La Casa Blanca se prepara para el cierre del gobierno

No se espera que la Cámara regrese hasta el martes, lo que deja solo cinco días para resolver su enfrentamiento.

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California, es rodeado por reporteros que buscan actualizaciones sobre los planes para financiar el gobierno y evitar un cierre, en el Capitolio en Washington, el viernes 22 de septiembre de 2023. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

WASHINGTON – La Casa Blanca se prepara este viernes para ordenar a las agencias federales que se preparen para un cierre después de que los republicanos de la Cámara de Representantes abandonaran la ciudad durante el fin de semana sin un plan viable para mantener la financiación del Gobierno y evitar una interrupción política y económicamente costosa de los servicios federales.

Un cierre federal después del 30 de septiembre parece casi seguro a menos que el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, pueda convencer a su rebelde flanco duro de los republicanos para que el Congreso apruebe una medida de financiación temporal para evitar los cierres mientras trabajan en el plan anual de gasto federal. Pero no se espera que la Cámara regrese hasta el martes, lo que deja solo cinco días para resolver su estancamiento.

“Tenemos a los miembros trabajando, y esperamos poder avanzar el martes para aprobar estos proyectos de ley”, dijo McCarthy, republicano por California, a los reporteros en el Capitolio.

McCarthy señaló su preferencia por evitar un cierre, pero un flanco de extrema derecha de su mayoría en la Cámara se ha hecho efectivamente con el control. “Sigo creyendo que, si cierras, estás en una posición más débil”, dijo.

El enfrentamiento con los republicanos de la Cámara de Representantes sobre la financiación del gobierno pone en peligro una serie de actividades -incluida la remuneración del personal militar y de las fuerzas del orden, la seguridad alimentaria y los programas de ayuda alimentaria, los viajes aéreos y la tramitación de pasaportes- y podría causar estragos en la economía de Estados Unidos.

Con el inicio el 1° de octubre de un nuevo año fiscal y sin financiación, la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de la administración Biden se está preparando para aconsejar a las agencias federales que revisen y actualicen sus planes de cierre, según un funcionario de la OMB. El inicio de este proceso sugiere que los empleados federales podrían ser informados la próxima semana de si van a ser despedidos.

El presidente Joe Biden se ha apresurado a culpar del probable cierre a los republicanos de la Cámara de Representantes, que pretenden recortar el gasto más allá de lo establecido en un acuerdo de junio que también suspendió el límite legal de la autoridad de endeudamiento del gobierno hasta principios de 2025.

“Vuelven a las andadas, rompiendo su compromiso, amenazando con más recortes y amenazando con volver a cerrar el gobierno”, dijo Biden durante un reciente discurso en los suburbios de Maryland.

McCarthy se enfrenta a la inmensa presión de un puñado de conservadores de extrema derecha de su caucus para que lleve a cabo severos recortes de gastos, lo que esencialmente frena su capacidad para liderar la cámara. Muchos en el flanco derecho están alineados con Donald Trump -el favorito republicano para desafiar a Biden en las elecciones de 2024- se opusieron al acuerdo presupuestario que el presidente de la Cámara alcanzó con Biden a principios de este año y están tratando de desmantelarlo.

Trump les ha pedido a los republicanos de la Cámara de Representantes a mantener la línea contra el gasto federal.

Liderado por el representante Matt Gaetz, republicano por Florida y aliado de Trump, el ala derecha ha obtenido prácticamente el control del debate en la Cámara, en un reproche público al presidente de la Cámara.

A última hora del jueves, la facción de la derecha dura presionó a McCarthy para que considerara su idea de archivar los planes para una medida de financiación provisional, llamada resolución continua, o CR, y en su lugar empezar a presentar los 12 proyectos de ley individuales necesarios para financiar el gobierno.

Los líderes del Partido Republicano en la Cámara de Representantes anunciaron entonces solo eso: que comenzarían a tramitar un paquete de cuatro proyectos de ley para financiar los departamentos de Defensa, Seguridad Nacional, Estado y Operaciones Exteriores y Agricultura, fijando la votación para el martes, cuando regresen los legisladores. Los mismos conservadores que ahora exigen la aprobación de algunos proyectos de ley habían frenado su tramitación.

“Cualquier progreso que estamos haciendo es a pesar de, no debido a McCarthy”, publicó Gaetz en las redes sociales, burlándose del presidente por haber enviado a los legisladores a casa durante el fin de semana. “Patético”.

Gaetz y sus aliados dicen que quieren ver a la Cámara dedicarse al duro trabajo de legislar -incluso si empuja al país a un cierre- mientras persiguen reducciones y recortes considerables.

El Comité de Reglas de la Cámara anunció que se reunirá el viernes por la tarde para comenzar a preparar esos proyectos de ley, que históricamente requieren semanas de debate en el piso, con cientos de enmiendas, pero ahora están programados para ser apresurados al piso para las votaciones de la próxima semana.

Es el remate a una semana difícil para McCarthy, que intentó, sin éxito, sacar adelante un proyecto de ley de gastos de defensa que suele ser popular y que fue derrotado dos veces en votaciones vergonzosas en el pleno. El portavoz pareció culpar de la derrota del proyecto a otros legisladores “que solo quieren quemar todo el lugar”.

Los cierres se producen cuando el Congreso y el presidente no logran completar un conjunto de 12 proyectos de ley de gastos, o no logran aprobar una medida temporal para mantener el gobierno operando. Como resultado, las agencias federales deben detener todas las acciones consideradas no esenciales. Desde 1976, se han producido 22 interrupciones de la financiación, 10 de las cuales han obligado a suspender a los trabajadores.

El último y más largo cierre registrado fue de 35 días durante la administración de Trump, entre 2018 y 2019, ya que insistió en la financiación para construir un muro a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos que los demócratas y algunos republicanos rechazaron.

Como algunas agencias ya tenían financiación aprobada, fue un cierre parcial. La Oficina Presupuestaria del Congreso estimó que supuso un costo de tres mil millones de dólares para la economía de Estados Unidos. Aunque tres mil millones de dólares es mucho dinero, equivalía solo al 0.02 por ciento de la actividad económica de Estados Unidos en 2019.

Podría haber costos para partes de la economía y dificultades para los individuos.

Los militares y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no cobrarían durante el cierre. El fondo de ayuda para catástrofes de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias podría agotarse, perjudicando a las víctimas de incendios forestales, huracanes, tornados e inundaciones.

Podrían retrasarse los ensayos clínicos de nuevos medicamentos. Diez mil niños podrían perder el acceso a los cuidados de Head Start, mientras que las inspecciones medioambientales y de seguridad alimentaria se retrasarían.

La ayuda alimentaria a los estadounidenses a través del programa Mujeres, Bebés y Niños podría interrumpirse para casi siete millones de mujeres embarazadas, madres, bebés y niños.

Brian Gardner, estratega jefe para Washington del banco de inversión Stifel, recordó que los controladores aéreos no cobraron durante el anterior cierre. Pero en su mayoría siguieron trabajando sin cobrar. Señaló que las solicitudes de visados y pasaportes no se tramitarán si el gobierno está cerrado.

La Asociación de la Industria del Turismo de Estados Unidos calcula que el sector podría perder 140 millones de dólares diarios en caso de cierre.

Pero en una señal del poco daño que ese cierre de 35 días hizo a la economía en general, el índice bursátil S&P 500 subió un 11.6 por ciento durante el último cierre del gobierno.