‘Muy alentador’: familia de Henderson celebra la firma de la Ley de Rex

El gobernador de Nevada, Joe Lombardo, observa una foto de Rex Patchett sostenida por su padre Jason Patchett junto con miembros de la familia después de llevar a cabo una ceremonia de firma de SB 322, también conocida como la Ley de Rex, ante funcionarios gubernamentales invitados, miembros de la comunidad e invitados en el Ayuntamiento de Henderson el miércoles 5 de julio de 2023, en Henderson. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Jason Patchett se sentó en silencio en una mesa con una foto de su difunto hijo, Rex, mientras el gobernador Joe Lombardo escribió su firma ceremonial de la ley nombrada en honor de la víctima, de 13 años de edad, de un caso de conducción imprudente.

El miércoles, antes de la firma en el Ayuntamiento de Henderson, Patchett habló sobre la importancia de la Ley de Rex, conocida oficialmente como el Proyecto de Ley 322 del Senado (SB 322), y lo que significa para él y su familia, que también asistieron.

“Rex se preocupaba por los demás en su vida”, dijo. “Este proyecto de ley trata de los demás. No es sobre Rex, es sobre otras víctimas de la conducción imprudente”.

La Ley de Rex fue promulgada oficialmente por Lombardo el 13 de junio.

Aumenta las posibles sentencias para las personas declaradas culpables de conducción imprudente con resultado de lesiones corporales graves o muerte.

Los infractores que superen en más de 50 mph el límite de velocidad o conduzcan en una zona escolar o de seguridad peatonal cuando su conducción imprudente cause lesiones corporales graves o la muerte se enfrentarán ahora a penas de entre seis y diez años de prisión, con una posible multa de entre dos mil y cinco mil dólares.

Las anteriores directrices para la imposición de penas no cambiaron para los conductores imprudentes que superen en menos de 50 mph el límite de velocidad. Esas normas de sentencia mencionan de uno a seis años de prisión con las mismas multas.

El hijo de Patchett fue asesinado el 7 de marzo de 2022 por un conductor imprudente que perdió el control de su auto mientras iba a más de 90 mph cuando Rex estaba en un scooter frente a la Manion Middle School en Henderson.

‘No es una cuestión partidista’

El senador Jeff Stone, republicano por Henderson, introdujo la Ley de Rex como un proyecto de ley durante la sesión legislativa de este año, después de trabajar con el asambleísta Toby Yurek, republicano por Henderson, y Patchett.

Patchett se había puesto en contacto a principios de este año con Stone y Yurek después de que el conductor que mató a Rex recibiera la antigua condena máxima por conducción imprudente.

“No es una cuestión partidista. Se trata de una cuestión de seguridad pública, humana, que tenemos que abordar para que otras familias no tengan que sufrir esto”, dijo Stone.

Stone dijo que el éxito del proyecto de ley 322 del Senado se quedará con él para el resto de su vida, mucho después de que su carrera termine. Yurek dijo que el proyecto de ley es uno de los proyectos de ley más importantes que trabajó durante la sesión legislativa, y fue sin duda el más cercano a él personalmente.

“Honestamente, fue este proyecto de ley, de todo lo que he trabajado en este periodo de sesiones, que tomó mi corazón, y fue el que significó más”, dijo Yurek. “Así que ver cómo se materializa hoy aquí… ver a todos aquí y ver cómo culmina es muy alentador”.

‘Un gran primer paso’

Aunque los funcionarios públicos presentes celebraron que el proyecto de ley se convirtiera en ley, algunos opinaron que no es suficiente por sí solo para abordar el problema de la conducción imprudente.

Lombardo, Stone y Yurek dijeron que la Ley de Rex marca un buen comienzo hacia la solución del problema de la conducción imprudente en el estado, pero todos dijeron que se necesita más para hacer efectivamente las carreteras de Nevada más seguras.

“En mi opinión, es un gran primer paso”, dijo Lombardo sobre la Ley de Rex. “Y veremos cómo los datos y la ciencia demuestran si es suficiente o no. Pero si me tienen que preguntar hoy, diría que no es suficiente”.

Tanto él como Stone dijeron que hay que tomar más medidas para prevenir el peligro de la conducción imprudente y bajo la influencia de sustancias. Stone sugirió una campaña educativa que anime a la gente a conducir de forma más responsable para ayudar a reducir la conducción peligrosa.

Stone y Yurek dijeron que apoyarían la modificación de la Ley de Rex para incluir penas más duras si la ley en su estado actual no es un elemento disuasorio suficientemente eficaz contra la conducción imprudente.

‘Sabe cómo hacer las cosas’

Los funcionarios que hablaron en la firma elogiaron a Patchett por sus esfuerzos para impulsar la nueva legislación.

Lombardo mencionó la tenacidad de Patchett para conseguir la aprobación de la ley, diciendo que “sabe cómo hacer las cosas”.

Stone y Yurek dijeron que la ley no existiría si no fuera por los esfuerzos de Patchett.

Por su parte, Patchett dio crédito a la comunidad no solo por impulsar la aprobación de la Ley de Rex, sino también por ayudarle a él y a su familia a afrontar su pérdida.

“Es el apoyo de la comunidad lo que nos permite a mí y a mi familia dar un paso adelante cada día y sobrellevar ese proceso de duelo”, dijo Patchett.