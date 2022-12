Exagente correccional es condenado por golpear a un recluso

Southern Desert Correctional Center el miércoles 8 de diciembre de 2021, en Indian Springs. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Un exagente correccional fue sentenciado el lunes a un año de libertad condicional después de que admitió haber golpeado a un prisionero.

Richard Bogue se declaró culpable en septiembre de un cargo de inhumanidad contra un preso.

Una denuncia penal de la oficina del fiscal general de Nevada dijo que Bogue atacó a Louis Taylor el 23 de marzo de 2020, mientras Taylor estaba sirviendo en Southern Desert Correctional Center, donde Bogue era un agente correccional.

“Me arrancaron el cabello”, dijo Taylor durante la audiencia del lunes. “Sufrí una lesión en la espalda. Ahora tengo que llevar un corsé. …Todavía no he recibido una disculpa de él, y todavía no muestra ningún remordimiento por lo que me hizo”.

Taylor, de 31 años, fue condenado en 2011 por intento de robo, allanamiento de morada, robo y conspiración para cometer un delito violento. Cumple el resto de su condena en el Centro de Detención del Condado Clark.

Bogue empujó un bastón contra el cuello de Taylor, arrancó el cabello del hombre y golpeó su cabeza contra el marco de una puerta mientras hacía comentarios racistas, decía la denuncia.

“Aunque el recluso-víctima había sido verbalmente abusivo hacia el acusado y/u otros oficiales correccionales, no realizó ninguna acción que justificara la conducta del acusado”, escribió la oficina del fiscal general.

Bogue dijo que perdió su representación sindical después de ser despedido. Su abogado, Ozzie Fumo, no pudo ser localizado inmediatamente después de la audiencia.

“Han sido un par de años duros”, dijo Bogue, afirmando que su hija y su abuela murieron en la misma época en que Taylor fue golpeado.