Agresor de la UNLV tenía una ‘lista de objetivos’, dice alguacil

Anthony Polito (Linked-In)

Agentes de la ley registran un apartamento en 360 North Arroyo Grande Parkway, en Henderson, el miércoles 6 de diciembre de 2023. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

La policía bloquea la entrada al complejo de apartamentos de un posible sospechoso del tiroteo en la UNLV, el miércoles 6 de diciembre de 2023, en Henderson. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

La policía identificó a un profesor de negocios no afiliado a la UNLV como el hombre armado que abrió fuego en el campus de la universidad el miércoles, matando a tres miembros de la facultad e hiriendo a un cuarto.

Anthony Polito, de 67 años, era un profesor que había sido rechazado en múltiples ocasiones de puestos en universidades de Nevada, dijo el alguacil del Condado de Clark, Kevin McMahill, durante una rueda de prensa el jueves.

Polito entró el miércoles por la mañana en el Beam Hall de la UNLV, que alberga la Escuela de Negocios Lee, y disparó a cuatro miembros de la facultad con una pistola Taurus de 9 mm. Iba armado con unos 150 cartuchos de munición y había enviado 22 cartas a académicos antes del tiroteo. La policía también encontró una “lista de objetivos” en su apartamento de Henderson.

“El sospechoso tenía una lista de personas a las que buscaba en el campus universitario, así como de la Universidad de Carolina del Este”, dijo McMahill.

Polito ha estado relacionado con varios departamentos de negocios de universidades de todo Estados Unidos, incluida una universidad privada de Henderson.

El agresor murió en un tiroteo con agentes de la ley en el Beam Hall de la Escuela de Negocios Lee, dijo McMahill. “Creemos que el sospechoso actuó solo y no tenemos indicios de ningún otro sospechoso en este momento”, agregó.

Dos de las tres víctimas fueron identificadas el jueves por la mañana como los profesores de la UNLV Patricia Navarro Vélez, de 39 años, y Cha Jan “Jerry” Chang, de 64, según la oficina del forense del Condado de Clark. Un comunicado del presidente de la UNLV, Keith Whitfield, confirmó que la tercera víctima y una cuarta persona que resultó herida de bala también son miembros del profesorado.

“Estoy desconsolado por las familias, amigos y seres queridos de la Dra. Navarro y el Dr. Chang, y por todas las víctimas de este acto de violencia sin sentido que ha afectado física y emocionalmente a tantos”, escribió Whitfield en el comunicado.

La cuarta víctima, un hombre de 38 años que era profesor visitante, permanece ingresado en el Hospital y Centro Médico Sunrise, y su estado ha empeorado, según McMahill.

El perfil de LinkedIn de Polito, que el jueves mostró brevemente una etiqueta “En recuerdo”, incluía sus cargos académicos, múltiples publicaciones sobre Las Vegas y un post con un documento de 15 páginas en el que afirmaba haber descifrado mensajes del Asesino del Zodiaco. El perfil parecía haber sido borrado a última hora de la mañana del jueves.

A última hora del miércoles, la policía estuvo ejecutando una orden de registro en el apartamento de Polito Henderson en la cuadra 300 de North Arroyo Grande Boulevard, justo al sur de West Warm Springs Road.

Según su perfil de LinkedIn, el puesto académico más largo de Polito fue en la Universidad de Carolina del Este en Greenville, Carolina del Norte, donde se desempeñó como profesor de 2001 a 2017, así como un periodo anterior a principios de la década de 1990.

Un portavoz de la universidad confirmó el jueves que Polito empezó a trabajar allí en agosto de 2001 como profesor adjunto en el Departamento de Marketing y Gestión de la Cadena de Suministro de la Escuela de Negocios de la universidad. Renunció el 17 de enero de 2017 como profesor asociado titular.

Antes de trabajar en Carolina del Este, enseñó en la Universidad de Northern Iowa en Cedar Falls, Iowa de 1999 a 2001 y en la Escuela de Negocios Terry de la Universidad de Georgia en la década de 1990.

También trabajó en la Universidad Wake Forest, la Universidad Brenau de Gainesville, Georgia, y la Universidad Roseman de Ciencias de la Salud de Henderson.

Polito fue un instructor adjunto contratado que enseñó una clase de administración de empresas dos veces en 2020 en la universidad privada de atención médica de Henderson, dijo Jason Roth, vicepresidente de comunicaciones de la escuela. La escuela suspendió su programa de MBA en 2022, y el profesorado adjunto ya no está empleado en la escuela, dijo.

Su formación incluye un doctorado en gestión de operaciones por la Escuela de Negocios Terry de la Universidad de Georgia, una maestría en administración de empresas por la Escuela de Negocios Fuqua de la Universidad de Duke y licenciaturas en Matemáticas y Estadística por la Universidad de Radford, en Virginia. Al principio de su carrera, fue profesor de Matemáticas en una preparatoria, según su perfil de LinkedIn.

Su currículo indica que es miembro de Mensa International, la American Society of Quality y la Association for Supply Chain Management. En su perfil de Linkedin, Polito también figura como explorador vitalicio de la fraternidad de honor Orden de la Flecha de los Boy Scouts of America.

Los cursos de doctorado de Polito incluyen gestión de la calidad, administración de datos, diseño de sistemas informáticos, seminario de teoría organizativa y varios más.

El perfil de Polito en LinkedIn también expresaba su afición por Las Vegas, diciendo que había hecho unas dos docenas de viajes al valle en los últimos 15 años y proporcionando enlaces a artículos y guías de viaje sobre la ciudad.

Su perfil incluía un historial de los 21 autos que ha tenido, una computadora que hizo desde cero y su largo interés por la música y el cine.

El campus de la UNLV permanecerá cerrado durante todo el viernes, y aún no está claro si la universidad reabrirá la próxima semana. Partes del campus de la UNLV que normalmente están inundadas de estudiantes quedaron desiertas el jueves por la mañana.

Casi todos los edificios estaban cerrados, y cintas policiales cercaban las zonas que rodean el centro de estudiantes y el Beam Hall, donde el pistolero abrió fuego el miércoles.

“Esto es una ciudad fantasma en este momento”, dijo Brian Labus, profesor asistente en la Escuela de Salud Pública de la UNLV, quien dijo que acudió al campus para verificar las instalaciones de su laboratorio.

Pocas personas caminaban por el recinto en las zonas no bloqueadas por las cintas policiales, ya que se veía a agentes por todo el campus entrando y saliendo de los edificios. Un grupo de trabajadores de mantenimiento dijo que estaban patrullando el campus, reparando puertas y ventanas dañadas por la respuesta policial del miércoles.

“Hoy no hay nada normal”, dijo Armando Campos, trabajador de mantenimiento, frente a la Biblioteca Lied. “Después de lo de ayer, prácticamente si entras en los edificios, todas las puertas están reventadas porque (la policía) necesitaba entrar”.