‘Increíblemente indecisos’: legisladores de Nevada cuestionan a partidarios del estadio de los A’s

El senador Edgar Flores, demócrata por Las Vegas, hace preguntas durante una reunión en febrero de 2023 en Carson City. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Representación digital del posible aspecto del estadio de los Oakland Athletics en Las Vegas. El estadio de 1.5 mil millones de dólares y 30 mil asientos está previsto que se ubique en nueve acres del sitio de 35 acres de Tropicana. (Oakland Athletics)

El cielo azul sobre el edificio de la Legislatura de Nevada en Carson City, Nevada, el martes 30 de mayo de 2023. (AP Photo/Tom R. Smedes)

Un aviso colocado en la puerta del Senador Ira Hansen, republicano por Sparks, en Carson City el 7 de junio de 2023. (Jessica Hill)

La senadora Rochelle Nguyen, demócrata por Las Vegas, visto durante la Sesión 82 de la Legislatura el martes, 7 de febrero 2023, en Carson City. (Ellen Schmidt / Las Vegas Review-Journal)

El senador Fabián Doñate, demócrata por Las Vegas, visto en febrero de 2023 en Carson City. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

El senador Ira Hansen, republicano por Sparks, visto en febrero de 2023 en Carson City. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

CARSON CITY – El presidente de los Oakland Athletics, David Kaval y otros partidarios de una propuesta para construir un estadio de béisbol de 1.5 mil millones de dólares en Las Vegas se enfrentó a decenas de preguntas de los legisladores durante una audiencia en el piso del Senado el miércoles.

Después de la sesión ordinaria que terminó el lunes, y una sesión especial que duró solo un par de horas el martes, los senadores de ambos lados del pasillo expresaron su frustración y preocupación por el proyecto de ley, que proporcionaría hasta 380 millones de dólares en fondos públicos para un estadio de 30 mil asientos, con techo parcialmente retráctil.

Los legisladores dirigieron sus preguntas a los dirigentes de los A’s, al director ejecutivo de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, Steve Hill, y al analista de Applied Analysis Jeremy Aguero durante una sesión especial de la Legislatura. La audiencia concluyó a última hora del miércoles sin una votación.

“Solo quiero que esto sea correcto”, dijo la senadora Rochelle Nguyen, demócrata por Las Vegas. “¿Ustedes nos llamaron aquí para una sesión especial y están pidiendo mínimamente que el estado les dé todos los 36 millones de dólares por año durante los próximos cinco años para un estadio financiado por los contribuyentes, al mismo tiempo que el gobernador ha vetado la financiación de la escuela de verano, un proyecto de ley para apoyar la salud mental de los niños, un proyecto de ley que requiere licencia familiar pagada todo porque el gobernador dijo que no podíamos pagarlo?”

Otros legisladores, como el senador Edgar Flores, presionaron a los presentadores sobre cómo la comunidad se beneficiaría de la reubicación de los A’s en el sur de Nevada.

“Estamos increíblemente indecisos”, dijo Flores, haciendo referencia a las promesas anteriores hechas cuando los Raiders vinieron a Las Vegas que, según él, no se cumplieron.

Preguntó qué programas de beneficio comunitario se hacían en Oakland, y sugirió invertir en más beneficios comunitarios en una potencial asociación con Nevada, incluyendo más donaciones a bancos de alimentos, becas y clínicas de ligas menores.

“Pedimos solo un poco más de compromiso”, dijo, “extendiendo nuestra mano con una base firme de compromisos en este proyecto de ley real que se extienden más allá de solo decir ‘programa de beneficio comunitario’”.

Catherine Aker, vicepresidenta de comunicaciones y comunidad de los A’s, explicó los diferentes beneficios comunitarios que el equipo ha dado a Oakland, incluyendo el trabajo con 1,600 organizaciones y 56 pequeñas ligas en California.

Flores preguntó por qué esos compromisos podrían garantizarse añadiéndolos al proyecto de ley, pero Steve Hill dijo que muchos de esos compromisos serían “extremadamente problemáticos” de incluir en los estatutos.

El senador Fabián Doñate, demócrata por Las Vegas, preguntó a Kaval si los A’s se comprometerían a pagar el impuesto sobre espectáculos en vivo en los partidos de béisbol, aunque los eventos deportivos suelen estar exentos. Tras esquivar inicialmente la pregunta, Kaval dijo que el proyecto de ley no prevé que los A’s paguen ese impuesto.

“Este proyecto no está exento de riesgos. No está exento de riesgos para los A’s. No está exento de riesgos para el Estado. No es sin riesgo para el estado de Nevada”, dijo Aguero. “Creo que el estadio será icónico y la capacidad de atraer a la gente, que gravitará sobre ellos”.

La senadora Marilyn Dondero Loop, demócrata de Las Vegas, dijo que se están preparando “algunas” enmiendas, pero no dio más detalles.

Capital deportivo

Hill dijo que la adición de los A’s sería la siguiente fase en la consolidación de Las Vegas como la “Capital Mundial del Deporte y el Entretenimiento”, como la autoridad de convenciones ha acuñado en una campaña publicitaria.

“El mensaje que se envía cuando estas ligas deportivas profesionales eligen nuestra ciudad y la destacan”, dijo Hill. “Con estos acontecimientos, con estos equipos, conseguimos una mercadotecnia mejor que el que podríamos permitirnos comprar. Ese valor tampoco está en las cifras”.

“Este es otro gran paso para crear esa imagen, ese entorno, esa realidad, y nos estamos separando de otras ciudades, para poder ser más permanentes, más estables”, dijo Hill. “Creo que eso también es importante”.

El Sindicato de la Culinaria y MGM, a favor

Varios grupos apoyaron la propuesta, entre ellos el Sindicato de la Culinaria, MGM Resorts International, la Cámara de Comercio de Las Vegas y anotaciones de sindicatos.

“Creemos que su traslado a Las Vegas consolidaría nuestra condición de principal destino deportivo y de ocio del mundo”, Jason Gray, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de MGM Resorts. “Un estadio de béisbol de las ligas mayores para traer impactos económicos positivos materiales a los gobiernos estatales y locales y para el corredor de resort”.

Progressive Leadership Alliance of Nevada y Battle Born Progress testificaron en oposición al proyecto de ley.

“Este acuerdo dejará a los contribuyentes en el gancho porque, como han escuchado, no hay nuevas fuentes de ingresos que respalden los bonos. No me importa cómo alguien trata de hacer girar esto”, dijo la directora ejecutiva de Battle Born Progress Annette Magnus. “Si este equipo quiere construir un estadio, su multimillonario dueño puede hacerlo con su propio dinero”.

Muchos otros residentes de Las Vegas también se quedaron hasta tarde para hablar en contra, argumentando que hay asuntos más urgentes que los fondos públicos deberían apoyar.

“No hay razón para correr este riesgo”, dijo Declan Pastorino, residente de Las Vegas. “Tenemos prioridades más importantes. Tenemos problemas de salud mental, educación, vivienda asequible, transporte público. Lo escucharon todo, sabemos lo que necesitamos y no lo hacemos”.

‘¡CLARO QUE NO!’

El miércoles antes de la audiencia, el senador Ira Hansen, republicano por Sparks, colgó un letrero en la puerta de su despacho.

“Después de la debacle de anoche, el senador Hansen ha cambiado su voto de un débil NO a un ¡CLARO QUE NO! No pierdas tu tiempo ni el mío, por favor”, decía la nota, firmada por el republicano de Sparks.

Hansen estaba molesto con los legisladores demócratas por no financiar los aumentos salariales a los maestros de escuelas públicas chárter en la noche del martes durante la sesión especial.

El gobernador Joe Lombardo emitió la proclamación del estadio de los A’s el martes, justo después de que los legisladores levantaran la sesión especial para aprobar un presupuesto de proyectos de capital que quedó inconcluso después de la medianoche del lunes.

Durante la sesión ordinaria, el proyecto de ley de los A’s tuvo una única audiencia de cinco horas ante el Comité de Finanzas del Senado y el Comité de Medios y Arbitrios de la Asamblea en relación con el plan, conocido como Proyecto de Ley 509 del Senado. Pero como la sesión ordinaria terminó sin votación, el asunto tuvo que volver a escucharse.

El proyecto de ley asignaría 180 millones de dólares del Estado en créditos fiscales transferibles, de los cuales 90 millones se reembolsarían a través de un distrito de mejora del entretenimiento deportivo establecido alrededor del sitio del estadio de nueve acres. El Condado Clark aportaría 145 millones de dólares; 120 millones de dólares serían generados por el distrito fiscal y 25 millones de dólares se destinarían a mejoras de infraestructuras.

Gaming and Leisure Properties Inc, propietaria de los 35 acres en los que está situado el Tropicana, transferiría la propiedad de nueve acres a los A’s. Tras la construcción del estadio, los A’s transferirían la propiedad del terreno y del estadio a la Autoridad de Estadios de Las Vegas, convirtiéndolo en una instalación de propiedad pública.

Hill dijo que habrá unos 20 mil espacios de estacionamientos en los estacionamientos de cuatro propiedades cercanas al estadio.

Sigue la lucha por los A’s

Al inicio de la sesión, los políticos de la zona de Oakland hicieron saber que siguen luchando por mantener al equipo en la Bay Area.

La alcaldesa de Oakland, Sheng Thao, ha dicho en numerosas ocasiones que la ciudad y los A’s estaban cerca de llegar a un acuerdo y que está abierta a reanudar las negociaciones con el club de la Major League Baseball (MLB).

“Queremos a los Oakland A’s aquí. Estoy luchando por los Oakland A’s”, dijo Thao en un comunicado enviado por correo electrónico el miércoles. “Los fans están luchando por los Oakland A’s. ¿Y por qué no aquí, en Oakland, una de las ciudades más diversas del país? Y sé que la MLB tiene este gran concepto de querer diversificar. Merecemos un equipo de béisbol. Y queremos que los Oakland A’s estén arraigados aquí. Ya sea con este propietario actual o con el nuevo”.

La congresista californiana Barbara Lee también se sumó el miércoles a los esfuerzos para que los A’s se queden en Oakland, enviando una carta al comisionado de la MLB, Rob Manfred, pidiéndole limitar la participación de la liga en el proceso de traslado del equipo.

“Muchos de mis electores del este de la bahía y yo estamos cada vez más frustrados por la aparente incapacidad del equipo y de la Major League Baseball para tratar de buena fe con las agencias gubernamentales locales”, escribió Lee en la carta. “La ciudad de Oakland y el Condado Alameda han sido el hogar de los A’s durante cinco décadas y media. Múltiples generaciones de habitantes de Oakland han crecido identificándose con los tenaces esfuerzos del equipo y sus triunfos ganados a pulso. La organización de los A’s aporta importantes beneficios económicos tangibles a nuestra región, incluidos numerosos puestos de trabajo bien remunerados en el Oakland Coliseum”.

Lee destacó específicamente la noción de que la MLB renunciaría a la cuota de reubicación en caso de que el proyecto de ley de financiación de los A’s fuera aprobado por los legisladores de Nevada.

“El continuo fomento activo por parte de MLB del abandono de Oakland y el este de la Bahía por parte de los A’s va en contra de los fundamentos que apoyan la exención centenaria de MLB de la ley federal antimonopolio”, dijo Lee en la carta. “Le pido que reconsidere los esfuerzos para subvencionar o fomentar de otro modo la reubicación de los Oakland A’s fuera del Este de la Bahía”.

Lee también está considerando la posibilidad de estudiar legislación para abordar la exención antimonopolio de la MLB relativa a la reubicación de franquicias.