casa del noroeste de Las Vegas, según informó el Departamento de Policía Metropolitana. La policía dijo que cree que fue apuñalado mortalmente durante un altercado la mañana anterior.

El miércoles se celebraron servicios privados para German.

Se hicieron públicas dos imágenes de vigilancia de la investigación.

La primera muestra a un sospechoso con un sombrero de paja ancho, guantes y una camisa de manga larga de color naranja brillante. La otra capta un vehículo que, según la policía, estaba vinculado al sospechoso: una camioneta GMC Yukon Denali de color rojo o vino de 2007 a 2014 con asas cromadas y quemacocos.

“Parece que el sospechoso estaba potencialmente vigilando la zona para cometer otros crímenes antes de que ocurriera el homicidio”, dijo la policía en un comunicado el martes.

La muerte de German se produjo meses después de que informara de que empleados actuales y antiguos alegaban que Telles alimentaba un ambiente de trabajo hostil y mantenía una relación que mermaba la capacidad de la oficina para tratar con el público. Las quejas llevaron a que compañeros de trabajo grabaran en secreto a ambos en el asiento trasero del auto de Lee-Kennett en un estacionamiento. El reportaje también incluía afirmaciones de acoso y favoritismo por parte de Telles.

Telles negó las acusaciones y dijo que Lee-Kennett, que también trabajó con el exadministrador público John Cahill, era simplemente una de las personas en las que “podía apoyarse” mientras intentaba cambiar el ambiente de la oficina.

Quedó en tercer lugar en las primarias de su partido para la reelección en la oficina del condado, que supervisa las herencias de los fallecidos.

Ese mismo mes arremetió contra German en una serie de mensajes públicos en Twitter, acusando al reportero de preparar el “reportaje mentiroso #4”.

Los altos cargos del Condado Clark contrataron al exforense Murphy a finales de mayo para que hiciera frente a las fricciones en la oficina forense. Murphy estaba en la oficina en Shadow Lane alrededor de las 9:15 a.m. del miércoles, pero se negó a comentar.

A las 10:30 a.m., se había colocado un letrero en la entrada que decía: “Este edificio está cerrado temporalmente”. La plaza de estacionamiento de Telles estaba vacía.

Arrebatos despiertan la investigación

El primer reportaje de investigación del Review-Journal sobre Telles se publicó a mediados de mayo.

El reportaje describía una queja confidencial de 19 páginas sobre represalias presentada ante la Oficina de Diversidad del Condado Clark por la coordinadora de patrimonio Aleisha Goodwin, donde proporcionaba detalles sobre la relación de Telles con Lee-Kennett, las grabaciones de video y su supuesta microgestión de los trabajadores de tiempo completo.

“El condado no ha protegido a los empleados de una situación de abuso mental y emocional que se ha prolongado durante más de dos años, y las ramificaciones de salud mental y física han sido sentidas por la mayoría de los empleados a tiempo completo en este departamento de solo ocho empleados de tiempo completo”, escribió Goodwin.

El 26 de mayo, German reportó que los altos directivos del Condado Clark habían contratado a Murphy para abordar las fricciones en la oficina de Telles después de múltiples denuncias de acoso y favoritismo.

El reportaje de German del 18 de junio reveló que Telles había publicado una carta mordaz en su sitio web sobre las elecciones. La carta atacaba a Review-Journal y a sus reportajes y afirmaba que las acusaciones contra él eran falsas. También se decía que lo que algunos empleados decían era una amenaza de represalias contra ellos por haber dado un paso adelante.

Le dijeron a German que seguían temiendo por sus puestos de trabajo y que habían reportado sus preocupaciones sobre la carta a recursos humanos del condado.

Debido a la hostilidad que se estaba gestando, la principal supervisora bajo Telles, Rita Reid, decidió postularse contra él en las primarias demócratas de este año.

Cahill, que precedió a Telles en el cargo de 2007 a 2019, le dijo a German que la carta era otro esfuerzo por intimidar a los trabajadores.

Telles ventiló sus quejas con German a través de Twitter en múltiples ocasiones, afirmando el 16 de junio que el reportero estaba “obsesionado” con él. Más adelante, ese mismo mes, lo llamó acosador.

“Creo que está enojado porque no me he metido en un agujero a morir”, decía otro tuit.

Tras su derrota en las primarias, Telles publicó que volvería a ejercer la abogacía. El último reportaje de German sobre Telles, publicado el 22 de junio, anunciaba que este había renunciado a las primarias.

Cook dijo que German nunca le comunicó a nadie de la dirección del Review-Journal alguna preocupación por su seguridad personal ni de alguna amenaza contra él.

Un aclamado periodista es recordado

La carrera periodística de German abarcó 40 años en Las Vegas.

Sus reportajes sacaron a la luz la corrupción y el crimen perpetrados por políticos, policías, abogados, jueces, líderes de la industria de los casinos y figuras de la mafia.

Se forjó una reputación de confianza con las fuentes, negándose a revelar las que pedían no ser reveladas. Se incorporó al Review-Journal en 2010 tras más de dos décadas en Las Vegas Sun.

El trabajo de investigación de German condujo a reformas y cambios de políticas.

El exfiscal de distrito del Condado Clark, David Roger, lo recordó a principios de esta semana como un reportero tenaz que “simplemente no se rendía”.

En los últimos años, sus reportajes expusieron fallas en las inspecciones de la ciudad antes del mortal incendio de los Alpine Motel Apartments en 2019 y la actividad extremista en el sur de Nevada.

Dio a conocer la noticia de que las finanzas de la campaña de la concejal Michele Fiore estaban bajo el escrutinio del FBI y reportó que los funcionarios de la ciudad habían borrado los videos de vigilancia de un altercado con la también concejal Victoria Seaman, a pesar de que el Review-Journal solicitó copias bajo la ley de registros públicos de Nevada.

German fue el guionista y presentador de la segunda temporada de “Mobbed Up: the Fight for Vegas”, el aclamado podcast de crímenes reales del Review-Journal. Su libro, “Murder in Sin City: La muerte de un jefe de casino de Las Vegas”, relata la muerte en 1998 del ejecutivo de un casino, Ted Binion.