Miles de multas de tránsito anuladas debido a nueva ley

Los juzgados de Nevada anularon decenas de miles de órdenes de tránsito antes de la entrada en vigor, el 1º de enero, de una ley que convertirá las infracciones de tránsito leves de delitos penales menores en infracciones civiles.

El Tribunal Municipal de Las Vegas anunció el miércoles que anulaba casi 35 mil órdenes de tránsito para cumplir la nueva ley de infracciones de tránsito y eliminaba las tasas con esas órdenes activas. El Tribunal Municipal de North Las Vegas anulará 15,892 órdenes de detención. El Tribunal Municipal de Reno anuló unas 1,900 infracciones de tránsito que pasarán a ser infracciones civiles. Hasta el miércoles por la tarde, el Tribunal Municipal de Henderson no había facilitado el número de órdenes de tránsito anuladas.

El Tribunal de Justicia de Reno no disponía de información sobre el número de órdenes de detención anuladas únicamente a raíz de la promulgación de la Ley de la Asamblea 116 (AB116), dijo el administrador del tribunal, James Conway. El Tribunal de Justicia de Reno tenía una política por la que revisaba y purgaba periódicamente las órdenes de tránsito antiguas tras un periodo de tiempo. Conway no pudo separar cuántas órdenes de detención se anularon en 2022 debido al proyecto de ley de la Asamblea de cuántas se anularon debido a la política del tribunal.

El Tribunal de Justicia de Sparks anuló unas 392 órdenes judiciales para cumplir la ley, dijo Bethany Drysdale, directora de medios y comunicaciones del Condado Washoe.

La AB116, una de las seis leyes que entran en vigor el 1º de enero, despenaliza las infracciones de tránsito leves, como el exceso de velocidad y el uso del teléfono móvil, y pone fin a la práctica de emitir órdenes de arresto cuando alguien no puede permitirse pagar las multas. Establece sanciones civiles, en lugar de penales, para las infracciones de tránsito leves.

Como parte de la ley, una persona que haya cometido una infracción de tránsito menor antes del 1º de enero de 2023, que sea punible como infracción civil, no podrá ser arrestada por dicha infracción. La legislación ordena a todos los tribunales del estado que anulen todas las órdenes de detención pendientes de una persona que no haya comparecido ante el tribunal en respuesta a una sanción civil.

Antes de la ley, Nevada era uno de los 13 estados de Estados Unidos que perseguían las infracciones de tránsito leves como delitos penales menores en lugar de como infracciones civiles.

La asambleísta Rochelle Nguyen, promotora de la ley, dijo en una declaración que el trabajo para despenalizar las infracciones de tránsito leves comenzó hace 10 años. La legislación se presentó en 2011, pero fracasó cuatro veces. En 2017, se llevó a cabo un amplio estudio que demostró lo perjudicial que era el sistema, dijo Nguyen.

“Esta ley es importante porque pone fin a un ciclo de deudas derivado de una simple infracción de tránsito en el que se encuentran muchas personas porque no pueden pagarla”, dijo Nguyen. “La gente ya no tendrá que preocuparse de que la arresten y encarcelen por no poder pagar las multas y tasas asociadas a una multa de tránsito”.

Las infracciones de tránsito graves, como conducir bajo los efectos del alcohol o conducir sin licencia ni seguro, siguen siendo delitos.

Con la ley, si alguien es detenido por exceso de velocidad, usar el teléfono móvil o no usar el cinturón de seguridad, el conductor recibirá una sanción civil en la que dispondrá de 90 días para responder. Si el tribunal considera que el conductor cometió la infracción, se le impondrá una sanción máxima de 500 dólares.

Según el Centro de Justicia de Multas y Tarifas, la persona promedio arrestada en el Condado Clark por una orden de tránsito pasa unos tres días en la cárcel, lo que cuesta a los contribuyentes más de 400 dólares al día.

Los residentes de Las Vegas que quieran saber si se han anulado sus órdenes de detención pueden comprobarlo por internet en lasvegasnevada.gov/municipalcourt y hacer clic en “comprobar el estado de una orden de detención”, según un comunicado de Las Vegas.

También puedes llamar al 702-38COURT o acudir al mostrador de atención al cliente del juzgado, ubicado en 100 E. Clark Ave.