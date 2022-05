Seguro médico asequible para personas indocumentadas

Fotografía de archivo del senador Moisés Denis durante una reunión con El Tiempo. Lunes 18 de febrero de 2019 en la Legislatura de Nevada, en Carson City. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La 81ª Sesión Legislativa de Nevada ha llegado a su fin y hubo distintas iniciativas de interés para la población hispana. Sin embargo, hubo una que particularmente destacó durante los últimos días debido al impacto que tendría entre la comunidad migrante.

En la recta final de la Legislatura, se aprobó el Proyecto de Ley Senatorial 420 (SB 420, por sus siglas en inglés), el cual tiene como objetivo brindarle a miles de nevadenses la opción pública de adquirir un seguro médico asequible, esto sin importar el estatus migratorio.

Para ampliar el tema, El Tiempo se comunicó con el senador estatal por el Distrito 2, Moisés Denis, quien comentó que “hay cosas que todavía se van a tener que arreglar, se deben poner las reglas y más detalles. Hay que ver cómo queda, pero creo que va a ser muy bueno que todos puedan tener un seguro”.

Todo indica que Nevada será el segundo estado de la nación en promulgar un plan de seguro médico de “opción pública”, ya que además de haber sido aprobada en la Sesión Legislativa, el gobernador Steve Sisolak adelantó a Las Vegas Review-Journal que tiene la intención de firmar el proyecto.

“Lo que pasa ahora es que los que tienen seguro deben pagar más por los que no tienen, entonces si podemos tener este plan que realmente sea accesible para todos, entonces las ciudades van a ser más saludables y al mismo tiempo nos va a costar menos”, declaró Denis.

Las personas que adquieran un plan de seguro médico a través del sistema creado por SB 420 no estarían comprándolo directamente con el estado. Le legislación creará una especie de asociación público-privada en que las compañías de seguros que trabajan con el programa Medicaid ofrecerán planes de nivel medio en el intercambio estatal de atención médica.

Cabe recordar que por medio de “Obamacare”, los ciudadanos y residentes ya pueden obtener un seguro médico asequible, sin embargo, esa ley federal promulgada por el ex-presidente Barack Obama dejó fuera a la comunidad indocumentada. Para ser más específicos: ¿Los precios bajo la ley estatal serán similares a los que ya maneja “Obamacare”?

“Sí, cuando tuvimos las reuniones hablamos de eso. Tiene que ser un precio que realmente la gente pueda pagar, si es caro la gente no lo va a hacer. Tiene que ser algo razonable”, respondió Denis.

De acuerdo con Kaiser Family Foundation, hasta 2019 Nevada tenía alrededor de 349,000 habitantes sin seguro médico, ocupando así el séptimo lugar a nivel nacional con el porcentaje más alto de personas sin esta protección. La tasa entre los hispanos es cercana al 22 por ciento.

– Más presupuesto para la educación

El senador Denis aseveró que el “Estado de Plata” ocupa el lugar número 48 en inversión para la educación, por lo que se mostró satisfecho de haber ayudado a incrementar el presupuesto.

“Habiendo trabajado por 17 años en la Legislatura, para mejorar la educación, hace dos años establecimos un formulario nuevo para pagar la educación. En esta sesión, conseguimos dinero para aumentar el presupuesto”, dijo Denis y explicó que este avance fue posible después de 10 años de trabajo.

“El plan nuevo se enfoca en los estudiantes, específicamente habrá fondos extra para los que necesiten aprender inglés y los que viven áreas que económicamente necesiten más ayuda. Pusimos más presupuesto para todos los estudiantes, esta vez fueron $500 millones extras para educación”, informó Denis.

– El fin de una era

Después de 17 años de trabajo, el senador Denis termina su gestión en la Legislatura de Nevada, asegurando que siempre priorizó el ayudar a las familias. Además de su trabajo a favor de la educación, también es recordado por ser parte fundamental en la ley que hace algunos años otorgó licencias de conducir para las personas indocumentadas.

“Estoy feliz de que pude trabajar en muchas cosas que son importantes para nuestra comunidad, han sido años y he trabajado duro. Ahora no tengo más sesiones, pero hasta las elecciones, aún tengo un año y medio para terminar el trabajo… Para mí ha sido un gran placer, siempre he tratado de ayudar a nuestra comunidad y espero que las cosas que hice durante estos años puedan seguir. Uno no puede hacer esto solo, hay mucha gente que trabajamos juntos para poder llevar a cabo las propuestas de ley que se han hecho. Eso me trae alegría”, mencionó Denis.

Finalmente, El Tiempo le preguntó al senador estatal sobre las posibilidades de verlo en nuevo cargo público en el futuro cercano.

“En este momento no lo sé, tengo que terminar esto, tengo bastantes cosas para hacer. Pero vamos a ver, si hay oportunidad de servir y me necesitan, entonces voy a considerarlo”, concluyó Denis.

