Abogado es designado para el sospechoso de DUI acusado de matar a agentes NHP

Jemarcus Williams, 46, centro, acusado de DUI con resultado de muerte después de que dos policías estatales de Nevada murieron en la Interestatal 15, comparece ante el tribunal con Michael Yohay, izquierda, y Anna Clark, defensores públicos, en el Centro Regional de Justicia, el martes 5 de diciembre de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Un hombre acusado de un accidente de DUI que mató a dos policías de Nevada Highway Patrol apareció en el tribunal de nuevo el martes por la mañana.

Jemarcus Williams, de 46 años, ha sido acusado de dos cargos cada uno de DUI, no detenerse en la escena de un accidente, conducción imprudente con resultado de muerte, además de cargos de delitos menores de exceso de velocidad, no acercarse adecuadamente a un incidente de tránsito y no disminuir la velocidad bajo ciertas circunstancias, muestran los registros judiciales.

Él hizo una breve comparecencia ante el tribunal el martes ante el juez de Paz Joe Bonaventure, quien nombró a los defensores públicos Michael Yohay y Anna Clark para representar a Williams.

El fiscal adjunto Eric Bauman presentó una notificación Marcum, que los fiscales usan para reservarse el derecho de llevar el caso ante un gran jurado.

Tras la audiencia del martes, Yohay dijo que los defensores públicos todavía tienen que revisar las pruebas del caso, pero que espera “defender enérgicamente” a Williams. Yohay y Clark declinaron hacer más comentarios.

La policía ha dicho que Williams golpeó y mató al sargento Michael Abbate y al agente Alberto Félix de la Nevada Highway Patrol temprano el jueves, mientras que los dos agentes se detuvieron en la Interestatal 15 cerca de la D Street. Abbate y Félix se habían detenido en la autopista para revisar a otro automovilista, que parecía haberse quedado dormido al volante, según la policía.

Williams huyó a toda velocidad y fue arrestado el jueves. Fue visto “muy ebrio” en el casino Palms poco antes del accidente, según la fiscalía.

Según el reporte de arresto de Williams, él derramó su bebida, usó muebles para sostenerse y dejó caer su teléfono múltiples veces mientras estaba en el Palms. Los agentes de seguridad siguieron a Williams fuera del casino y le dijeron que si entraba en su vehículo llamarían a la policía.

Alrededor de las 3:15 a.m., Williams fue visto “escondiéndose de los agentes de seguridad detrás de un gran árbol” hasta que éstos se alejaron. Entonces corrió hacia su vehículo y se subió al asiento del conductor, y el vehículo fue visto por última vez circulando por Flamingo Road en dirección a la interestatal 15.

Al ser interrogado por la policía, Williams afirmó en primer lugar que su amigo conducía el vehículo. Luego dijo a la policía: “Soy yo, me he equivocado al conducir, le he destrozado, le he destrozado”, según el reporte.

En el registro del vehículo que conducía Williams se encontró una placa de la Policía Estatal de Nevada, aunque el reporte no aclara a quién pertenecía la placa ni si se encontró dentro o fuera del auto.

Williams permanece en el Centro de Detención del Condado Clark con una fianza de 500 mil dólares. El martes renunció a su derecho a una audiencia preliminar rápida y se le ordenó comparecer de nuevo ante el tribunal el 30 de enero.