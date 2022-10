Volantes usan presión grupal para promover el voto

octubre 21, 2022 - 10:07 am

Un trabajador entrega la calcamonía "I Voted " a un votante en un centro de votación en Galleria Mall el martes 6 de noviembre de 2018, en Henderson. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Los folletos electorales que animan a la gente a votar en noviembre están utilizando una táctica única, pero no nueva, de vergüenza pública y presión de grupo. (Las Vegas Review-Journal)

Los votantes han recibido un folleto tras otro de campañas y organizaciones que los invitan a votar por un candidato, un tema o a votar en general.

Algunos folletos señalan a sus oponentes como la persona más malvada del mundo, o pintan un tema en la boleta electoral como la solución clave para resolver un sistema roto. Pero otra táctica para atraer a los posibles votantes la presión grupal, que en algunos casos podría interpretarse como intimidación.

Uno de los folletos dice: “Tu elección es privada, pero si votas es un asunto de registro público. Revisaremos los registros públicos después de las elecciones para determinar si te uniste a tus vecinos y votaste”.

Otro folleto, impreso con el nombre del destinatario, dice: “Según los registros públicos de esta dirección, votaste en una de las últimas cinco elecciones generales. Eso te convierte en un votante por debajo del promedio. Mientras tanto, tus vecinos suelen votar en todas las elecciones”.

Tácticas de presión de grupo

La amenaza de la vergüenza pública y la presión grupal son tácticas alternativas para conseguir que la gente vote en Nevada, pero no son nada nuevo, dicen los expertos políticos.

David Damore, profesor y presidente del Departamento de Ciencias Políticas de la UNLV, dijo que, durante las primarias del Partido Republicano de 2016, la campaña de Ted Cruz usó una táctica similar que atrajo críticas cuando los correos decían: “ALERTA ELECTORAL: VIOLACIÓN DE LOS VOTANTES”, “REGISTRO PÚBLICO” y “SE NECESITA UNA ACCIÓN ADICIONAL”.

La idea surge de un estudio publicado en 2008 por politólogos de Yale que analizaba los efectos de las presiones sociales en la participación electoral, dijo Damore.

Se trataba de un experimento de campo a gran escala con varios cientos de miles de votantes registrados y se usó una serie de envíos por correo para medir los efectos. Se observó una participación sustancialmente mayor entre los participantes que recibieron correos en los que se prometía darle a conocer su participación electoral a sus vecinos, según Cambridge University Press.

Los científicos llegaron a la conclusión de que “aunque las peticiones insistentes a veces encuentran reacción, en conjunto la gente suele cumplir las normas sociales cuando se cree que los demás están observando para evitar la vergüenza y el aislamiento social”.

En 2012, organizaciones tanto de izquierda como de derecha enviaron correos que incluían registros públicos de votación y “boletines de notas” de los votantes registrados en estados clave, según Reuters.

Aplicaciones políticas como VoteWithMe y OutVote han usado la presión grupal para conseguir que la gente vote compartiendo los historiales de voto de las personas, según el New York Times. Las aplicaciones permitían a los usuarios acceder a la información de voto de los contactos en sus teléfonos móviles, aunque ninguna de ellas está disponible en las tiendas de aplicaciones de iPhone y Samsung.

Calidad variable

Algunas de las estrategias pueden ser torpes, mientras que otras pueden ser eficaces y matizadas, dijo Kenneth Miller, profesor asociado de ciencias políticas en la UNLV.

“Cuando se hacen bien, funcionan. …Pero si se equivocan en el tono o en los mensajes, pueden parecer prepotentes o intimidantes”, dijo Miller.

Miller no tiene conocimiento de muchas críticas sobre la táctica desde que la campaña de Cruz usó esos correos. En Nevada, en 2016, algunas personas acudieron a Twitter para quejarse de que les habían enviado una tarjeta de reporte de votantes que era inexacta.

America Votes, una organización progresista que envió el correo sobre la revisión de los registros públicos para determinar si un votante se unió o no a sus vecinos para votar, dijo en una declaración al Review-Journal que hay mucho en juego en las elecciones.

“Les pedimos a todos a hacer oír su voz. Los votantes deberían hacer un plan para devolver sus boletas antes de la jornada electoral del 8 de noviembre”, dijo el director de comunicaciones de America Votes, Emerson Morrow, en una declaración al Review-Journal.

Riley Sutton, director ejecutivo de New Day Nevada, que pagó por el volante sobre la tarjeta del reporte de electores, dijo en una declaración que la elección es importante para las familias trabajadoras, y la organización está gastando millones de dólares en los esfuerzos de “Get Out The Vote” para ayudar a las familias trabajadoras a entender sus opciones y cómo votar.

“Es crucial que las familias trabajadoras acudan a estas elecciones y seguiremos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que sepan lo que está en juego y animar a los nevadenses a que hagan escuchar su voz”, dijo Sutton.