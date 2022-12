La primera alcaldesa afroamericana de Nevada toma posesión de su cargo en North Las Vegas

diciembre 8, 2022 - 11:01 am

La alcaldesa de North Las Vegas Pamela Goynes-Brown, en el centro, es aplaudida por sus hermanas de la hermandad Delta Sigma Theta durante su toma de posesión como primera alcaldesa afroamericana de la historia de Nevada en el Ayuntamiento de North Las Vegas el miércoles 7 de diciembre de 2022, en North Las Vegas. Coloca su mano sobre la Biblia que sostiene su padre Theron Goynes. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Pamela Goynes-Brown y una amiga de la infancia habían acordado que no derramarían lágrimas en la toma de posesión de la veterana legisladora como primera alcaldesa afroamericana en la historia de Nevada.

“Le dije a mi amiga de toda la vida que no íbamos a llorar hoy… oh Señor”, dijo la alcaldesa Goynes-Brown a un Ayuntamiento abarrotado durante la ceremonia del miércoles. “Vino llorando y le dije: ‘No, hoy no vamos a llorar’”.

En su primer discurso público como alcaldesa, en el que rindió homenaje a sus seres queridos -sus “latidos del corazón”-, Goynes-Brown no tardó en llorar entre sus manos, colocadas en posición de oración, al mencionar a su padre, que estaba sentado a su lado.

Goynes-Brown tomó oficialmente el mando del Ayuntamiento el 1° de diciembre y el miércoles prestó juramento ceremonial de su cargo junto a sus compañeros concejales Isaac Barron y Scott Black, que obtuvieron la reelección en las primarias de este verano.

Goynes-Brown sustituye al exalcalde John Lee, que renunció a la reelección en un intento fallido de convertirse en gobernador.

La veterana concejal y educadora está limitada a un mandato como alcaldesa porque la ley de Nevada establece que nadie puede ser elegido para formar parte de un órgano de gobierno local si ya lleva más de 12 años en el cargo. Un capricho del calendario marcó su elección como alcaldesa justo antes de que concluyera su tercer mandato como concejal.

Goynes-Brown, de 60 años, declaró en una entrevista que su mandato como alcaldesa es inmediato. Sus cuatro años serían una continuación del trabajo que había estado haciendo en el ayuntamiento, lo que le permitiría cumplir una misión ya en marcha y le daría tiempo para poner un “sello final de aprobación a los proyectos que ya tenemos en los libros”.

“Cuanto más rápido nos movamos, más rápido podremos poner las palas en el suelo y la construcción será vertical”, declaró a Review-Journal.

La ceremonia del miércoles incluyó la presentación de la Guardia de Honor, una invocación y la interpretación de “God Bless America” por un niño.

Después comenzaron, uno a uno, los juramentos de los cargos. Goynes-Brown recibió la ovación de aplausos más fuerte.

“Este es un rímel barato, así que hoy no podemos llorar”, bromeó en un momento mientras se secaba las lágrimas.

“Los amo mucho”, dijo dirigiéndose a sus padres. “Gracias por convertirme en la mujer que soy hoy, no podría haberlo hecho sin ti, papá”, añadió Goynes-Brown. “No podría haberlo hecho sin ti, mamá”.

Dio las gracias a los empleados de la ciudad, las “personas increíbles, talentosas y brillantes de este lado de la Tierra”, con las que ha trabajado desde 2011.

Reconoció a Lee, a quien describió como un “gran líder, gran maestro, gran mentor”.

Su mandato como alcaldesa será un “Capítulo Dos”, dijo Goynes Brown.

A continuación, Goynes-Brown se dirigió a todos los presentes.

“El mero hecho de que estén aquí me derrite el corazón”, dijo. “Este es un viaje en mi vida, número uno, estoy muy contenta de que estoy en esta posición; número dos, es acerca de los electores que servimos aquí en la ciudad de North Las Vegas, se trata de hacer su vida mejor “.

Tras la ovación, Goynes-Brown se acercó a su padre y le acarició la cara.

A continuación, sus hermanas de hermandad la rodearon y mecieron sus cuerpos mientras cantaban un himno, “Our Sweetheart Song”.