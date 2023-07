Vegas Vic vuelve a encenderse tras las quejas sobre el estado del letrero

El letrero icónico de Las Vegas Vegas Vic está completamente iluminado de nuevo y no en la forma en que la mayoría de los turistas en Fremont Street lo están.

El letrero de casi 80 años de antigüedad ubicado en Fremont Street Experience vuelve a brillar después de que en abril se descubriera que infringía el código municipal de señalización de Las Vegas. Ese mes, la ciudad le envió un aviso al dueño del letrero para que lo arreglara.

Como el letrero está ubicado en Downtown Casino Overlay District, debe estar totalmente iluminado desde al menos una hora antes del anochecer hasta una hora antes del amanecer, dijo el portavoz de Las Vegas Jace Radke al Review-Journal en abril.

Los estándares de señalización de Las Vegas también exigen que los letreros “se mantengan en buenas condiciones estructurales, de conformidad con todos los códigos de construcción y de la ciudad” y que no estén desgastados, agrietados o descoloridos.

“En abril, después de ver sus comentarios acerca de que Vegas Vic no se iluminaba completamente, nuestro equipo de aplicación del código respondió y trabajó con el dueño del negocio para que el letrero cumpliera con los estándares de la ciudad”, dijo la ciudad en un tuit.

He's back and shining brighter than ever! Vegas Vic is *fully* lit on Fremont! 🤩

In April, after seeing your comments about Vegas Vic not completely lighting up, our code enforcement team responded and worked with the business owner to bring the sign to city standards.

— City of Las Vegas (@CityOfLasVegas) July 12, 2023