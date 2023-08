Una auditoría del condado revela que Animal Foundation infló las cifras de población

El polémico refugio The Animal Foundation infló sus previsiones de población para disuadir a los agentes de protección animal de entregar nuevos animales.

The Animal Foundation en Las Vegas. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Una auditoría del Condado Clark sobre el polémico albergue Animal Foundation encontró que el refugio sin fines de lucro infló sus proyecciones de población para disuadir a los agentes de protección animal de dejar nuevos animales.

“Creemos que The Animal Foundation exageró la capacidad de los Servicios de Protección Animal del Condado Clark para disuadir a los abandonos en el refugio”, dijeron los auditores.

Pero en general, los auditores encontraron que el refugio “está cumpliendo con el cuidado, operativamente, y los requisitos financieros” que figuran en el contrato, que expira en 2025.

“Durante cada una de nuestras visitas, comprobamos que el recinto, las perreras y las zonas generales del refugio de animales de Lied estaban limpias y en condiciones higiénicas”, afirma la auditoría de la organización sin fines de lucro, financiada en parte con dinero procedente de los impuestos.

Los auditores tomaron muestras de las cifras de población de tres semanas de diciembre de 2022 y descubrieron que las proyecciones estaban sobrevaloradas en un promedio diario de 22 animales.

Los auditores reconocieron que los “problemas de personal” del centro podrían haber afectado a las previsiones.

Desde entonces, el centro ha dejado de usar un código de colores diario para calcular la “capacidad de atención” y, en su lugar, está enseñando a los funcionarios a acceder a bases de datos internas para comprobar la capacidad en tiempo real.

Anteriormente, el código rojo significaba una “crisis”, en la que los agentes solo abandonaban animales peligrosos o que necesitaban atención veterinaria. Las cifras infladas llevaron el estado a código rojo en todos menos cuatro de los días de diciembre muestreados.

“Agradecemos al Condado Clark la exhaustiva y completa auditoría que se ha presentado y nos complace que los resultados respalden de forma abrumadora que The Animal Foundation cumple con el Acuerdo de Servicios de Refugio”, escribió un portavoz de The Animal Foundation en un comunicado. “Esta auditoría confirma los altos estándares de la atención prestada por The Animal Foundation en la búsqueda de nuestra misión de salvar las vidas de todos los animales sanos y tratables en el valle de Las Vegas”.

La organización sin fines de lucro ha estado plagada de escasez de personal, renuncias y acusaciones de retrasos en la recepción de animales.

Mientras que un total de 4,205 animales fueron sacrificados en 2022, “The Animal Foundation no está ‘innecesariamente sometiendo a la eutanasia a los animales, a pesar de los desafíos de operar un refugio urbano’”, según los auditores que examinaron las muertes.

El condado, que aporta cerca de la mitad de los aproximadamente cinco millones de dólares de financiación pública que el refugio recibe anualmente, está considerando dar dinero adicional para un centro de llamadas que el refugio dice que acelerará su servicio al cliente, y por lo tanto aliviará la crisis de población.

North Las Vegas y la ciudad de Las Vegas también contratan a la organización sin fines de lucro para las retenciones obligatorias de animales encontrados en la calle o retirados a sus dueños.