Nevada advierte sobre el uso de cinco productos de cannabis en el estado

ARCHIVO - Cannabis en flor de seis semanas de edad en el interior de las instalaciones de cultivo y producción de The Real McCoy en Carson City el martes 21 de marzo de 2023. (David Calvert para Las Vegas Review-Journal)

El sábado fue emitida una advertencia de no consumir varios productos de cannabis vendidos en el último mes en varios dispensarios de Nevada por la Junta de Cumplimiento de Cannabis (CCB) del estado.

La junta emitió un boletín de salud pública y seguridad aconsejando a los consumidores y pacientes evitar o tener precaución al consumir varios productos de cannabis debido al uso del pesticida Ethephon, un regulador de crecimiento usado en un establecimiento de cultivo.

Los agentes de la CCB descubrieron que los lotes de cannabis habían sido tratados con el pesticida no autorizado en Circle S Farms.

Los productos incluyen cinco artículos de siete lotes y se vendieron en siete dispensarios de Las Vegas y uno de Elko entre el 23 de marzo y el 21 de abril.

Los productos incluyen:

-Apple Fritter (lote 23.02.13 5 AF 2 y lote 23102).

-Apple Fritter (lote 23.02.13 5 AF y lote 23101).

-Double OG Sour (lote 23.02.13 5 DOGS y lote 23533)

-Kush Mints (lote 23.02.13 5 KM y lote 23397)

-Kobe (lote 23.02.13 5 y lote 23237)

-Zummy Bearz (lote 23.02.13 5 ZB 3 y lote 23251)

-Zummy Bearz (lote 23.02.13 5 ZB 4 y lote 23252)

Esta advertencia es el segundo caso en el que los agentes de la CCB han descubierto el uso de Ethephon, un pesticida cuyo uso en el cannabis no está aprobado por el Departamento de Agricultura de Nevada.

Todos los productos de cannabis debidamente vendidos por un establecimiento de venta de cannabis autorizado deben llevar una etiqueta del producto en el envase o junto a él. El nombre de la instalación de cultivo y los números de lote se pueden encontrar en la etiqueta, por lo general cerca de la parte superior.

Por el momento no se han reportado casos de enfermedades.

El cannabis afectado fue vendido por las siguientes instalaciones de venta de cannabis:

-Circle S Farms LLC DBA CannaStarz, 631 S. Las Vegas Blvd., Las Vegas.

-MMOF Vegas Retail Inc. DBA MedMen, 4503 Paradise Road, suite 210-240, Las Vegas.

-Inyo Fine Cannabis Dispensary LLC, 2520 S. Maryland Pkwy #2, Las Vegas.

-Desert Aire Wellness LLC DBA 420 Sahara, 420 E. Sahara Ave, Las Vegas.

-Clark NMSD LLC DBA The Sanctuary, 2113 Las Vegas Blvd. N, North Las Vegas.

-Silver Sage Wellness LLC, 4626 W. Charleston Blvd., Las Vegas.

-Las Vegas Tribe of Paiute Indians DBA NuWu Cannabis Marketplace, 1235 Paiute Circle, Las Vegas.

-Elko Band Colony of the Te-Moak Tribe of Western Shoshone Indians of Nevada DBA Newe Dispensary, 1555 Shoshone Circle, Elko.

Se les pide a los establecimientos en cuestión que expongan el boletín en un lugar bien visible de sus instalaciones durante 30 días, para que los clientes conozcan la información.