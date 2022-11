Votantes del Condado Clark desafiaron el clima y el viento para hacer escuchar sus voces

noviembre 9, 2022 - 10:25 am

La gente espera en fila para emitir su voto en el centro electoral Centennial Center en Las Vegas, el martes 8 de noviembre de 2022. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal)

La gente espera en fila para emitir su voto en el centro electoral Centennial Center en Las Vegas, el martes 8 de noviembre de 2022. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal)

La gente espera en fila para emitir su voto en el centro electoral Centennial Center en Las Vegas, el martes 8 de noviembre de 2022. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal)

La gente espera en fila para emitir su voto en el centro electoral Centennial Center en Las Vegas, el martes 8 de noviembre de 2022. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal)

La gente espera en fila para emitir su voto en el centro electoral Centennial Center en Las Vegas, el martes 8 de noviembre de 2022. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal)

La funcionaria de casilla Brittany Johnson, en el centro, habla con las personas que salen después de votar en el centro electoral Centennial Center en Las Vegas, el martes 8 de noviembre de 2022. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal)

La gente espera en fila para emitir su voto en el centro electoral Centennial Center en Las Vegas, el martes 8 de noviembre de 2022. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal)

Steve Hulsizer, un voluntario, indica a los votantes que se acerquen a las cabinas de votación mientras los votantes hacen fila para emitir su voto en Galleria at Sunset, el martes 8 de noviembre de 2022, en Henderson. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Los residentes del Condado Nye emiten sus votos el día de las elecciones en Bob Ruud Community Center en Pahrump el martes 8 de noviembre de 2022. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Los residentes del Condado Nye emiten sus votos el día de las elecciones en Bob Ruud Community Center en Pahrump el martes 8 de noviembre de 2022. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Los votantes del Condado Nye hacen fila y se registran con los trabajadores electorales para emitir su voto el día de las elecciones en Bob Ruud Community Center en Pahrump el martes 8 de noviembre de 2022. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Los votantes emiten votos provisionales el día de las elecciones en Bob Ruud Community Center en Pahrump el martes 8 de noviembre de 2022. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Un buzón de votos por correo se ve en el día de las elecciones en Bob Ruud Community Center en Pahrump el martes 8 de noviembre de 2022. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Los votantes del Condado Nye hacen fila y se registran con los trabajadores electorales para emitir su voto el día de las elecciones en Bob Ruud Community Center en Pahrump el martes 8 de noviembre de 2022. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Los votantes del Condado Nye hacen fila y se registran con los trabajadores electorales para emitir su voto el día de las elecciones en Bob Ruud Community Center en Pahrump el martes 8 de noviembre de 2022. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Los votantes desafían los fuertes vientos y las gotas de lluvia mientras esperan en fila el día de las elecciones en Desert Breeze Community Center en Las Vegas el martes 8 de noviembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Los votantes hacen fila para emitir su voto en Galleria at Sunset, el martes 8 de noviembre de 2022, en Henderson. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Los votantes emiten su voto en Galleria at Sunset, el martes 8 de noviembre de 2022, en Henderson. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

C.G. con el grupo no partidista de monitoreo de encuestas Election Defenders anima a las personas que esperan en la fila, incluyendo a Harley Taylor, de ocho años, y su hermano Harrison, de 10 años, de Las Vegas, el día de las elecciones en Desert Breeze Community Center en Las Vegas el martes 8 de noviembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

C.G., del grupo de monitoreo electoral no partidista Election Defenders, enciende a los votantes que esperan en fila el día de las elecciones en Desert Breeze Community Center en Las Vegas, el martes 8 de noviembre de 2022.

Los votantes, incluyendo a Gainer Seliminska de Las Vegas, saludando, hacen fila para emitir su voto el día de las elecciones en Desert Breeze Community Center en Las Vegas el martes 8 de noviembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La votante Stephanie Anderson, de Las Vegas, reacciona ante su calcomanía "I VOTED" el día de las elecciones en Desert Breeze Community Center, en Las Vegas, el martes 8 de noviembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La gente, incluyendo a Mary MacDonald de Las Vegas, segunda desde la izquierda, hace fila para votar el día de las elecciones en Desert Breeze Community Center en Las Vegas el martes 8 de noviembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El trabajador electoral Larry Hamilton anuncia el cierre de las urnas en el centro electoral Centennial Center en Las Vegas, el martes 8 de noviembre de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

La gente espera en fila para emitir su voto en el centro electoral Centennial Center en Las Vegas, el martes 8 de noviembre de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

La gente espera en fila para emitir su voto en el centro electoral Centennial Center en Las Vegas, el martes 8 de noviembre de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

La gente espera en fila para emitir su voto en el centro electoral Centennial Center en Las Vegas, el martes 8 de noviembre de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

La gente espera en fila para emitir su voto en el centro electoral Centennial Center en Las Vegas, el martes 8 de noviembre de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

La gente espera en fila para emitir su voto en el centro electoral Centennial Center en Las Vegas, el martes 8 de noviembre de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Los asistentes inclinan sus cabezas en oración durante una fiesta de observación de los resultados de las elecciones intermedias del Partido Republicano en Red Rock Casino el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los asistentes posan para las fotos mientras esperan los resultados de las elecciones durante una fiesta de observación del Partido Republicano en Red Rock Casino el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Un partidario de Jim Marchant, candidato republicano a la Secretaría de Estado en Nevada, habla con los reporteros de televisión durante una fiesta de observación de los resultados de las elecciones intermedias del Partido Republicano en Red Rock Casino el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Un asistente sostiene un cartel que dice "haz que Nevada sea roja de nuevo", durante una fiesta de observación de las elecciones de mitad de período del Partido Republicano en Red Rock Casino el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

La senadora Jacky Rosen habla durante la fiesta de la noche electoral demócrata de Nevada en el salón de baile del Encore el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

La senadora Jacky Rosen habla durante la fiesta de la noche electoral demócrata de Nevada en el salón de baile del Encore el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Simpatizantes aplauden mientras la senadora Jacky Rosen habla durante la fiesta de la noche electoral de la victoria demócrata de Nevada en el salón de baile del Encore el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

La senadora Jacky Rosen habla durante la fiesta de la noche electoral demócrata de Nevada en el salón de baile del Encore el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

La senadora Jacky Rosen habla durante la fiesta de la noche electoral demócrata de Nevada en el salón de baile del Encore el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

La senadora Catherine Cortez Masto junto al gobernador Steve Sisolak saludan a sus seguidores antes de hablar durante la fiesta de la noche electoral de la victoria demócrata de Nevada en el salón de baile del Encore el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

La senadora Catherine Cortez Masto junto al gobernador Steve Sisolak saludan a sus seguidores antes de hablar durante la fiesta de la noche electoral de la victoria demócrata de Nevada en el salón de baile del Encore el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Simpatizantes aplauden mientras la senadora Catherine Cortez Masto y el gobernador Steve Sisolak hablan durante la fiesta de la noche electoral de la victoria demócrata de Nevada en el salón de baile del Encore el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas.

La senadora Catherine Cortez Masto habla junto al gobernador Steve Sisolak durante la fiesta de la noche electoral de los demócratas de Nevada en el salón de baile del Encore el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

La senadora Catherine Cortez Masto habla junto al gobernador Steve Sisolak durante la fiesta de la noche electoral de los demócratas de Nevada en el salón de baile del Encore el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

La senadora Catherine Cortez Masto habla junto al gobernador Steve Sisolak durante la fiesta de la noche electoral de los demócratas de Nevada en el salón de baile del Encore el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

La senadora Catherine Cortez Masto habla junto al gobernador Steve Sisolak durante la fiesta de la noche electoral de los demócratas de Nevada en el salón de baile del Encore el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

La senadora Catherine Cortez Masto habla junto al gobernador Steve Sisolak durante la fiesta de la noche electoral de los demócratas de Nevada en el salón de baile del Encore el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Simpatizantes aplauden mientras la senadora Catherine Cortez Masto y el gobernador Steve Sisolak hablan durante la fiesta de la noche electoral demócrata de Nevada en el salón de baile del Encore el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

La senadora Catherine Cortez Masto se encuentra junto al gobernador Steve Sisolak mientras habla mientras sus cónyuges Kathy Sisolak y Paul Masto observan durante la fiesta de la noche de las elecciones demócratas de Nevada en el salón de baile del Encore el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El gobernador Steve Sisolak habla con la senadora Catherine Cortez Masto a su lado durante la fiesta de la noche electoral demócrata de Nevada en el salón de baile del Encore el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El gobernador Steve Sisolak habla con la senadora Catherine Cortez Masto a su lado durante la fiesta de la noche electoral demócrata de Nevada en el salón de baile del Encore el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El gobernador Steve Sisolak habla con la senadora Catherine Cortez Masto a su lado durante la fiesta de la noche electoral demócrata de Nevada en el salón de baile del Encore el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

La senadora Catherine Cortez Masto se encuentra junto al gobernador Steve Sisolak mientras habla mientras sus cónyuges Kathy Sisolak y Paul Masto observan durante la fiesta de la noche de las elecciones demócratas de Nevada en el salón de baile del Encore el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Simpatizantes aplauden mientras la senadora Catherine Cortez Masto y el gobernador Steve Sisolak hablan durante la fiesta de la noche electoral demócrata de Nevada en el salón de baile del Encore el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

La senadora Catherine Cortez Masto habla junto al gobernador Steve Sisolak durante la fiesta de la noche electoral de los demócratas de Nevada en el salón de baile del Encore el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

La senadora Catherine Cortez Masto habla junto al gobernador Steve Sisolak mientras sus cónyuges Kathy Sisolak y Paul Masto observan durante la fiesta de la noche de las elecciones demócratas de Nevada en el salón de baile del Encore el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El gobernador Steve Sisolak habla con la senadora Catherine Cortez Masto a su lado durante la fiesta de la noche electoral demócrata de Nevada en el salón de baile del Encore el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Los simpatizantes se marchan lentamente mientras pocos se quedan para seguir viendo los resultados de las elecciones durante la fiesta de la noche electoral de la Victoria Demócrata de Nevada en el salón de baile del Encore el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El gobernador Steve Sisolak habla con la senadora Catherine Cortez Masto a su lado durante la fiesta de la noche electoral demócrata de Nevada en el salón de baile del Encore el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Simpatizantes continúan viendo los resultados de las elecciones durante la fiesta de la noche electoral de la victoria demócrata de Nevada en el salón de baile del Encore el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El candidato republicano al Senado de Nevada, Adam Laxalt, habla durante una fiesta de observación de las elecciones intermedias del Partido Republicano antes de que se anuncie su contienda en Red Rock Casino el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. Laxalt se enfrenta a la senadora Catherina Cortez Masto, demócrata de Nevada (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El candidato republicano al Senado de Nevada, Adam Laxalt, de pie junto a su esposa Jaime Laxalt, habla durante una fiesta de observación de las elecciones de medio término del Partido Republicano antes de que se anuncie su contienda en Red Rock Casino el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. Laxalt se enfrenta a la senadora Catherina Cortez Masto, demócrata de Nevada (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo, candidato republicano a gobernador de Nevada, acepta los aplausos antes de hablar durante una fiesta de observación de los resultados de las elecciones intermedias del Partido Republicano en Red Rock Casino el miércoles 9 de noviembre de 2022, en Las Vegas. Lombardo se postula contra el gobernador de Nevada, Steve Sisolak. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo, candidato republicano a gobernador de Nevada, acepta los aplausos antes de hablar durante una fiesta de observación de los resultados de las elecciones intermedias del Partido Republicano en Red Rock Casino el miércoles 9 de noviembre de 2022, en Las Vegas. Lombardo se postula contra el gobernador de Nevada, Steve Sisolak. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los asistentes ven los resultados durante una fiesta de observación de las elecciones de mitad de período del Partido Republicano en el Red Rock Casino el miércoles 9 de noviembre de 2022, en Las Vegas. Lombardo se enfrenta al gobernador de Nevada, Steve Sisolak. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El candidato republicano al Senado de Nevada, Adam Laxalt, de pie junto a su esposa Jaime Laxalt, habla durante una fiesta de observación de las elecciones de medio término del Partido Republicano antes de que se anuncie su contienda en el Red Rock Casino el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. Laxalt se enfrenta a la senadora Catherina Cortez Masto, demócrata de Nevada (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo, candidato republicano a gobernador de Nevada, acepta los aplausos antes de hablar durante una fiesta de observación de los resultados de las elecciones intermedias del Partido Republicano en el Red Rock Casino el miércoles 9 de noviembre de 2022, en Las Vegas. Lombardo se postula contra el gobernador de Nevada, Steve Sisolak. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo, candidato republicano a gobernador de Nevada, sube al escenario para hablar durante una fiesta de observación de los resultados de las elecciones intermedias del GOP en el Red Rock Casino el miércoles 9 de noviembre de 2022, en Las Vegas. Lombardo se enfrenta al gobernador de Nevada, Steve Sisolak. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo, candidato republicano a gobernador de Nevada, habla durante una fiesta de observación de los resultados de las elecciones intermedias del Partido Republicano en el Red Rock Casino el miércoles 9 de noviembre de 2022, en Las Vegas. Lombardo se enfrenta al gobernador de Nevada, Steve Sisolak. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Durante 12 horas cruciales el martes, los votantes de Nevada soportaron fuertes vientos, lluvias frías e incluso nieve en la parte norte del estado para emitir sus votos en una elección intermedia crítica que presentaba una contienda para el próximo gobernador del estado y una contienda crucial para el Senado Federal que el resto del país también estaba vigilando.

En el valle de Las Vegas, los 125 centros de votación del Condado Clark estuvieron abiertos desde las 7 a.m. hasta las 7 p.m. del martes, y los observadores dijeron que no hubo problemas importantes que ellos conocieran. Pero también advirtieron que las elecciones no terminan hasta que se cuenten todos los votos.

Aunque las urnas se cerraron a las 7 p.m., cualquier persona que estuviera en la fila a esa hora podía seguir votando, y mientras la gente estuviera en la fila, los funcionarios electorales no podían dar a conocer los resultados de la votación.

Cuando se cerraron las urnas en Hollywood Recreation Center, en el extremo este de Las Vegas, los trabajadores gritaron: “¡Última llamada para votar!”, mientras algunos votantes de última hora corrían contra un viento fuerte y atravesaban las puertas para alcanzar a tiempo.

Rogelio Saldivar, de 20 años, que votaba en su segunda elección, estaba comiendo elote, o maíz callejero mexicano en mazorca, uno de los cerca de 90 que se repartieron a lo largo del día a los votantes después de que emitieran sus votos.

“Parece que todo va bien”, dijo Saldivar, que se sintió animado por la participación, un sentimiento expresado por muchos votantes el martes que dijeron que la participación parecía grande para una elección intermedia. “Hay una fila, eso es bueno de ver, y parece que la fila se está moviendo”.

Lucha contra la lluvia

A primera hora del día, en un estacionamiento de Home Depot en West Tropical Parkway, en el noroeste de Las Vegas, los votantes hacían fila bajo la lluvia torrencial para emitir sus votos en una carpa blanca adornada con una enorme bandera estadounidense. La espera fue de unos 40 minutos, dijo Makayla Bowers, de 18 años, que votaba en sus primeras elecciones.

“Me inclino más por los republicanos. No voté por Sisolak. Voté por Laxalt”, dijo Bowers, refiriéndose al actual gobernador demócrata por Nevada, Steve Sisolak, que lucha contra el aspirante republicano Joe Lombardo, y a Adam Laxalt, que intenta desbancar a la senadora demócrata federal Catherine Cortez Masto.

Para sus padres, que también estaban votando, fue un momento familiar especial ver a su hija emitir su primer voto, dijo Jeff Bowers, de 53 años.

A pocos pies, en el estacionamiento, una camioneta Ford F-150 del votante Todd Frantzich, de 58 años, estaba adornada con algunas banderas pro-Donald Trump y anti-Joe Biden.

“Esa es su libertad de expresión”, dijo Jeff Bowers. “Más poder para ellos”.

Por su parte, Frantzich dijo que su bandera, con su declaración anti-Biden cargada de insultos, recibe pulgares arriba y bocinazos entusiastas de otros conductores. Y mientras algunos de los votantes de tendencia republicana encontraron sus banderas divertidas, otros votantes de tendencia demócrata suspiraron ante la exhibición.

Brittany Johnson, de 32 años, trabajaba en la tienda de votación de Tropical Parkway como encuestadora a pie de urna. Alrededor del mediodía, dijo, había entrevistado a unas 50 personas. Había visto más votantes republicanos que demócratas, pero más gente parecía votar por Sisolak, dijo.

Sin problemas para votar

En la contienda entre Cortez Masto y Laxalt, dijo, ella dedujo de sus encuestas que más personas habían votado por Laxalt. Y a pesar del clima, la gran participación fue alentadora de ver, dijo Johnson.

“Había un campo lleno de gente”, dijo Johnson. “Llegué a las 6:45 a.m.”.

Los votantes en el centro de votación del noroeste de Las Vegas, ya sean republicanos o demócratas, todos dijeron que no tuvieron problemas para emitir sus votos, y todo parecía funcionar sin problemas.

Steven Horsford, congresista demócrata federal por el 4º Distrito del Congreso de Nevada, se pasó por el centro electoral para ver cómo iban las cosas.

“Estoy contento de ver a tanta gente acudiendo”, dijo Horsford. “Obviamente el clima, la lluvia, la gente de pie al aire libre; es mi preferencia que ese no sea el caso, pero tú sabes, esta es una elección muy importante, consecuente y la gente está haciendo todo lo posible para que su voz sea escuchada”.

Horsford dijo que vio algunas cosas que le preocuparon cuando visitó los centros de votación en Doolittle Community Center en J Street y Pearson Community Center en West Carey Avenue en North Las Vegas.

“He visto algunas prácticas preocupantes que no son normales, donde la gente se pone o estaciona en áreas donde quieren crear intimidación o simplemente mostrar a la gente su presencia”, dijo Horsford. “Solo quiero que la gente tenga unas elecciones libres y justas, y que nadie se sienta intimidado”.

En Pearson Community Center, en North Las Vegas, las cosas parecían ir sobre ruedas a eso de las 5 p.m., bajo unas nubes de lluvia ominosamente oscuras. Incluso había comida gratis para los votantes, ya que Dane Newton Jr., de 39 años, de North Las Vegas, estaba repartiendo comida de cortesía desde el camión de comida de su familia, It’s Lit BBQ Place, fuera del centro comunitario.

“Solo para apoyar el voto, y punto”, dijo Newton. “Esto es lo que significa Estados Unidos”.

Newton, que votó en el centro comunitario, dijo que no tenía ninguna preocupación sobre cómo fue su experiencia de votación.

En Mirabelli Community Center, en 6200 de Hargrove Avenue, cerca de la U.S. Highway 95 y Jones Boulevard, el votante Rudy Coby, de 58 años, estaba canalizando un ambiente totalmente diferente con su sombrero negro “Make America Goth Again”, una referencia a la música de inspiración punk oscura de la década de 1980, pero también una burla irónica de las gorras rojas “Make America Great Again” del expresidente Donald Trump.

Coby, que dijo que su votación ocurrió sin problemas, no votó por republicanos.

“Voté directamente por los demócratas. Voy a votar por todas las mujeres que son amigas mías en este momento”, dijo Coby. “Creo que parece que se están quitando derechos a las mujeres, y quiero apoyarlas”.

En Mountain Shadows Community Center, en Summerlin, la espera para votar fue de unos 45 minutos el martes por la tarde, ya que, según los funcionarios, varias máquinas de votación estaban dañadas. Se pusieron más máquinas para ayudar a mover la fila.

A pesar de eso, West Juhl, portavoz de American Civil Liberties Union de Nevada (ACLU), que estaba monitoreando las urnas, dijo que la votación ocurrió “sin problemas en general”. Pero Juhl también dijo que la ACLU “defenderá agresivamente nuestra democracia” para asegurarse de que cada voto se cuente de forma justa en todo Nevada en los próximos días.

Mientras tanto, unas 100 personas esperaban en fila por la tarde en el centro comercial Boulevard Mall.

‘Es importante votar’

Al otro lado del valle de Las Vegas, frente a Galloway Elementary School, una docena de votantes hacían fila minutos antes de que se abrieran las urnas, ansiosos por emitir su voto mientras la fila era corta.

“Creo que el mayor cambio que ejerces al votar es empezar donde vives”, dijo Mallory Titterington, de 32 años.

La escuela, que está ubicada en Skyline Road, celebró el martes una jornada de capacitación del personal, abriendo el área de llegada de los estudiantes para que los votantes pudieran estacionarse.

Steve Nieto, de 53 años, decidió votar el día de las elecciones para apoyar a su hija de 22 años, que también iba a votar.

“No me gusta la dirección que estamos tomando como país, así que es importante votar”, dijo Nieto.

Nieto dijo que le gustaría que los políticos locales combatieran el aumento de la inflación y prestaran más atención a las personas sin hogar. Nieto fue por un tiempo una persona sin hogar después de servir en el ejército durante las dos guerras del Golfo.

Chuck Childs, de 73 años, dijo que no se ha perdido unas elecciones desde que cumplió los 18 años.

“Me gustaría que la economía cambiara”, dijo el martes por la mañana este residente de Henderson.

Rodney Gardner, de 77 años, y su esposa, Theresa Gardner, de 73, dijeron que consideraban su deber proteger la Constitución de los políticos que consideraban que podían intentar cambiarla.

“La Constitución dice que la gente tiene el poder sobre el gobierno y el gobierno reside en la gente”, dijo Rodney Gardner. “El Estado le da el poder al gobierno federal, y creo que nuestra actual administración lo hace al revés”.

Rodney Gardner sirvió en la Marina, luchando en Vietnam de 1967 a 1970, antes de trabajar en las escuelas de Utah y Wisconsin. Su esposa, Theresa Gardner, pasó 20 años trabajando en el gobierno de la ciudad, el estado y el condado, últimamente como vicetesorera en el Condado Tooele, Utah, antes de jubilarse.

“Somos patriotas”, dijo Theresa Gardner. “Mis antepasados sirvieron bajo el mando de Washington, y yo estoy aquí para salvar la Constitución. Todo el mundo tiene un voto y debe usarlo”.

Luis Planas, de 78 años, dejó su voto por correo en Doolittle Community Center, en Historic Westside, y volvió a su auto a los dos minutos de llegar al centro comunitario.

“Voté por los demócratas hasta el final de la boleta”, dijo con orgullo. “Creo que el país necesita mi apoyo, mi voto”.

Raynell Childs dijo que su madre, que murió el año pasado, le recalcó la importancia de votar con educación.

“En general, es importante que se escuche nuestra voz”, dijo Childs, de 36 años. “Están pasando muchas cosas y están tratando de quitarnos nuestros derechos”.

Childs dijo que le preocupaba que les quitaran los derechos a las mujeres, incluida la protección del aborto.

“Traje a mis hijos conmigo”, dijo, señalando su auto. “Quería asegurarme de que entiendan lo importante que es votar”.

Nieve en Washoe

En el Condado Washoe, en el norte de Nevada, los votantes se enfrentaron a una nevada casi constante durante toda la jornada electoral.

Los votantes que emitieron su voto en la Universidad de Nevada, Reno, (UNR) tuvieron que esperar más de una hora y media a las 2 p.m.

Carlena Poma, de 21 años, dijo que había hecho un viaje especial al campus para votar.

“No quiero perder mis derechos como mujer. Así que quiero votar por la gente que no va a hacer que no pueda abortar”, dijo.

Poma, actual estudiante universitaria, dijo que el aborto era uno de los principales temas que la motivaban a votar.

La estudiante de la UNR Brooke Balsi, de 22 años, dijo que el aborto fue uno de los principales temas que la llevaron a las urnas también.

“Diría que las leyes sobre armas son un tema importante. Y luego las leyes sobre el aborto y todo eso. Así que esas son mis principales cosas”, dijo Balsi, que estaba en el centro de votación de la universidad entre las clases.

En la biblioteca del centro de Reno, la fila casi se extendía hasta la puerta principal y a la nieve.

Emily Rhodenbaugh, subdirectora del centro electoral, dijo que las operaciones habían “funcionado realmente bien”.

“Lo que estoy escuchando de la gerente de este lugar; esta es su tercera elección general, y ella dijo que esto es realmente el más ocupado que hemos visto”, dijo.

El residente de Reno, Luke Witosky, de 42 años, dijo que lo que lo llevó a las urnas hoy fue “la crisis existencial del colapso de la democracia”.

“Bueno, la crisis existencial del colapso de la democracia y el potencial de los disturbios civiles y la importancia del estado de derecho tal como lo dicta nuestra Constitución y lo importante que es”, dijo.

Witosky dijo que cree que el día de las elecciones debería ser un día festivo federal.

El residente del valle de Lemmon, Bryan Zobel, de 61 años, dijo que votar es “muy importante”.

“Es muy importante porque si no lo hacemos, entonces aquellos que son muy fanáticos, que están muy organizados serán escuchados más que todos los demás”, dijo.

Zobel dijo que quería votar para evitar que los candidatos “en la boleta que definitivamente no respetarán las elecciones” lleguen a los cargos.