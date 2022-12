Adolescente que enfrenta 70 cargos de robo y lesiones, es acusado como adulto

diciembre 16, 2022 - 9:07 am

Damajha Lofton (Departamento de Policía Metropolitana)

Un adolescente de Las Vegas enfrenta 70 cargos por delitos graves y delitos menores graves relacionados con robo y agresión que, según los fiscales, cometió en todo el valle, incluidos dos en su cumpleaños número 17.

Damajha Lofton compareció ante el Tribunal de Justicia de Las Vegas el jueves por la mañana para una comparecencia inicial, donde se le leyeron los cargos. Está detenido bajo una fianza de 150 mil dólares.

El juez del Tribunal Familiar David Gibson, reglamentó inicialmente el 7 de diciembre que las acusaciones contra Lofton eran lo suficientemente graves como para trasladar el caso a un tribunal de adultos.

“La seguridad pública es primordial en estas decisiones”, dijo Gibson en la audiencia de menores. “Tratamos de rehabilitar a los jóvenes cuando podemos, pero los factores subjetivos hablan de la idea de que llegada cierta edad, hay consecuencias”.

La fiscal Summer Clarke, dijo durante la audiencia de menores que Lofton era sospechoso de 17 robos entre julio y octubre. Los detectives dijeron que Lofton por lo general trabajaba con al menos otro adolescente en el robo de dinero de una caja registradora mientras fingía comprar cosas de las tiendas, incluyendo Walgreens, CVS y Terrible Herbst.

Nueve de los robos ocurrieron en Henderson y ocho ocurrieron en zonas del Condado Clark, según el reporte policial que Clarke leyó durante la audiencia. No se nombraron otros sospechosos.

“Cuando dos o tres individuos saltan por encima de un mostrador y se abalanzan sobre un cajero, es absolutamente una demostración de fuerza”, dijo Clarke. “Es una muestra de intimidación y todos los cajeros declararon que temían por su vida”.

Lofton también fue acusado de robar el Chevrolet Cruz 2017 de una mujer de 81 años de Summerlin mientras caminaba de su auto a su apartamento en 9901 W. Sahara Ave. Clarke dijo que Lofton empujó a la mujer y ella resultó herida en el robo.

La policía dijo que Lofton publicó fotos de sí mismo en Instagram en el auto, y fue encontrado al día siguiente fuera de la casa de Lofton en East Sahara a unas 18 millas de distancia.

Clarke dijo que Lofton tenía cinco cargos previos como menor en los últimos tres años, incluyendo robo, robo con allanamiento de morada, hurto mayor y hurto menor. Fue enviado a Caliente Youth Centerdurante seis meses y puesto en libertad condicional el 23 de junio, exactamente un mes antes de que fuera sospechoso del primer robo en este caso.

El abogado defensor Aaron Grigsby, dijo que el adolescente no tenía padres ni sistema de apoyo. Suspendió dos cursos de secundaria y Grigsby dijo que no había constancia de que se hubiera vuelto a inscribir en la preparatoria después de ser expulsado.

Grigsby señaló que los padres de Lofton nunca asistieron a una audiencia en ningún caso de menores para Lofton.

Tras 20 minutos de alegatos de Clarke y Grigsby, Gibson reglamentó que el adolescente fuera juzgado por un tribunal de adultos.

“Aunque sus circunstancias personales no son solo lamentables, sino realmente trágicas, no tiene ese apoyo familiar que necesita para integrarse adecuadamente a la sociedad”, dijo Gibson. “Su comportamiento en sí ha aumentado a un nivel que no creo que el sistema de menores pueda abordar adecuadamente”.

A Lofton le fue asignado un defensor público el jueves, y debe volver a los tribunales el 29 de diciembre.