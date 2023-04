Proyecto de ley se enfoca en los lagos abandonados por operaciones mineras

Vista aérea de la mina de cobre abandonada de Anaconda, cerca de Yerington. (Departamento de Conservación y Recursos Naturales de Nevada)

Activistas del medio ambiente y la industria minera se enfrentaron en Carson City el lunes sobre un proyecto de ley que busca prohibir los lagos formados por las minas en Nevada debido a la preocupación por los lagos potencialmente contaminantes de las aguas subterráneas circundantes.

El proyecto de ley 313 de la Asamblea, patrocinado por la asambleísta Sarah Peters, demócrata por Reno, exigiría el relleno de las minas a cielo abierto una vez que las empresas mineras hayan terminado de extraer la mena y otros minerales del sitio.

“Este proyecto de ley trata realmente de la responsabilidad con el agua. La rentabilidad a qué costo, pidiendo la evaluación del impacto en el agua y los costos a largo plazo para nuestro estado y nuestros recursos”, dijo Peters. “Se trata de encontrar el equilibrio entre el costo para nuestro futuro y el costo para nuestra economía”.

‘Que la minería limpie su desastre’

El proyecto de ley se aplicaría a los permisos de minería expedidos después del 1° de enero de 2024, pero permite a las empresas mineras solicitar exenciones si pueden demostrar que el requisito no sería factible o haría que la operación minera no fuera rentable.

Los activistas medioambientales afirman que la propuesta es una forma de evitar el despilfarro de las aguas rurales, reducir la escorrentía de residuos tóxicos y prevenir la contaminación de las aguas subterráneas circundantes. Pero las empresas mineras dicen que el requisito no tendría sentido desde el punto de vista financiero para las empresas y podría obstaculizar uno de los mayores sectores económicos del estado.

“Se trata de que la minería limpie su desastre”, dijo Patrick Donnelly, director de la Gran Cuenca para The Center for Biological Diversity, durante una audiencia sobre el proyecto de ley en la Comisión de Recursos Naturales de la Asamblea. “Si la única manera en que puede ser rentable una mina es dejando un desastre para las generaciones futuras, entonces tal vez no es una mina viable”.

Industria minera: El proyecto de ley perjudicaría a las empresas y a la economía

Durante la audiencia del lunes, la industria minera se opuso al proyecto de ley, afirmando que podría impedir que se aprobaran futuras minas a cielo abierto.

“Este proyecto de ley no protegerá la calidad del agua ni a los ciudadanos. Pero dejará a las empresas mineras fuera del negocio y dañará irreparablemente la economía de nuestro estado y las comunidades locales”, dijo Joel Donalson, jefe de permisos de Nevada Gold Mines, la mayor empresa minera de oro del estado.

Nevada es una de las mayores jurisdicciones mineras del mundo, y en la actualidad es el cuarto productor mundial de oro.

Las minas a cielo abierto usadas para extraer minerales a menudo se adentran más que el nivel freático subterráneo, y las empresas mineras bombean continuamente agua subterránea para poder seguir extrayendo.

Lagos mineros masivos

Una vez que las empresas mineras han agotado el mineral y han terminado con la mina, esas aguas subterráneas se filtran a cielo abierto, formando lagos masivos y a menudo extremadamente profundos.

John Hadder, director ejecutivo de Great Basin Resource Watch, grupo activista con sede en Reno, que colaboró en la presentación del proyecto de ley durante la audiencia del lunes, explicó que la cantidad de agua que puede acabar en los lagos es enorme.

Según Hadder, se calcula que 1.5 millones de acres-pies de agua -más del triple de la que Las Vegas usó en 2022- irán a parar a los lagos, teniendo en cuenta las minas autorizadas actualmente en el Estado.

No es solo el despilfarro de agua lo que preocupa a los ecologistas. El agua de esos lagos puede ser tóxica debido a la escorrentía ácida de la roca estéril, así como a otros contaminantes que pueden contaminar el agua del lago de la mina, así como los depósitos de aguas subterráneas circundantes.

Lago tóxico en una mina abandonada

Uno de los principales ejemplos de estos problemas se encuentra a unas 65 millas al sureste de Reno, en la mina de cobre abandonada de Anaconda.

Cuando el anterior dueño de la mina, Arimetco, abandonó el sitio en 2000, dejó tras de sí un lago tóxico de 90 millones de galones de uranio, arsénico y otras sustancias químicas.

Las pruebas realizadas posteriormente demostraron que el agua tóxica del lago de la mina se había filtrado en el acuífero de aguas subterráneas y había contaminado docenas de pozos vecinos.

La administradora del Departamento de Protección Ambiental de Nevada, Jennifer Carr, dijo a los legisladores que el Estado no ve la necesidad de imponer requisitos adicionales en virtud de la propuesta.

“En este momento no creemos que sea necesario crear una política adicional para la recuperación de las aguas subterráneas porque ya las protegemos”, dijo Carr.

Entre los partidarios del proyecto de ley figuran grupos ecologistas, tribus y grupos activistas progresistas. Entre los que se oponen a la medida figuran empresas mineras y la Cámara de Las Vegas.

El comité no tomó ninguna decisión sobre el proyecto de ley el lunes.