‘Debería ser ofensivo para todos los nevadenses’: Proyecto de ley busca silenciar controversial sirena

En 2021, Nevada prohibió usar las sirenas que una vez sonaron como señales para que las personas no blancas abandonaran un pueblo antes de la puesta de sol.

Pero casi dos años después, los miembros de la tribu Washoe de Nevada y California están presionando de nuevo para silenciar una de esas controvertidas reliquias que todavía suenan cada noche en Minden, una pequeña ciudad a lo largo de la Sierra Nevada oriental que durante más de 60 años mantuvo en los libros ordenanzas discriminatorias sobre la puesta del sol.

“Seguir haciendo sonar esa sirena es casi una forma de recordarles a los habitantes de Washoe que la ciudad tiene control sobre ellos. Y eso no es cierto”, declaró Serrell Smokey, presidente de la tribu Washoe, a Las Vegas Review-Journal.

Y ahora, un proyecto de ley presentado este año ante la Legislatura de Nevada pretende silenciar esa sirena para siempre.

El mes pasado, la senadora estatal Dallas Harris, demócrata por Las Vegas, presentó el proyecto de ley 391 del Senado, un proyecto de ley que prácticamente pondría fin al sonido diario de la sirena de Minden.

Acompañada por su hija y su sobrina durante una audiencia legislativa el miércoles por la tarde, Deon John, miembro de la colonia india de Reno-Sparks, dijo a los legisladores que escuchar esa sirena le recuerda que “algunos días no es importante en este mundo”.

“Tengo que sentarme y explicarles a estos niños que en estos tiempos no se piensa en ellos como personas, no se piensa en ellos como seres humanos, porque esta sirena sigue sonando a día de hoy”, dijo John.

El proyecto de ley prohibiría rotundamente a las ciudades no incorporadas en Nevada hacer sonar sirenas, campanas o alarmas para cualquier cosa que no sean emergencias reales, pruebas a “intervalos razonablemente programados” o en la celebración de un día festivo. De acuerdo con el proyecto de ley, las ciudades podrían ser multadas con hasta 50 mil dólares en caso de infracción.

“Sin lagunas, sin acuerdos, sin trucos”, dijo Harris en una entrevista. “Se acabó la sirena. Es ofensiva. Es ofensivo para la población nativa que vive en esa zona. Es ofensivo para mí, como persona a la que se le podría haber aplicado esa campana si hubiera estado por allí cuando esas ordenanzas estaban en vigor. Y debería ser ofensivo para todos los nevadenses”.

Hasta 1974, el Condado Douglas, donde está ubicado Minden, exigía a los nativos americanos abandonar el pueblo antes de las 6:30 p.m. o se enfrentaban a multas o penas de cárcel. Los funcionarios del pueblo han mantenido durante mucho tiempo que la sirena nunca tuvo la intención de ser una señal de puesta de sol, pero su sonido nocturno sirvió inevitablemente como una señal para los nativos americanos de que tenían 30 minutos para abandonar el pueblo.

La Legislatura de Nevada aprobó en 2021 una ley que prohibía usar sirenas al anochecer, como la que sonaba en Minden todos los días a las 6 p.m. desde 1921.

Después de que el entonces gobernador Steve Sisolak promulgara la prohibición de las sirenas al atardecer en junio de 2021, Minden y la tribu Washoe anunciaron que habían llegado a un acuerdo para cambiar la hora en que sonaba la sirena, de las 6 p.m. a las 5 p.m., básicamente una solución al lenguaje de la ley.

Pero Smokey le dijo a The Associated Press en ese momento que el acuerdo para cambiar la hora no sería la última palabra de la tribu Washoe sobre el tema.

El Record Courier reportó que en 2006 el Condado Douglas decidió apagar las sirenas, con el entonces administrador del condado Dan Holler diciendo en ese momento que era un gesto para ayudar a mejorar las relaciones entre el condado y la tribu Washoe. Solo duró dos meses, ya que el condado votó a favor de restablecer la sirena, esta vez en honor al personal de emergencias.

Antes de que el proyecto de ley de 2021 se convirtiera en ley, las autoridades municipales declararon al Reno Gazette-Journal que no tenían previsto silenciar la sirena, alegando que no estaba asociada a la sirena de puesta de sol, ya que esta se adquirió después de que se pusiera en marcha la ordenanza de puesta de sol.

“La sirena era eso. Es ese trauma el que sigue vivo”, dijo Smokey. “No me importa si era una sirena completamente diferente, o si el significado detrás de ella era intencionado. Eso es lo que fue para nuestro pueblo”.

El gerente de la ciudad J.D. Frisby no respondió a los correos electrónicos y llamadas telefónicas en busca de una entrevista para esta historia.

Smokey dijo que silenciar la sirena no es borrar la historia.

“Son cosas que nadie quiere escuchar ni recordar. Nadie quiere esa mancha en su ciudad”, dijo Smokey. “Pero es algo que hay que reconocer. Si no reconocemos que tenemos un problema, nunca lo solucionaremos”.

Harris, la promotora del proyecto de ley, dijo que entiende que la sirena ocupe un lugar en la historia de los aproximadamente 3,400 residentes de la ciudad, pero cree que hay mejores formas de honrar a los primeros auxilios que seguir haciendo sonar la sirena, como los desfiles y la retribución por riesgos laborales.

“Probablemente, la sirena debería permanecer en la historia”, afirma Harris. “Tocar esa campana tiene un gran impacto en los niños nativos de hoy y en sus familias que también debemos reconocer”.