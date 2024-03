2 restaurantes del centro de Las Vegas sufren robos desconcertantes

Captura de pantalla de un video de seguridad muestra a una persona que irrumpió en Tacotarian, en el centro de Las Vegas. (@eattacotarian/Instagram)

Tacos de Tacotarian, cuyo local en el centro de Las Vegas sufrió un robo el 20 de marzo de 2024, según una cuenta de Instagram que cubre el centro. (Tacotarian)

Aperitivos y bebidas de Dig It Coffee Co., cuyo local en el centro de Las Vegas sufrió un robo el 20 de marzo de 2024, según una cuenta de Instagram que cubre el centro. (Dig It Coffee Co.)

Un restaurante y una cafetería del centro de Las Vegas sufrieron robos desconcertantes el miércoles, según un post de Instagram de la cuenta @dtlv que cubre el centro de la ciudad.

El post, hecho a última hora del jueves, dice “@eattacotarian, uno de los restaurantes más populares en el Arts District y que ha jugado un papel fundamental en atraer el tránsito peatonal a la zona (y lideró una carga durante la pandemia para ayudar a los pequeños restaurantes desafiando a Uber Eats y DoorDash por las tarifas de precios), sufrió daños por 3 mil 500 dólares por su puerta destrozada y el sistema POS robado. ¿Y el ladrón? Se llevó míseros 10.53 dólares”.

El post añade que “@digitcoffeeco, una cafetería basada en la misión que emplea a adultos con discapacidad, tuvo una experiencia similar, sufriendo 2 mil dólares en daños. El ladrón no se llevó ni un centavo porque, como dice el cartel de la puerta, Dig It es un negocio sin efectivo. Hay que ser escori para hacer daño a un negocio que no hace más que difundir bondad y positividad”.

Tacotarian, un restaurante mexicano a base de plantas conocido por sus tacos, ha crecido a cuatro locales en Las Vegas y una en San Diego desde su fundación aquí en agosto de 2018. El restaurante del centro está en 1130 S. Casino Center Blvd., Suite 170.

Dig It Coffee Co., en 1300 S. Casino Center Blvd., Suite 110, comenzó como asistencia vocacional. Se expandió con tiendas emergentes y servicio de banquetes para eventos. En septiembre de 2022 abrió su propio local en el Arts District.

El Las Vegas Review-Journal se puso en contacto con ambos establecimientos para obtener comentarios sobre los robos.