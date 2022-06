Registrador refuta afirmaciones de fraude en las elecciones primarias del condado

El registrador de votantes del Condado Clark, Joe Gloria, después de que la Comisión del Condado Clark votara para certificar los resultados de sus elecciones primarias durante una reunión de la comisión en Las Vegas el viernes 24 de junio de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El registrador de votantes del Condado Clark, Joe Gloria, habla durante una reunión de la Comisión del Condado Clark en Las Vegas el viernes 24 de junio de 2022, donde los comisionados votaron para certificar los resultados de las elecciones primarias. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Cuando los comisionados del Condado Clark certificaron el viernes los resultados de las elecciones primarias de 2022, decenas de votantes afirmaron que hubo fraude en el proceso. Otros profirieron insultos contra los empleados del condado que dirigieron las elecciones.

La revisión electoral del condado no encontró errores en la tabulación de los votos, dijo el registrador de votantes Joe Gloria. Sin embargo, eso no impidió que un montón de votantes expresaran sus preocupaciones en el periodo de comentarios públicos en lo que acabó siendo una reunión de dos horas y media.

El Review-Journal habló con Gloria el martes para abordar esas preocupaciones. Refutó las acusaciones de fraude, que, según dijo, se deben sobre todo a los malentendidos sobre cómo se celebran las elecciones en el Condado Clark.

“Esta ha sido la más transparente que hemos tenido en el Condado Clark”, dijo.

Algunos votantes dijeron que vieron que había Wi-Fi en los centros electorales y que les preocupaba que las máquinas electorales fueran vulnerables a agentes externos. ¿Es eso cierto?

“La gente vio redes de Wi-Fi porque los centros electorales están a veces en lugares donde el Wi-Fi está disponible de forma gratuita. Usamos Mi-Fi, que está bloqueado mediante medidas de ciberseguridad que no permiten a nadie entrar en nuestra red y rutas a través de lo que es esencialmente una VPN.

Las máquinas de votación nunca están conectadas a internet. Son unidades autónomas. “Lo único que está conectado a internet son los libros electorales electrónicos que se usan para que los votantes puedan registrarse, porque tenemos que actualizarlos en tiempo real para asegurarnos de que la gente no hace algo ilegal, como intentar votar dos veces”, dijo Gloria.

Los libros electorales incluyen una base de datos de los votantes del condado que registra quién ha votado y dónde. Se necesita conexión a internet para que cada centro electoral pueda estar sincronizado en tiempo real para evitar que la gente intente votar en más de un lugar.

“Por ejemplo, si fueras al centro de la ciudad, a la histórica Fifth Street (School) y votaras, si todos los centros electorales no estuvieran conectados, podrías ir directamente a la RTC y al centro comercial Meadows y votar en todos esos lugares”, dijo Gloria.

La afiliación a un partido y otros datos se imprimen a veces en el exterior de los sobres de las papeletas, y algunas personas creen que eso viola el concepto de voto secreto. ¿Qué significa el voto secreto en unas elecciones?

“La queja que están presentando es en realidad un requisito legal. Como tenemos unas primarias cerradas, estamos obligados a nombrar el partido del votante para que no haya confusión sobre la papeleta que usará el votante cuando vaya a una máquina de votación.

El voto secreto tiene que ver con la privacidad a la hora de emitir tu voto real, para que nadie sepa por quién votaste, ya sea en una cabina de votación o, cuando se vota por correo, el secreto de meter tu papeleta votada en un sobre y devolverla al condado.

“Fue doloroso para mí escuchar que estaban molestos por eso”, dijo Gloria. “Eso es algo que se exige por ley y que requeriría una acción legislativa para cambiarlo”.

En la reunión, algunos votantes dijeron que se les entregaron papeletas provisionales y que no creen que se hayan contado. ¿Cómo funcionan los votos provisionales?

“Los votos provisionales solo van a alguien que se registra por primera vez, de nueva afiliación”, dijo Gloria. “Entonces tenemos que investigar para asegurarnos de que realmente son elegibles para votar y se les debe permitir emitir su voto, y esperar a un reporte de la secretaría de Estado para asegurarnos de que no han votado en otro condado” antes de que se cuente el voto.

“Todas esas papeletas provisionales se cuentan. No hay ninguna papeleta que se nos presente, ya sea por correo, en persona o provisional, que no se cuente. Eso es un mito. Mucha gente dice que los votos por correo no se cuentan a menos que se trate de una carrera reñida. Eso no es cierto. Todas las papeletas que se reciben se cuentan, independientemente del recuento. Si se pueden contar, se cuentan”.

Escuchamos algunas quejas de votantes que decían haber recibido papeletas de voto por correo que no habían solicitado, o que su papeleta de voto por correo se entregó en una dirección equivocada. ¿Cómo se puede educar mejor a los votantes sobre las reglas de los votos por correo en Nevada?

“Bueno, en nuestra defensa, el voto por correo es nuevo para nosotros. Aunque siempre hemos tenido votos por correo, enviarlos a todos los votantes es algo nuevo. Así que es aún más importante que esos votantes tengan en cuenta que tienen que actualizar nuestros registros antes de cada elección, lo cual pueden hacer por internet. No sabemos que te has mudado si no nos lo dices”.

La primera elección en la que se enviaron papeletas de voto por correo a todos los votantes registrados activos fue durante la pandemia, en 2020. En virtud de un cambio realizado por la Legislatura de 2021, las papeletas de voto por correo se envían ahora automáticamente a todos los votantes registrados activos.

El viernes, algunos participantes afirmaron que los trabajadores electorales dirigían a los votantes de determinados partidos políticos a determinadas máquinas de votación. Les preocupaba que los votos de los votantes de un partido fueran desechados en su totalidad. ¿Qué estaba ocurriendo realmente?

“En realidad es una de las mejores prácticas para las que capacitamos a nuestros trabajadores electorales”, dijo Gloria, “Cada máquina de votación tiene una impresión en papel para que cada votante pueda comprobar la veracidad de su voto. Si dirigimos a los votantes al azar a las 20 máquinas de un sitio de votación, y los votantes solo usan las más cercanas a medida que llegan, al final del día las seis o siete máquinas se quedarán sin papel. Eso creará un problema de reposición de papel, y habrá menos máquinas para la hora pico de la tarde.

“Es más frecuente en la votación anticipada, donde podemos tener máquinas funcionando durante 14 días. Es algo que enseñamos a nuestra gente a hacer y no es solo para los republicanos, es para todos los votantes”.

Algunos votantes afirmaron que el DMV había cambiado su registro de votantes sin su conocimiento o consentimiento. ¿Suceden a veces errores de este tipo?

“Eso es injusto para el DMV. Es un proceso posterior. Es responsabilidad del votante asegurarse de que indica que quiere cambiar su afiliación partidista o inscribirse en un partido determinado o no. Si no lo hacen, el registro sigue adelante, pero figurarán como no partidistas.

“Tuvimos mucho de esto. Durante la votación anticipada, algunas personas fueron hasta la máquina de votación y dijeron: ‘Oye, espera un momento’. No prestaron atención a lo que (el libro de votaciones decía al registrarse). Les enviamos una papeleta de muestra que decía no partidista. Enviamos una tarjeta de registro a principios de año que decía no partidista.

“Fueron hasta la cabina de votación y dijeron: ‘Quiero cambiar de partido’, y pueden hacerlo. Tienen que retroceder e ir a firmar, y luego tienen que mostrarnos una identificación de Nevada y pueden cambiar a demócrata o republicano y votar en esa papeleta.

“Mientras tuvieran una licencia de conducir o una credencial de identidad de Nevada, no se les privaba del derecho a votar. Podían seguir cambiando esa información cuando entraran”.

A otros les preocupaba el proceso de recuento y verificación, especialmente el acceso de los observadores al recuento. ¿Cómo cree que fue el proceso de recuento para los observadores en el condado?

“En lo que a nosotros respecta, y en comparación con lo que hemos hecho en el pasado, este ha sido el más transparente que ha habido nunca en cuanto a lo que los observadores pueden observar. Estas denuncias se centraron realmente en cuestiones que ya se habían decidido antes de las elecciones. Nos demandaron, y nuestro fiscal y su abogado acudieron a la mediación y llegaron a un acuerdo sobre lo que íbamos a proporcionar exactamente para la observación, y en todas las áreas estaban completamente de acuerdo.

“Sin embargo, por desgracia, la mayoría de las declaraciones que hacían se basaban en una observación que no estaba aprobada en el juicio. Nos ceñimos a lo acordado antes de las elecciones y seguimos haciéndolo para que supieran exactamente cuántos observadores podían estar en determinadas zonas. Y sencillamente, en ciertas zonas tenemos un espacio limitado.

“En resumidas cuentas, solo querían poder hacer cosas como observador que no están contempladas en la ley estatal. No pueden mirar por encima del hombro de mi trabajador y determinar por sí mismos si una firma coincide. Han recibido capacitación y lo hacen durante varios días seguidos. También están capacitados para ser cautelosos, y si tienen alguna duda la envían al curador”.

(“Curar” es el proceso de verificar que una papeleta que parece tener una firma no coincidente fue realmente emitida por el votante al que se envió. Si una firma no coincide, el condado se pone en contacto con el votante para verificar, o “curar”, una firma que no coincide. Las papeletas que no se pueden subsanar no se cuentan).

Mucha gente quería una auditoría, pero aquí ya existe una auditoría para las elecciones. ¿En qué consiste esa auditoría?

“Además de una auditoría, o los sistemas están certificados a nivel federal, estatal y local. El software también se certifica a nivel federal. Toman las máquinas y las calientan a 180 grados, luego las congelan, y aún así tienen que funcionar. Pruebas así.

“Tenemos lo que llamamos el Consejo de Certificación de la Precisión, que es obligatorio por ley y siempre seleccionamos a un demócrata y a un republicano para que participen en el consejo. Hay tres rondas de pruebas: antes de la votación anticipada, antes de la jornada electoral y después de la jornada electoral, en las que hacemos que la junta pase por una serie de pruebas y verifique que el sistema de tabulación registra los votos con precisión.

“Luego tenemos las auditorías, que también son obligatorias por ley. Hacemos una muestra del dos por ciento de todas las máquinas de votación y de todos los rollos de papel, escaneamos todos los rollos y realizamos un reporte de nuestro sistema de tabulación y lo comparamos con los resultados que tiene y tiene que ser 100 por ciento exacto, lo cual fue para esta elección y siempre lo ha sido.

“Y esto no es obligatorio por ley, pero también realizamos una auditoría de evaluación de riesgos en la que volvemos a tomar una muestra aleatoria de votos por correo y rollos de papel y los leemos manualmente y los comparamos con los reportes de tabulación. Hemos hecho esa auditoría desde las elecciones de 2020 y nos estamos preparando para hacerla de nuevo. Este será probablemente el último año en que lo hagamos de forma opcional, porque probablemente será obligatorio por ley, pero ya lo veremos”.

¿Qué conclusiones saca de este proceso de primarias?

“Solo quiero que la gente entienda que examinamos todas las preocupaciones creíbles”, dijo Gloria. “Se plantearon muchas cosas en esa reunión que si nos dieran la información podríamos tener respuestas para ellos. Pero en lugar de eso, quieren retener esta información para un caso judicial, lo que no tiene ningún sentido.

“Si hubiera reportes creíbles, los llevarían directamente a la fuente, ya sea el secretario de Estado o incluso mejor el funcionario electoral local, porque podemos buscarlo y ver exactamente lo que ocurrió en cuanto a los votos por correo y otras medidas en nuestro condado.

“Y a medida que nuestro condado madure, porque aún somos nuevos en esto de las votaciones masivas por correo, estas cosas mejorarán. La lista de correo se limpiará, algo que es difícil en un condado tan transitorio como el Condado Clark. El proceso se volverá más limpio, pero lleva tiempo llegar a ese nivel”.