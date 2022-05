La concurrida contienda de NLV pudiera ver al primer alcalde afroamericano de la ciudad

En el sentido de las agujas del reloj, desde la parte superior izquierda: Jesse Addison III, Nathan Atkins, Gary Bouchard, Pamela Goynes-Brown, Laura Perkins, Pat Spearman y Robert "Twixx" Taylor, candidatos a la alcaldía de North Las Vegas en las primarias de 2022.

La ciudad de North Las Vegas muy bien pudiera elegir a su primer alcalde afroamericano este año.

Después de que el actual alcalde, John Lee, lanzara su candidatura a gobernador y cambiara de demócrata a republicano, abrió el camino para que los candidatos y políticos con mentalidad empresarial le sucedieran.

Siete personas anunciaron su candidatura a la alcaldía de la cuarta ciudad más grande de Nevada.

Cada uno de ellos tiene una visión para la creciente ciudad, que se ha recuperado de una emergencia fiscal en 2011 y que una vez fue conocida como una “comunidad dormitorio” para la ciudad de Las Vegas.

Senadora estatal Pat Spearman

“Cuando lucho por lo correcto, no retrocedo”, dijo la senadora estatal Pat Spearman, demócrata por North Las Vegas.

Spearman dijo que su plataforma es una en la que todos tienen la oportunidad de tener éxito. Y esta elección es transformadora.

“Alguien va a ser el primer alcalde afroamericano, y para mí eso es incidental”, dijo. “El próximo alcalde tiene que abordar los problemas y desafíos que han estado languideciendo en todos los vecindarios”.

Spearman ganó su escaño en el Senado estatal en 2012, derrotando al titular Lee antes de que este se convirtiera en alcalde de North Las Vegas. La veterana del Ejército está en su tercer y último mandato y es la primera veterana afroamericana y abiertamente homosexual en servir en el Senado estatal. También es una ministra ordenada y ex pastora.

Recientemente ha sido líder de la mayoría, ha presidido la Comisión de Comercio y Trabajo del Senado y ha sido vicepresidenta de la Comisión de Salud y Servicios Humanos.

Como alcaldesa, dijo que podría asegurarse de que las políticas estatales se apliquen a nivel local. Su campaña se centra en la diversificación económica, la vivienda asequible, la creación de empleo, la energía limpia, la tecnología y la infraestructura.

En lo que se refiere a hacer que el Parque Industrial Apex sea operativo, Spearman dijo que ve una oportunidad para que los residentes de North Las Vegas tengan un salario digno en un “empleo del siglo XXII”.

“Quiero estar en un lugar donde pueda tener un impacto positivo en la vida de las personas, más cerca de donde viven sus vidas”, dijo. “Nos estamos preparando para dar un giro a esta ciudad. Tendremos nuestra propia identidad”.

Pamela Goynes-Brown

Goynes-Brown, quien actualmente representa al Distrito 2, ha servido en el Concejo Municipal de North Las Vegas desde 2011, cuando hizo historia como la primera mujer afroamericana en ser elegida para ese puesto.

Ahora está lista para llevar sus esfuerzos de servicio público al siguiente nivel.

“Mi trabajo no ha terminado”, dijo. “Solo quiero hacer de mi ciudad natal un gran lugar para vivir, trabajar y criar a mi familia”.

Goynes-Brown pasó 35 años en el distrito, prestando servicio tanto en las aulas como subdirectora, y ha seguido los pasos de su padre, Theron Goynes, quien formó parte del Concejo Municipal durante 20 años.

Como concejala, participó en la Microacademia Urbana del Sur de Nevada, una alternativa educativa contratada por la ciudad al Distrito Escolar del Condado Clark que se abrió a los estudiantes durante la pandemia.

También formó parte del Concejo cuando este superó una crisis financiera que casi condujo a una toma de posesión por parte del estado, y dijo que quiere que muchos de los proyectos de revitalización lleguen a buen puerto bajo su liderazgo.

Como alcaldesa, quiere crear incentivos para atraer a las empresas de la lista Fortune 500 y empezar a desarrollar el parque industrial de Apex para convertir a la ciudad en un competidor global en materia de empleo.

En cuanto inicie, Goynes-Brown planea hacer que la comunidad sea más incluyente para sus diversas poblaciones, trabajar para mantener a flote las pequeñas empresas y abordar las necesidades de cada uno de los departamentos de la ciudad.

Espera construir nuevos espacios comerciales, revitalizar el centro de la ciudad y seguir proporcionando recursos a los veteranos y a las personas sin hogar.

“No hay nada que prefiera hacer ahora mismo que servir a la gente de North Las Vegas”, dijo. “Las posibilidades son infinitas”.

Laura Perkins

Perkins fue la primera en anunciar su candidatura a la alcaldía.

Dijo que la actual administración ha establecido una buena base, y ahora es el momento de construir sobre ella.

Su principal prioridad es sacar adelante más viviendas y un mejor acceso a la atención sanitaria en la ciudad, incluyendo la construcción de al menos dos hospitales más en la ciudad, uno de los cuales puede ser un hospital universitario para formar futuros médicos.

“North Las Vegas no ha visto la prosperidad que tienen las otras partes del valle”, dijo. “Ahora es el momento de mirar hacia el futuro para que North Las Vegas se convierta en algo propio”.

Perkins se desempeñó como comisionada de planificación para la ciudad de North Las Vegas durante 10 años y ganó un puesto en la Junta de Regentes del Sistema de Educación Superior de Nevada en 2018. Su experiencia incluye el trabajo en el mundo académico y como empresaria, según su biografía.

Como comisionada de planificación, aprendió a hacer prosperar los negocios y a atraer industrias para que la comunidad siga creciendo, dijo.

Dijo que está orgullosa de sus contribuciones para facilitar el florecimiento de los fabricantes de cannabis y para crear más empleos con el almacén de Amazon.

Como regente, dijo que está tomando decisiones para las instituciones y los estudiantes y ha forjado relaciones que pueden ayudar a impulsar a la ciudad hacia adelante. Perkins dijo que es una candidata como el común de la gente: fue criada por una madre soltera, fue al College of Southern Nevada y a la UNLV.

“Por eso puedo conectar y relacionarme y hacer lo que es correcto para la mayoría de North Las Vegas”, dijo.

Robert “Twixx” Taylor

“Me llaman Mr. North Las Vegas”, dijo Taylor.

Taylor es un galardonado empresario de las barberías Fade ‘Em All y ha empleado a más de 300 personas con su negocio promocional, “Twixx Entertainment”.

Como empresario, dijo que interacciona con personas de todos los orígenes. Como alcalde, Taylor sería un animador de la ciudad y atendería a todos.

“Sé que, a la hora de comunicarnos, tenemos más cosas en común que no”, dijo. “Me dedico a la gente. Me dedico a dar un gran producto, y como alcalde, es lo mismo”.

Taylor está llevando a cabo una campaña de base y dijo que se sentía llamado a servir a la ciudad que siempre ha llamado hogar.

Reconoce que, de ser elegido, sería el primer alcalde afroamericano de la ciudad; un honor que, según él, es encomiable e importante.

Pero, dijo, no se está postulando para ser el primero.

“Me postulo para ser el mejor”, dijo.

Taylor prevé el crecimiento: la construcción de estadios y otras atracciones para atraer el turismo a la ciudad; empleos en ciberseguridad y tecnología que hagan carreras duraderas; un centro de la ciudad con una señal grandiosa; y la construcción de mejores relaciones con los trabajadores sindicalizados.

Taylor dijo que se centraría en añadir más hospitales y en abordar la escasez de personal en la ciudad, lo que incluye intensificar la diversidad y los esfuerzos de contratación de agentes de policía y bomberos.

“No me postulo contra nadie; me postulo por la gente”, dijo. “Si no gano esta contienda, ayudaré a quien gane lo máximo posible con todos los recursos que tengo. Porque no se trata de mí, sino de la ciudad”.

Nathan Atkins

Atkins, veterano del Ejército y consultor de empresas tecnológicas de Fortune 100, no es un político de carrera.

Pero su experiencia empresarial vendiendo a entidades gubernamentales de Nevada y dirigiendo presupuestos de multimillonarios le ha permitido comprender bien cómo funciona el gobierno, dijo.

Atkins, autoproclamado conservador fiscal, dijo que se orientaría hacia proyectos que fueran beneficiosos para la ciudad en su conjunto.

“Estoy enfocado en asegurarme de ser un buen administrador del dinero de los contribuyentes”, dijo sobre ser alcalde. “Trabajaría incansablemente para asegurarme de que nuestra marca en North Las Vegas se convierta en sinónimo de excelencia”.

Después de ser elegido, Atkins dijo que examinaría el presupuesto de la ciudad.

Explicó que también está enfocado en hacer que North Las Vegas sea más vibrante, lo que incluye mejorar la seguridad pública, diversificar la oferta de viviendas y atraer a empresas de fuera del valle.

También imagina un centro de la ciudad floreciente, similar al Distrito de las Artes de Las Vegas, con más restaurantes para los habitantes.

Como alcalde, Atkins se asegurará de que el equipo de desarrollo económico de la ciudad esté debidamente certificado y tenga un objetivo específico en mente, dijo. Quiere que North Las Vegas sea un socio fuerte en el reclutamiento de empresas de todo el mundo, lo que incluye tener una fuerte presencia en la Alianza Económica Global de Las Vegas.

Atkins dijo que ha trabajado con personas de todos los orígenes, especialmente durante su periodo en las fuerzas militares. Quiere ser un alcalde con una política de puertas abiertas y rodearse de personas con enfoques e ideas diferentes.

“La creatividad resuelve los problemas, no el dinero”, dijo. “El dinero es simplemente la grasa que hace girar los engranes. Es la creatividad la que hace que algo suceda”.

Jesse Addison III

Addison dijo que cree que su experiencia vital puede ayudar a North Las Vegas a avanzar.

Addison, un veterano de la Marina que tuvo un papel de liderazgo en la Administración de Seguridad del Transporte, dijo que es disciplinado y ha trabajado con miles de personas de diversas culturas y orígenes.

Ahora es un técnico de apoyo en la aplicación de la ley en el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, Addison dijo que las empresas tienen su papel en el futuro de la ciudad, pero quiere hacer hincapié en el crecimiento de las empresas más pequeñas en lugar de las más grandes.

“Lo mío es ayudar a levantar a la comunidad”, dijo. “Soy una persona común; trabajo y vivo rodeado de gente que me habla de sus problemas todo el tiempo”.

La plataforma de Addison incluye el control de los alquileres, la búsqueda de espacios para los ancianos y los niños, los recursos para los veteranos y la ayuda para las personas que luchan por llegar a fin de mes.

Prevé asociarse con el sector privado para crear una “comunidad de casas pequeñas” en la que la gente pueda buscar también servicios sociales y capacitación laboral. Addison también sugirió añadir escuelas chárter y de capacitación profesional para dotar a los jóvenes de North Las Vegas de los conocimientos necesarios para emprender una carrera.

También sugirió atraer a la ciudad una franquicia deportiva importante, como un hipódromo cubierto, como tienen las ciudades de los alrededores del valle.

“Todo lo que tenemos que hacer se basa en asegurarnos de que la gente de North Las Vegas tenga una vida mejor”, dijo. “Si a ellos les va mejor, a nosotros nos va mejor”.

Gary Bouchard

Bouchard, comentarista frecuente en las reuniones del Concejo Municipal y profesional del entretenimiento semiretirado, se postula de nuevo a la alcaldía, tras una primera candidatura fallida en 2017.

Esta vez, se enfoca en construir viviendas más eficientes desde el punto de vista energético e hídrico, en reclutar empresas, reparar carreteras y mejorar los centros recreativos y las bibliotecas de la ciudad, así como en ofrecer espacios constructivos para los jóvenes.

Bouchard dijo que como alcalde instituiría un nuevo y más fuerte administrador de la ciudad y recortaría el gasto inútil.

“North Las Vegas es como un camión de ocho cilindros que funciona con dos”, dijo. “La ciudad necesita una reforma”.

Señaló sus años de experiencia defendiendo temas importantes en las reuniones del Concejo de la Ciudad, lo que, según dijo, ayudó a promulgar cambios como instalar más señales de tráfico y aceras.

“El 95 por ciento del tiempo he estado ahí, luchando por los contribuyentes, sin haber sido elegido para nada”, dijo. “Solo quiero proporcionar a los contribuyentes una ciudad que trabaje para los contribuyentes”.