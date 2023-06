Estas mujeres sirvieron en combate, pero sus expedientes omiten esa parte

Wu fue una de los cientos de mujeres que sirvieron en los “Equipos de Apoyo Cultural”, que acompañan a las fuerzas especiales en las zonas de combate. Pero no están reconocidas como veteranas de combate, lo que limita sus prestaciones y el acceso a los servicios médicos.

Shirley Wu aparece junto a su compañera del Equipo de Apoyo Cultural, Raquel Patrick, junto a un miembro de un equipo de las Fuerzas Especiales en 2011 en la provincia de Uruzgan, en el sur de Afganistán. (cortesía)

La senadora demócrata Jacky Rosen, demócrata por Nevada, escucha durante una audiencia en marzo de 2023 en Washington. (AP Photo/Alex Brandon)

Cuando Shirley Wu, residente de Summerlin, fue desplegada en Afganistán en 2011, sirvió junto a sus compañeros varones, yendo de patrulla y recibiendo fuego enemigo directo. Vivía en un pequeño sitio junto a una aldea rural, y la comida le llegaba en paracaídas. Hablaba con las mujeres del lugar y en algunos casos las registraba para asegurarse de que no eran amenazas.

Pero cuando regresó a Estados Unidos, su documentación militar no decía nada de lo que había hecho en su despliegue, especialmente que había estado expuesta a entornos generales de combate.

Wu fue una de los cientos de mujeres que sirvieron en los “Equipos de Apoyo Cultural”, que acompañan a las fuerzas especiales en las zonas de combate. Pero no están reconocidas como veteranas de combate, lo que limita sus prestaciones y el acceso a los servicios médicos.

El jueves por la tarde, la senadora demócrata por Nevada Jacky Rosen, junto con la senadora republicana por Iowa Joni Ernst, pidieron que se reconozca a estas mujeres como veteranas de combate. Joni Ernst, republicana por Iowa, y Tammy Duckworth, demócrata por Illinois, presentaron una ley que modificará los expedientes militares de las veteranas que sirvieron junto a las fuerzas especiales en Afganistán e Irak para reflejar que fueron desplegadas en zonas de combate, de modo que reciban las mismas prestaciones y servicios médicos.

“Las mujeres veteranas que sirvieron valientemente a nuestra nación y lucharon por nuestras libertades merecen todo el reconocimiento, los beneficios y el honor que se ganaron, como sus homólogos masculinos”, dijo Rosen en un comunicado. “Debido a políticas obsoletas, a las mujeres veteranas que formaron parte de los Equipos de Apoyo Cultural y que sirvieron en combate se les está negando rango, beneficios y servicios de salud críticos”.

La Ley Jax -presentada la semana del 75 aniversario del permiso a las mujeres para servir en el ejército- exigiría la revisión de los expedientes militares de mujeres como Wu que sirvieron entre 2010 y 2021.

En el momento en que Wu estuvo en Afganistán, las mujeres no estaban legalmente autorizadas a servir en funciones de combate. Extraoficialmente, sin embargo, las mujeres llevan mucho tiempo haciendo esos trabajos, trabajando en una “zona gris”, dijo Wu.

Debido a la norma cultural según la cual las mujeres locales no podían hablar con un hombre fuera de su familia, Wu y otros miembros femeninos de los equipos de apoyo cultural hablaban con las mujeres y les hacían preguntas. Recibieron capacitación lingüística, de recopilación de información y física para acompañar a las fuerzas especiales, cumplieron las mismas misiones que los hombres y sirvieron junto a ellos, pero sus historiales militares no lo reflejan.

“Creo que la aprobación de la Ley Jax solo servirá para validar las experiencias por las que hemos pasado”, afirma Wu. “Para que las mujeres que han pasado por esta experiencia y tienen problemas médicos derivados de haber estado en combate directo puedan recibir la atención que se merecen, igual que los hombres que sirvieron con nosotros”.

Jaclyn “Jax” Scott, homónima del proyecto de ley, también sirvió en un equipo de apoyo cultural, pero se le negó tratamiento por las lesiones que sufrió en acto de servicio. Scott hablaba con mujeres y niños y realizaba incursiones nocturnas en las que revisaba habitaciones en las que los hombres no podían entrar.

Una noche, saltaba muros y atravesaba patios traseros con su equipo, llevando lentes de visión nocturna. Al llevarlas, no tenía percepción de la profundidad y se cayó de un muro. Cayó de frente mientras llevaba una pesada mochila.

Se le quitó la herida, pero cuando volvió a casa le diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico y un trastorno de estrés postraumático.

Su clasificación militar no la consideraba veterana de combate, por lo que el Departamento de Asuntos de los Veteranos no quiso atenderla. Muchas mujeres que sirvieron en equipos de apoyo cultural tampoco son tenidas en cuenta para las prestaciones por discapacidad, dijo un portavoz de Special Operations Association of America.

“La Ley Jax devolverá el poder a las mujeres de la comunidad (de las Fuerzas de Operaciones Especiales)”, dijo Scott, miembro de la junta de Special Operations Association of America, en un comunicado. Scott no estuvo disponible para una entrevista el jueves.

“Me permitirá a mí y a otras como yo acceder legítimamente a la atención a la salud y a las prestaciones por discapacidad que merecemos. Es el primer paso para corregir el error y ayudar a curar la herida moral que llevamos con nosotras todos los días”, afirmó.