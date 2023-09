Una asediada senadora estatal creó un fondo de defensa legal en agosto

septiembre 25, 2023 - 8:39 am

Sen. Dina Neal, demócrata por North Las Vegas, hace preguntas a los presentadores en una reunión de la Comisión del Senado sobre Educación durante la Sesión 82 de la Legislatura el miércoles, 8 de febrero 2023, en Carson City. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Una asediada senadora estatal de North Las Vegas formó un fondo de defensa legal solo unos meses después de que el Review-Journal revelara que estaba siendo investigada por supuestamente dirigir fondos a empresas no cualificadas, según muestran los registros.

La senadora Dina Neal presentó el 17 de agosto un formulario de declaración de constitución de un fondo de defensa legal ante la Secretaría de Estado, según el sitio web de divulgación de financiación de campañas del estado.

“El fondo se está creando para pagar el fondo de defensa legal”, escribió Neal en la sección que pide una descripción de la reclamación o procedimiento legal para el que se usará el fondo.

La senadora demócrata, que ha servido en la Legislatura estatal desde 2011, se enumeró a sí misma como titular de la oficina y como administradora en el formulario. Neal no pudo ser contactada para hacer comentarios, por lo que no está claro si la presentación está relacionada con la investigación previamente reportada.

Cuando se le preguntó la razón de que Neal no especificara en el razonamiento para la formación del fondo contra qué desafío legal se usarían los fondos para defenderse, un portavoz de la oficina del secretario de Estado dijo que la agencia históricamente no ha auditado de forma proactiva los documentos de financiación de las campañas, que solo se examinan más de cerca si se presenta una denuncia.

“El secretario (Cisco) Aguilar es consciente de la necesidad de transparencia y está estudiando posibles ajustes de la política interna”, señala un comunicado de la oficina. “Cree que es importante tomar decisiones estratégicas, en lugar de reaccionar precipitadamente ante un único problema. Esto es especialmente importante en áreas en las que el estatuto no dice nada y no hay precedentes legales”.

En mayo, el Review-Journal informó de que Neal estaba siendo investigada después de que un profesor del College of Southern Nevada afirmara que le había presionado para que destinara fondos federales a empresas que no cumplían los requisitos para recibir subvenciones, entre ellas una propiedad de un amigo suyo. Neal dijo entonces que la denuncia era una “pista falsa” y que había actuado correctamente.

Ese mismo mes, el Review-Journal informó de que funcionarios de la ciudad de North Las Vegas se habían reunido con las fuerzas del orden en relación con las sospechas de que Neal había usado fondos de la campaña para pagar un embargo de 20 mil dólares sobre su casa, una afirmación que Neal negó rotundamente.

Neal es la primera en crear un fondo este año

Según la ley estatal, un fondo de defensa legal es una cuenta creada para cubrir los costos legales, incluidos los honorarios de abogados, incurridos por un candidato o funcionario público en el curso de una campaña, el proceso electoral o durante el desempeño de sus funciones oficiales. Los fondos pueden usarse si el candidato o cargo público es objeto de una demanda o procedimiento civil, penal o administrativo.

Los fondos de defensa jurídica operan por separado de las cuentas de financiación de campaña. Los particulares y grupos que ya hayan hecho la contribución máxima legal a la campaña de un candidato pueden seguir aportando hasta 10 mil dólares al fondo de defensa.

Pero el dinero de un fondo de defensa legal no puede volcarse en la cuenta de campaña de un candidato o titular de un cargo cuando ya no tenga problemas legales. El dinero no gastado del fondo de defensa debe devolverse a los donantes o donarse a cualquier entidad sin fines de lucro exenta de impuestos una vez concluida la acción legal para la que se creó el fondo.

La persona que administra un fondo de defensa legal está obligada por ley a notificar su creación a la oficina del secretario de Estado en un plazo de cinco días. Las contribuciones y gastos realizados por un fondo de defensa legal deben ser reportados a la oficina del secretario de estado al principio de cada año.

Pero los candidatos no tienen que crear un fondo de defensa legal para usar el dinero de los donantes en procedimientos legales. La ley de Nevada permite a los titulares de cargos y candidatos usar fondos de campaña para los desafíos legales que puedan surgir en el curso de sus trabajos o candidatura.

Neal es la primera funcionaria electa en crear un fondo de defensa legal en 2023, añadiendo su nombre a una lista de solo 17 candidatos y funcionarios públicos que han creado un fondo de defensa legal desde 2010, según la oficina del secretario de Estado.

Incluido en esa lista está el gobernador Joe Lombardo, que creó un fondo de defensa legal en 2022 para defenderse de los desafíos legales del negacionista de las elecciones y abogado de Reno Joey Gilbert sobre los resultados de la campaña republicana para gobernador.