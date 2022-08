Juez dictamina que correos electrónicos privados del alguacil no están sujetos a divulgación

La mayoría de los correos electrónicos enviados por el alguacil Joe Lombardo en un teléfono celular del gobierno a su equipo político son privados, y por lo tanto no están sujetos a la divulgación bajo la ley de registros públicos del estado, reglamentó un juez del Condado.

agosto 30, 2022 - 9:44 am

Departamento de Policía Metropolitana (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

La mayoría de los correos electrónicos enviados por el alguacil Joe Lombardo en un teléfono celular del gobierno a su equipo político son privados, y por lo tanto no están sujetos a la divulgación bajo la ley de registros públicos del estado, reglamentó un juez del Condado.

Pero otros cuatro correos electrónicos que pertenecen a asuntos públicos se consideran públicos y deben ser revelados a una empresa de investigación de la oposición que buscó un gran volumen de registros del departamento de policía.

Sin embargo, no se entregarán hasta que se escuche una apelación.

La sentencia de la jueza de distrito del Condado Clark, Maria Gall, emitida el jueves, es el más reciente giro en la batalla entre Due Diligence Group LLC y el Departamento de Policía Metropolitana (LVMPD), dirigido por Lombardo, que es el candidato republicano a gobernador.

La empresa solicitó una serie de mensajes de correo electrónico escritos por Lombardo en su teléfono emitido por el departamento y enviados a dos asesores políticos. Pero el juez denegó la mayor parte de la solicitud, alegando que el significado llano de “registro público” excluye los correos electrónicos que son personales.

“El Tribunal considera que casi todos los correos electrónicos son de carácter personal, no se refieren a la prestación de servicios públicos, no estaban obligados a ser hechos y guardados por la ley y/o no se hicieron en el curso de la estipulación de los deberes del alguacil”, dice la sentencia de Gall. “Hay, sin embargo, algunos correos electrónicos que el Tribunal considera que se refieren a la estipulación de servicios públicos y/o se presentaron en el curso del desempeño de las funciones del alguacil”.

Gall reglamentó que esos cuatro correos electrónicos debían ser revelados, pero suspendió automáticamente esa sentencia mientras el departamento presenta una esperada apelación ante el Tribunal Supremo de Nevada.

Aunque los abogados de Due Diligence Group sugirieron en los documentos judiciales que Lombardo había violado la ley al enviar correos electrónicos personales en un dispositivo del gobierno durante las horas de trabajo, Gall en una nota al pie de su sentencia dijo que no hizo ninguna conclusión en cuanto a si se produjeron violaciones. Pero los documentos presentados en el caso muestran que los correos electrónicos personales fueron enviados en el teléfono del trabajo de Lombardo.

Según el manual del departamento de policía, los empleados tienen prohibido usar el equipo por motivos políticos. “La política de este departamento es que sus instalaciones, equipos y personal de servicio no sean usados por candidatos políticos que buscan un cargo público para NINGÚN propósito político”, dice el manual. “Los teléfonos celulares emitidos por el departamento no se usarán para NINGÚN propósito no oficial relacionado con actividades políticas”.

La solicitud de comentarios del abogado externo del departamento de policía no fue devuelta antes de la fecha límite. Pero la campaña política de Lombardo llamó a la demanda “frívola” y acusó a Sisolak de tratar de desviar la atención de una empresa que contrató con funcionarios locales en Nevada para realizar pruebas de COVID que resultaron ser inexactas.

“Los demócratas están desesperados por distraer la atención de los escándalos de Northshore Steve, por lo que recurrieron a demandas frívolas contra LVMPD”, dijo la portavoz de Lombardo Elizabeth Ray en un comunicado. “Lo que realmente les importa a los nevadenses es obtener respuestas de Steve Sisolak sobre porqué permitió que una empresa turbia asociada a un importante donante recibiera 165 millones de dólares de los contribuyentes y porqué luego encubrió su escándalo de las pruebas del COVID-19 durante meses”.

Sisolak dijo que no tuvo discusiones con nadie sobre la selección de Northshore Labs para los contratos de pruebas de COVID, aunque es amigo del padre de dos de los socios de Northshore en Nevada. Llamó al historial de pruebas de la empresa “despreciable”. La oficina de los gobernadores también dijo que colaboraría en una investigación federal sobre la empresa.

La campaña de Sisolak respondió con sus propias acusaciones: “Esta no es la primera vez que Lombardo es sorprendido haciendo campaña con el dinero de los contribuyentes y abusando de su cargo para obtener beneficios políticos”, dijo la portavoz Molly Forgey en un comunicado. “Está bajo una investigación ética por usar su placa y su uniforme para promover su campaña, está viajando por el estado mientras el crimen está al aumento, y está desperdiciando millones de dólares de los contribuyentes para llegar a acuerdos fuera de los tribunales. Los nevadenses se merecen algo mejor que otro político que solo busca su propio beneficio”.