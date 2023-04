El sector del juego y el sindicato, en desacuerdo sobre la limpieza de habitaciones de resorts

Un cartel recuerda las medidas de seguridad contra el coronavirus en el hotel y casino El Cortez, que permanece cerrado a causa del coronavirus, miércoles 13 de mayo de 2020, en Las Vegas. Un nuevo texto legislativo podría eliminar uno de los últimos protocolos que quedan de la era del COVID-19 y otorgar a los operadores hoteleros el derecho a suspender la limpieza diaria de las habitaciones. (AP Photo/John Locher)

La senadora Marilyn Dondero Loop, demócrata por Las Vegas, habla durante la Sesión 82 de la Legislatura en febrero de 2023 en Carson City. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Un nuevo proyecto de ley podría eliminar uno de los últimos protocolos de la era COVID-19 y darles a los operadores hoteleros el derecho a ponerle fin a la limpieza diaria de las habitaciones.

El martes, la senadora estatal Marilyn Dondero Loop habló sobre el proyecto de ley 441 del Senado, que eliminaría el requisito de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos u otras juntas de salud exijan determinados protocolos y planes relativos a la prevención y respuesta al COVID-19.

“No estamos hablando de no limpiar las habitaciones (todos los días); ahora hay leyes en vigor que obligan a limpiar y cambiar las sábanas limpias”, dijo Billy Vassiliadis, que representaba a Nevada Resort Association, en apoyo del proyecto de ley durante una audiencia celebrada el martes. “Es una opción (que tienen los clientes) a no hacerlo”.

Antes de la pandemia, casi la mitad de los huéspedes del Strip optaban por que no se limpiaran sus habitaciones a diario, y la satisfacción de los clientes era del 90 por ciento, dijo Vassiliadis. Actualmente, los huéspedes no tienen la opción de que les limpien la habitación a diario.

“Por desgracia, debido a la ley SB4, Nevada sigue atada a unos mandatos que se desarrollaron en plena crisis”, declaró Virginia Valentine, presidenta y directora ejecutiva de la asociación de resorts.

El proyecto de ley 4 del Senado se aprobó en una sesión especial de agosto de 2020 que respondía al COVID-19 en el que se exigía a los hoteles que siguieran los estándares mínimos de limpieza del Departamento de Salud y Servicios Humanos en determinados condados como Clark y Washoe. También otorgaba al secretario de Estado la autoridad para suspender la licencia comercial estatal a quien no cumpliera con los estándares de salud.

“Entonces funcionaba, pero ahora no”, dijo Loop durante la audiencia. “Dado lo que sabemos ahora, deberíamos liberar a nuestros operadores hoteleros de la restricción de la era COVID y permitirles volver a los altos estándares de limpieza que han usado para cumplir y superar las expectativas relacionadas con la seguridad de sus clientes”.

El Distrito de Salud del Sur de Nevada, el Distrito de Salud del Condado Washoe, Caesars Entertainment, MGM Resorts International, Meruelo Group y la Cámara de Comercio de Reno-Sparks apoyan el proyecto de ley.

Más beneficios, menos trabajo

En Las Vegas, la audiencia se retransmitió desde Carson City a una sala del edificio Grant Sawyer que estaba llena de miembros del sindicato Culinary Workers Union Local 226 con playeras rojas.

“Culinary Union reconoce la necesidad de derogar algunas de las estipulaciones de la ley SB4”, dijo en la audiencia Ted Pappageorge, secretario tesorero del sindicato. “Pero (nos) oponemos firmemente al SB441 tal como está redactado actualmente porque Culinary Union debería proteger a los asistentes de las habitaciones de huéspedes y también a la limpieza diaria de las habitaciones”.

Los casinos de Nevada batieron un récord histórico con 14,800 millones de dólares en ganancias de juego del 2022, según reportes anteriores.

“Uno pensaría que, con todas estas ganancias, se crearían muchos más empleos para los nevadenses”, dijo Pappageorge. “Pero, de hecho, la industria del juego solo está proporcionando tantos puestos de trabajo como a mediados de la década de 1990”.

Si se aprueba el proyecto de ley SB441, podría haber despidos de trabajadores, dijo Diana Valles, presidenta de Culinary Union. Dijo que el 73 por ciento de los asistentes de habitaciones son personas de color. Los que conserven sus puestos de trabajo tendrán que trabajar más duro, ya que las habitaciones estarán más sucias para el único asistente que se asigne a la limpieza de la habitación.

“La limpieza diaria de las habitaciones es también una cuestión de seguridad”, dijo Valles durante la audiencia. “Hemos escuchado reportes de trabajadores que han sido atacados cuando están solos en estos pisos”.

Los encargados de las habitaciones llegan a conocer a sus huéspedes, ya que limpian las habitaciones a diario y pueden reportar cualquier cosa que vean a seguridad, dijo Valles. Dice que ha escuchado que la amenaza de otro tiroteo masivo está siempre en la mente de los asistentes.

“Cuando un empleado toca la puerta, nunca sabe lo que hay detrás”, explica Valles. “Les preocupa abrir la puerta y encontrarse con un montón de armas o algo peor”.

Nevada State American Federation of Labor y Congress of Industrial Organizations, Nevada State Pipe Trades, Make the Road Nevada, el estado de Nevada y Progressive Leadership Alliance of Nevada se encuentran entre los que se oponen a la SB 441.