Un prominente parque de oficinas de Las Vegas se enfrenta a un futuro incierto

abril 21, 2023 - 10:26 am

Parque de oficinas Hughes Center en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

La empresa de inversiones Blackstone, con sede en Nueva York, ha estado reduciendo su cartera de oficinas en los últimos años, y parece que Hughes Center está entre esas propiedades que se eliminarán.

Según un responsable de la empresa, esta ha dejado recientemente de pagar los 325 millones de dólares de su préstamo para el inmueble, ya que observa la posibilidad de centrarse en sectores como el inmobiliario multifamiliar e industrial.

Para cualquiera que haya vivido en el valle de Las Vegas desde la década de 1990, el parque de oficinas Hughes Center ha sido una dirección muy deseada por las empresas. Está situado en el centro, a la sombra del Strip, solo al sur del Wynn Golf Club, junto a Paradise Road.

Un corredor de Las Vegas dijo que con más construcciones de propiedades de oficinas cerca del 215 Beltway muchos inquilinos en Hughes Center están empezando a “quejarse de acceso dentro y fuera de allí, especialmente con los desplazamientos desde Summerlin y Green Valley”.

En febrero, la agencia inmobiliaria Colliers International anunció su traslado del Hughes Center a Narrative, un complejo de cuatro pisos y unos 100 mil pies cuadrados situado al sur del 215 Beltway, entre Durango y Buffalo.

Blackstone dijo en un comunicado que sus participaciones tradicionales en oficinas ahora representan el dos por ciento de su cartera, en comparación con casi el 50 por ciento en 2007.

“Esta inversión de 2013 se redujo sustancialmente a partir de hace tres años, debido a las adversidades a las que se enfrentan las oficinas tradicionales de Estados Unidos”, según el comunicado. “Seguimos siendo grandes creyentes en Las Vegas, como lo demuestran los 20 mil millones de dólares de bienes raíces que poseemos en la ciudad, el 95 por ciento de los cuales se concentra en viviendas de renta, industrial y hospitalidad / arrendamiento neto.”

Señaló que el 80 por ciento de su cartera global está “concentrada en el sector industrial, de renta, vivienda, hoteles, oficinas de laboratorio y Data Center, sectores con fundamentos excepcionalmente sólidos”.

El pasado otoño, Ofir Hagay, fundador de Moonwater Capital, estaba en proceso de presentar una oferta para comprar Hughes Center. Su grupo posee edificios desde Town Square hasta Marnell Center.

“Hicimos una investigación muy exhaustiva y tomamos la decisión final”, dijo Hagay. “Nos gustó mucho el inmueble. Trabajamos con expertos, pero el acuerdo que firmamos con Blackstone no pudimos llevarlo adelante porque el precio que negociamos no estaba justificado. Lo último que escuchamos dos o tres semanas después fue que le entregaron las llaves al prestamista. En otras palabras, incumplieron el préstamo”.

Un funcionario de Blackstone dijo que la propiedad no se vende, pero la empresa no reglamenta que no haya una venta.

Mientras tanto, Hagay sigue intrigado por la oportunidad de volver a intentar la compra de Hughes Center.

“Mi grupo está muy interesado en poseer la propiedad”, afirmó.