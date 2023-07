Los esfuerzos para detener la perforación de litio cerca de Ash Meadows toman un nuevo giro

julio 20, 2023 - 10:29 am

Fairbanks Spring en el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Ash Meadows, en Amargosa Valley, al sur del Condado Nye, el jueves 29 de junio de 2023. Rover Metals, con sede en Canadá, propone perforar hasta 30 pozos de 250-300 pies de profundidad para buscar litio en una zona adyacente al Refugio de Vida Silvestre. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Grupos ecologistas siguen buscando una orden judicial para detener la perforación de litio cerca de Refugio Nacional de Vida Silvestre de Ash Meadows, diciendo que han recibido mensajes contradictorios sobre el estado del proyecto por parte del gobierno federal.

Los abogados de Center for Biological Diversity and Amargosa Conservancy argumentaron en una petición presentada esta semana que, aunque la Oficina de Administración de Tierras (BLM) dijo que exigiría una revisión medioambiental completa antes de que pudiera comenzar la perforación exploratoria prevista por Rover Metals, nada se ha hecho oficial y los abogados del gobierno no han confirmado que el proyecto exploratorio se haya puesto en pausa.

Los grupos demandaron al gobierno federal este mes en un intento de obligar a la oficina a llevar a cabo una revisión medioambiental antes de que pudieran comenzar las perforaciones. La nueva solicitud de medida cautelar pide que un juez escuche los argumentos antes de finales de julio.

En un principio, BLM dijo que, debido al tamaño del proyecto, no había motivos automáticos para llevar a cabo dicha revisión. Pero funcionarios de la oficina de la agencia en Nevada declararon al Las Vegas Review-Journal la semana pasada que habían informado a Rover Metals de la necesidad de presentar un plan de operaciones y someterse a una revisión completa de la Ley Nacional de Política Medioambiental antes de que pudieran comenzar las perforaciones.

Los que se oponen a la perforación dijeron que el asunto empeoró la semana pasada cuando los abogados de los grupos ecologistas le pidieron al Departamento de Justicia, que representa al Departamento de Interior y a BLM, que confirmara esos detalles.

“Somos conscientes del comunicado de prensa, pero BLM aún no ha emitido ninguna decisión final. Hasta que no lo haga, no puedo decir con certeza cuál es o será la situación reglamentaria de Rover”, escribió un abogado del Departamento de Justicia en un correo electrónico enviado el 14 de julio a un abogado que representaba a los grupos ecologistas.

Un portavoz de la división de medio ambiente y recursos naturales del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios el miércoles.

Sin embargo, un portavoz de la oficina de BLM Nevada le dijo al Review-Journal el martes que el plan para exigir una revisión ambiental antes de que pueda comenzar la perforación no ha cambiado.

Rover Metals no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

“No podemos especular sobre los motivos por los que BLM y sus abogados parecen tener posturas diferentes”, declaró el martes Patrick Donnelly, director de Center for Biological Diversity de la Gran Cuenca.

Rover Metals ha afirmado que la zona situada solo al norte del refugio ha mostrado altos niveles de litio, un metal usado en la producción de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos.

Pero a los opositores al proyecto les preocupa que perforar tan cerca de Ash Meadows, que alberga cuatro especies de peces en peligro de extinción, pueda alterar los flujos de aguas subterráneas en los manantiales del interior del refugio y amenazar a numerosas especies protegidas.

La petición presentada el lunes por los grupos ecologistas solicita al juez que fije la audiencia para el 31 de julio.