¿Cómo votar en las elecciones primarias de Nevada?

Un cartel indica a la gente dónde votar en un centro electoral durante la votación anticipada en Las Vegas en octubre de 2020. (AP Photo/John Locher)

La votación anticipada ya terminó, pero esa es solo una de las maneras en que puedes participar en las elecciones primarias de Nevada. A continuación te presentamos algunas preguntas y respuestas comunes sobre la elección y cómo votar.

¿Estoy registrado para votar?

Puedes comprobar tu registro o hacer cambios en él en el sitio web del Departamento de Elecciones del Condado Clark. Tendrás que proporcionar tu nombre completo (tal como aparece en tu formulario de registro de votantes) y los últimos cuatro dígitos de tu número de Seguro Social o tu licencia de conducir.

¿Qué pasa si no estoy registrado todavía? ¿Cuándo es la fecha límite?

Puedes registrarte en línea en el sitio web de la secretaría de estado de Nevada si ya tienes una licencia de conducir de Nevada o una tarjeta de identificación. También puedes registrarte en persona en cualquier oficina del secretario de la ciudad, el DMV o el Departamento de Elecciones del Condado Clark. Si tienes una licencia o tarjeta de identificación del estado, puedes enviar por correo una solicitud de registro de votantes al estado o al condado. Hay más información sobre el registro disponible en línea.

Además, puedes registrarte para votar hasta el día de las elecciones inclusive. Pero si te inscribes después del 1º de junio, no puedes votar por correo y debes votar en persona. En ese caso, se te permitirá votar usando una papeleta provisional, que se contará solo después de que los funcionarios verifiquen tu elegibilidad para votar.

¿Cómo puedo saber quién se postula en mi zona?

Si eres un votante registrado activo, el Departamento de Elecciones del Condado Clark debe haberte enviado una boleta de muestra que incluye las contiendas en las que puedes votar. Si no recibiste una boleta de muestra puedes ver las contiendas de tu área usando el mismo enlace que usarías para verificar tu registro de votante.

¿Dónde puedo encontrar más información sobre los candidatos?

El Review-Journal escribió artículos sobre casi todas las contiendas incluidas en la boleta de las primarias, y puedes encontrar esos artículos en nuestro sitio web. Además, pedimos a todos los candidatos que se postulan a las elecciones que enviaran información sobre sus campañas y respondieran a algunas preguntas básicas. También puedes ver esa información en línea.

¿Cómo puedo votar en las elecciones?

Hay tres maneras de votar en las primarias. En primer lugar, está la votación por correo. Todos los votantes activos registrados deberían haber recibido una boleta de voto por correo a finales de mes. (Si no te llegó, puedes ponerte en contacto con el Departamento de Elecciones al 702-455-VOTE (8683) o por correo electrónico en MailBallotRequest@ClarkCountyNV.gov.)

Si prefieres no usar una boleta de voto por correo, puedes votar en persona durante la votación anticipada, en una variedad de sitios en todo el valle. Una lista completa se incluye en todas las boletas de muestra, pero también la puedes encontrar en línea. El condado también tiene una aplicación que ubicará el centro de votación anticipada más cercano a ti. Puedes votar en cualquier centro de votación en el condado, no importa dónde vivas en el valle.

Finalmente, si eres un tradicionalista, puedes votar en persona el día de las elecciones en cualquier centro de votación. Una lista de esos centros está abajo y también en línea en el sitio web de Elecciones del Condado Clark.

Centros de votación por Las Vegas Review-Journal en Scribd

¿Cómo se vota usando una boleta por correo?

Recibirás tu papeleta de voto por correo, una funda de confidencialidad y un sobre de devolución en tu paquete. Para votar, simplemente sigue las instrucciones y marca la casilla correspondiente junto a tu selección para un determinado cargo. No tienes que votar en todas las contiendas; los votos que emitas seguirán contando, incluso si solo lo haces en una contienda. Cuando hayas terminado de hacer tus selecciones, coloca tu boleta completada en la funda de confidencialidad, y luego ponla en el sobre de devolución. A continuación, firma en el espacio previsto en el exterior del sobre. (Esas firmas se cotejarán con la firma que tienes registrada en el Departamento de Elecciones para evitar el fraude). Si tu sobre no está firmado, tu voto será apartado y no se contará. Si tu firma no coincide después de ser revisada por una máquina y un trabajador electoral capacitado en la verificación de firmas, se pondrá a un lado y serás contactado para tener la seguridad de que la boleta es legítima.

No pongas más de una boleta en un sobre de devolución. No se contarán varias boletas enviadas en un solo sobre.

Puedes enviar tu papeleta en cualquier momento hasta el día de las elecciones primarias, pero los funcionarios recomiendan que la envíes lo antes posible. Solo se contarán las boletas con matasellos del día de las elecciones o antes, y el condado debe recibir todas las boletas a más tardar el cuarto día después de las elecciones, en este caso el 18 de junio. Enviar tu boleta por correo con antelación garantiza que tu voto sea contado.

Además, si decides usar una boleta de voto por correo, puedes dejarla en cualquier centro de votación, así como en los ayuntamientos de Boulder City, Henderson, Las Vegas, North Las Vegas y Mesquite, o en la oficina del Departamento de Elecciones del condado en 965 Trade Drive en North Las Vegas. Recuerda que, tanto si envías tu boleta por correo como si la llevas, debes firmar el exterior del sobre.

¿Cómo sé que mi boleta de voto por correo fue recibida y aceptada?

Puedes hacer un seguimiento de tu boletas por correo hasta el centro electoral, usando el sitio web ballottrax.

¿Cómo puedo votar en persona, ya sea durante la votación anticipada o el día de las elecciones?

Una vez que llegues a un centro de votación, se te pedirá tu nombre para que los trabajadores electorales puedan verificar tu distrito electoral. Firmarás en una tableta electrónica y se te entregará una tarjeta para activar la máquina de votación. Introduce la tarjeta en la máquina como se muestra, y aparecerá tu boleta. (Puedes usar la pantalla táctil para cambiar el contraste, seleccionar las boletas en inglés, español o tagalo, y hacer el texto más grande o más pequeño).

Para votar, selecciona la casilla junto al nombre de tu candidato preferido. Si cambias de opinión, toca el mismo lugar y la boleta se reiniciará para que puedas hacer una selección diferente. En la parte inferior, verás un botón de “siguiente” que te permitirá desplazarte por varias pantallas para las contiendas en las que puedes votar. También puedes navegar “hacia atrás” a pantallas anteriores si así lo deseas. Cuando hayas terminado, verás una pantalla de revisión que muestra todas tus selecciones.

En ese momento, se te pedirá que imprimas tu boleta, y se te mostrará un rollo de papel en una pequeña impresora junto a la máquina, con un código QR en ella. Verifica que el registro en papel coincide con tus selecciones y, si es así, pulsa el botón marcado con “emitir voto” en la pantalla. A continuación, el voto se registrará en la máquina y en una unidad que se llevará a la sede de las elecciones para su recuento. Ninguna de las máquinas de votación está conectada a internet para evitar su manipulación.

Si decides votar en persona, lleva tu boleta de voto por correo a las urnas. Los trabajadores electorales la sellarán como “entregada”. Si no la tienes, te pedirán que firmes una declaración de que no votarás dos veces en las elecciones (una en persona y otra por correo), lo cual es un delito.

¿Por qué ver todas las contiendas en mi boleta electoral?

Nevada es un estado de primarias cerradas, lo que significa que solo los republicanos pueden votar por los candidatos en las primarias del Partido Republicano, y solo los demócratas pueden votar por los candidatos en sus primarias. Los votantes no partidistas solo pueden votar en un puñado de contiendas no partidistas en las primarias, como aquellas para el alguacil o el concejo de la ciudad.

En las elecciones generales, todos los votantes podrán votar en todas las contiendas.

¿Por qué veo a mi habitual miembro del Congreso o legislador estatal en mi boleta electoral?

La Legislatura de Nevada trazó nuevos límites de distritos como lo exige la ley después del censo de 2020, por lo que tu hogar quizás haya sido colocado en un nuevo distrito con diferentes legisladores de los que tenías hace dos años. Tu boleta de muestra tendrá una lista de tu distrito congresual, legisladores estatales, distrito de la comisión del condado y barrios de la ciudad.

¿Y si tengo otras preguntas?

Puedes encontrar respuestas a muchas más preguntas en línea en el sitio web del Departamento de Elecciones del Condado Clark o en el sitio web del secretario de estado de Nevada.