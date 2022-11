Steve Sisolak concede carrera para gobernador de Nevada a Joe Lombardo

El republicano Joe Lombardo se convertirá en el próximo gobernador de Nevada, dando el salto poco convencional de alguacil del Condado Clark a la máxima oficina ejecutiva del estado después de derrocar al gobernador demócrata Steve Sisolak por un margen muy estrecho.

Sisolak, de 68 años, quien fue el primer gobernador demócrata de Nevada en casi dos décadas, anunció el viernes por la tarde que había concedido la carrera y se acercó a Lombardo para “desearle éxito”.

“Si bien los votos siguen llegando, y necesitamos que se cuenten todas las papeletas y se escuchen todas las voces, parece que nos quedaremos con un punto porcentual o menos para ganar”, dijo Sisolak en un comunicado. “Obviamente, ese no es el resultado que quiero, pero creo en nuestro sistema electoral, en la democracia y en honrar la voluntad de los votantes de Nevada. Entonces, ya sea que haya votado por mí o por el alguacil Lombardo, es importante que ahora nos unamos para seguir haciendo avanzar al estado”.

