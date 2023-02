Vende el dueño de los Raiders, Mark Davis, condominio en Las Vegas por más de 10 mdd

febrero 17, 2023 - 10:40 am

El dueño de los Raiders, Mark Davis, observa a los jugadores antes de un partido entre los Colts y los Raiders en Las Vegas, el domingo 13 de noviembre de 2022. (AP Photo/Matt York)

El dueño de los Raiders, Mark Davis, se dirige al campo antes de un partido de playoffs de la NFL entre los Raiders y los Cincinnati Bengals en el Paul Brown Stadium el 15 de enero de 2022, en Cincinnati. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El dueño de los Raiders, Mark Davis, habla durante una rueda de prensa el 31 de enero de 2022, en la sede de los Raiders y en el Intermountain Healthcare Performance Center de Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Vista desde el campo de golf The Summit Club en Las Vegas el 13 de octubre de 2021. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Collin Morikawa golpea la bola desde la calle 12 durante la ronda final del torneo de golf Copa CJ en The Summit Club de Las Vegas el 17 de octubre de 2021. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

El dueño de los Raiders, Mark Davis, ha cobrado por un apartamento en un enclave adinerado de Las Vegas.

Davis vendió el mes pasado una vivienda de un solo piso y 2,862 pies cuadrados en The Summit Club por 10.5 millones de dólares, según los registros de la propiedad, que indican que el patrón del fútbol americano compró la vivienda en 2021 por 5.3 millones de dólares.

Se lo vendió a David Goggins, autor, corredor de fondo y exSEAL de la Marina, según indican los registros del Condado Clark y los archivos de empresas de Nevada.

Goggins compró la casa a través de una sociedad de responsabilidad limitada llamada Stay Away.

El Summit Club, que se extiende por cientos de hectáreas al lado de Town Center Drive, al sur de Flamingo Road, en la comunidad Summerlin de Las Vegas, cuenta con un campo de golf, casas de lujo y una “riqueza” de servicios, incluida “seguridad las 24 horas del día”, según declara su sitio web.

Después de que Las Vegas Review-Journal pidiera hablar con Davis para este reportaje, este respondió el jueves en un mensaje de texto: “No hay mucho que decir. ¡Ustedes saben más que yo!”.

No respondió a un mensaje de seguimiento en el que se le preguntaba si podía confirmar que había vendido la unidad.

4,030 dominadas

Goggins “pasó de ser un joven deprimido, con sobrepeso y sin futuro a convertirse en un icono de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y en uno de los mejores atletas de resistencia del mundo”, según su biografía en el sitio web de Lioncrest Publishing.

Es el “único hombre de la historia que ha completado una capacitación de élite como Navy SEAL, Army Ranger y Air Force Tactical Air Controller”, dice la biografía.

Goggins ha terminado más de 70 carreras de ultra distancia, a menudo entre los cinco primeros, y ha batido el récord Guinness por completar 4,030 dominadas en 17 horas, según su sitio web.

También escribió un libro de memorias superventas titulado “Can’t Hurt Me” y otro titulado “Never Finished”.

Entre los demás dueños del Summit Club se encuentra Mark Wahlberg. El año pasado, la estrella de cine compró allí 2.5 acres por 15.6 millones de dólares y una casa adosada de dos pisos y 7,327 pies cuadrados en la comunidad por 14.5 millones de dólares.

Múltiples intentos de contactar con Goggins para que hiciera comentarios, incluso a través de Lioncrest y de un abogado al que está vinculado, fueron infructuosos.

El miércoles, una respuesta automática de una dirección de correo electrónico que figuraba en el sitio web de Goggins afirmaba que “en estos momentos no tiene programada ninguna entrevista con los medios de comunicación, pero si sigues interesado, no dudes en volver a ponerte en contacto con él dentro de unos meses”.

Compra y venta

Davis no era ajeno a The Summit Club, un producto del promotor de Summerlin Howard Hughes Corp. y de Discovery Land Co. con sede en Arizona.

Compró un terreno allí en 2017 por 8.5 millones de dólares, y se sacó el permiso para construir una casa a medida, según muestran los registros del Condado Clark.

La casa nunca se construyó, y Davis vendió el terreno de 1.2 acres por 10.5 millones de dólares en 2020.

También compró un sitio de 6.3 acres en Ascaya, una comunidad de mansiones de montaña en Henderson, por seis millones de dólares en 2020 y está construyendo allí una casa de ultralujo de tres pisos.

La imponente mansión, aparentemente del color de los Raiders, tendrá ventanas del suelo al techo y una gran simetría, elevándose hasta un pico en el centro, donde el último piso se asemeja al puente de un barco, según los planos del proyecto presentados en la ciudad de Henderson.

También tendrá una “cueva de hombre”, una cocina preparada, un bar, un baño turco, una biblioteca, un porche y una “zona de estacionado para invitados y vendedores”, según los planos.

En una solicitud de permiso de obras para la casa se indicaba que tendría algo más de 15 mil pies cuadrados y una zona de garaje de 5,422 pies cuadrados. También indicaba una valoración de 14 millones de dólares.