Se avecinan más cambios en Miracle Mile Shops

Una representación de las renovaciones que se llevarán a cabo en Miracle Mile Shops at Planet Hollywood (Cortesía de Miracle Mile Shops)

El centro comercial Miracle Mile Shops, en el Strip, será renovado, y se han revelado los grupos que están detrás del proyecto de renovación.

El centro comercial anunció el martes que contrató a los grupos de diseño y construcción Cooper Carry, Digital Kitchen, Sensory Interactive y VCC para renovar el centro comercial de 500 mil pies cuadrados. Las renovaciones comenzaron a principios de este año en el centro comercial, que permanecerá abierto hasta su finalización prevista para la primavera de 2023.

El centro comercial está encantado de trabajar con empresas que aportan “una visión para el destino de estilo de vida” de Miracle Mile Shops, dijo el director general y vicepresidente de Miracle Mile Shops, Robert Buchanan, en un comunicado.

“La experiencia de nuestros socios en construcción, arquitectura y diseño no tiene igual”, dijo Buchanan.

Una vez terminado, Miracle Mile Shops tendrá acabados elevados, tecnología actualizada y elementos de diseño digital, según un comunicado. Miracle Mile Shops planea tener “experiencias inmersivas de luz, sonido y video” en el exterior y el interior, así como zonas de restaurantes nuevas y actualizadas.

La tarea de modernizar el centro comercial de uso mixto afiliado al Planet Hollywood Resort corresponde a cuatro empresas con trabajos previos y experiencia en todo el país.

Cooper Carry, con oficinas en la Ciudad de Nueva York, Atlanta y Washington D.C., es una empresa consultora que ha diseñado proyectos en 45 estados y en Asia, África, América Central, Medio Oriente y el Caribe. La empresa se describe como un equipo de colaboración con experiencia en arquitectura, planificación, paisajismo, diseño de interiores, diseño gráfico y sostenibilidad. Su cartera de trabajos incluye edificios gubernamentales, espacios de uso mixto, comercios, hostelería, restaurantes y educación superior.

Digital Kitchen, con sede en Washington D.C., se presenta como una empresa creativa en el campo de la narración y el diseño, “desde la elaboración de secuencias de títulos icónicas, la transformación de espacios en un lienzo inmersivo, hasta el desarrollo de experiencias imaginativas”. La empresa ha creado secuencias de títulos para programas de HBO como “True Blood” y “Six Feet Under”, programas de AMC como “The Terror” y “The Little Drummer Girl”, “Dexter” de Showtime y “Narcos” de Netflix. Otros clientes son The Venetian y The Cosmopolitan of Las Vegas.

La empresa de asesoría inmobiliaria Sensory Interactive está especializada en la integración de tecnología en espacios públicos. La empresa se encarga del diseño y la estrategia financiera, la gestión de proyectos y la administración de activos. La empresa, con sede en Washington D.C., tiene oficinas en Austin y Dallas, Texas y en la Ciudad de Nueva York.

VCC es un contratista general fundado en 1987 y que comenzó en Little Rock, Arkansas. La empresa dijo que tiene nueve oficinas en todo el país y que se encarga de la pre-construcción, el diseño y la construcción, la gestión de la construcción, el asesoramiento, la ingeniería de valor y la entrega de contratos. VCC tiene experiencia en edificios de uso mixto, grandes almacenes, tiendas, comercios, estacionamientos y hostelería.