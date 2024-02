Arrestan a dos por correr en el campo durante el Super Bowl

Dos hombres fueron arrestados el domingo después de correr en el campo del Allegiant Stadium durante el Super Bowl, de acuerdo con los registros policiales.

Sebastián Rivera, de 22 años, y Alex González, de 23, fueron fichados en el Centro de Detención del Condado Clark por cargos de delito menor de conducta prohibida en un evento deportivo, mostraron los registros de la cárcel.

No fue posible contactar inmediatamente con el Departamento de Policía Metropolitana para confirmar los arrestos.

We have a shirtless man being escorted off the field here at the Super Bowl. #vegas #superbowl pic.twitter.com/ZjrIytlZhm

— Mick Akers (@mickakers) February 12, 2024