El presidente del comité de la Cámara pide respuestas por las fallas del sitio de votantes

ARCHIVO - El secretario de Estado de Nevada, Cisco Aguilar, habla antes de que el Gobernador Joe Lombardo firme un proyecto de ley de protección de los trabajadores electorales en la antigua Cámara de la Asamblea en Carson City, Nevada, el 30 de mayo de 2023. (AP Photo/Tom R. Smedes, Archivo)

El secretario de Estado de Nevada, Cisco Aguilar, habla con los asistentes a un evento de discusión política en la UNLV, el jueves 26 de enero de 2023, en Las Vegas. El Guinn Center, un grupo de reflexión política no partidista de Nevada, celebró el evento antes del inicio de la 82 ª Sesión de la Legislatura de Nevada. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

El presidente de un Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos envió una carta al secretario de Estado de Nevada, Cisco Aguilar, pidiéndole que explique cómo ocurrieron las recientes fallas en el sitio web de las elecciones estatales.

“Los estadounidenses merecen tener confianza en sus elecciones, lo que significa un sistema electoral transparente en el que se identifiquen y corrijan los errores”, dijo el presidente de la Comisión de Administración de la Cámara de Representantes, Bryan Steil, republicano de Wisconsin, en una declaración el lunes.

Durante el fin de semana del Día del presidente, el sitio web de la Secretaría de Estado falló, mostrando en el historial de votantes en internet de algunos nevadenses que habían presentado un voto por correo para las primarias presidenciales del 6 de febrero, aunque no lo hubieran hecho.

Aguilar se disculpó por la confusión que causaron las fallas, y su personal explicó en un memorando cómo ocurrieron las discrepancias. Cuando los condados actualizaron sus números de registro de votantes, hubo un error de comunicación con el código entre los sistemas del condado y del estado, lo que había causado que el sitio web mostrara información inexacta.

“Ningún votante debería consultar el sitio web de la Secretaría de Estado y ver información inexacta”, declaró Aguilar en febrero. “Este fue un error técnico que no debería haber ocurrido, resultado de un sistema de registro de votantes de abajo hacia arriba y defectuoso que hace tiempo que necesita ser reemplazado”.

La oficina de Aguilar no tenía nuevos comentarios que compartir con el Review-Journal el jueves.

Steil, que supervisa el comité que tiene a su cargo la vigilancia de las elecciones federales del país, escribió en la carta que le preocupan los errores de codificación en los archivos usados para actualizar el historial de registro de votantes durante las primarias presidenciales.

“Aunque me complace escuchar que los errores probablemente no tuvieron ningún impacto en los resultados reportados de las elecciones primarias, incidentes como estos no solo socavan la confianza pública, sino que también ponen en peligro los principios fundamentales de libertad, imparcialidad y seguridad de nuestros sistemas electorales”, escribió Steil en la carta.

Los estadounidenses no necesitan un “sistema de cero errores” para tener confianza en las elecciones, sino un sistema en el que los errores se identifiquen y corrijan, escribió Steil.

“Con los procedimientos adecuados para detectar y corregir los errores electorales, los votantes tendrán la confianza necesaria para confiar en los resultados de las elecciones”, escribió. “Además, a medida que nos acercamos a las elecciones generales de noviembre, los votantes necesitan la confianza de que este error no se repetirá”.

Steil pidió a Aguilar que proporcione una respuesta antes del 22 de marzo que incluya lo que la oficina ha aprendido del error de codificación y garantice que todos los funcionarios electorales tomen las medidas adecuadas, los capaciten aún más en los protocolos de actualización nocturna del registro de votantes y minimicen nuevos errores durante la transición del estado a su nueva base de datos de registro de votantes.

El Estado pondrá en marcha su proyecto de solución de gestión electoral y registro de votantes en abril, antes de las primarias de junio. Servirá como base de datos centralizada de registro de votantes para todo el estado y permitirá que cada condado deje de enviar archivos diferentes procedentes de sistemas distintos y pase a un archivo único para todo el estado. El nuevo sistema, conocido como VREMS, pretende mejorar la rapidez y precisión en el mantenimiento de los censos electorales y reducir los procesos administrativos manuales.

En una enérgica reunión de la Comisión del Condado Elko celebrada el miércoles, en la que la comisión escuchó una propuesta para pasar al recuento manual de boletas, el subsecretario de Estado Gabriel Di Chiara respondió a las preguntas de los preocupados residentes de Elko sobre las fallas y la seguridad de las elecciones en general, y muchos de ellos se mostraron preocupados por el hecho de que el estado usara máquinas de votación de Dominion.

“El fin de semana del Día de los Presidentes no fue divertido para ninguno de nosotros”, dijo Di Chiara en la reunión. Los fallos redujeron la fe en la administración electoral del estado, y la oficina trabajó para resolver los problemas y explicar lo sucedido, dijo Di Chiara. En ningún momento hubo datos inexactos; el único problema fue con el mensaje mostrado en el sitio web, dijo.