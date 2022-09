RJ pide al tribunal que bloquee la inspección gubernamental de los dispositivos del reportero asesinado

ARCHIVO - El administrador público del Condado Clark, Robert Telles, a la derecha, habla con el reportero del Las Vegas Review-Journal Jeff German en su oficina de Las Vegas el 11 de mayo de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal vía AP, Archivo)

ARCHIVO - Jeff German, presentador de "Mobbed Up", posa con el Planet Hollywood, antiguo Aladdin, al fondo en el Strip de Las Vegas, el 2 de junio de 2021. El administrador público del Condado Clark, Robert Telles, fue acusado de asesinato por la muerte a puñaladas de German, un reportero de investigación de Las Vegas que, según las autoridades, arañó y luchó por su vida cuando fue atacado fuera de su casa. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal vía AP)

El administrador público saliente del Condado Clark, Robert Telles, en el centro, sale de la sala con David Lopez-Negrete, un defensor público, a la izquierda, después de su comparecencia en el Centro Regional de Justicia el 20 de septiembre de 2022, en Las Vegas. Telles está acusado de asesinato por la muerte del periodista de investigación del Las Vegas Review-Journal, Jeff German. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

ARCHIVO - Un oficial de policía llega a la casa del administrador Público del Condado Clark, Robert Telles, horas después de que la policía entregara una orden de inspección el 7 de septiembre de 2022, en Las Vegas. Telles fue arrestado posteriormente en relación con la muerte del reportero de Review-Journal Jeff German. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

ARCHIVO - El fiscal del Distrito Steve Wolfson habla a los medios de comunicación sobre el caso del administrador Público del Condado Clark Robert Telles después de la comparecencia de Telles en el Centro Regional de Justicia el 20 de septiembre de 2022, en Las Vegas. Telles está acusado de asesinato por la muerte del periodista de investigación del Las Vegas Review-Journal, Jeff German. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal vía AP)

La placa de Jeff German en el Salón de la Fama de los Periódicos de Nevada se ve durante un almuerzo de Nevada Press Association en el hotel-casino Westgate en Las Vegas, el sábado 24 de septiembre de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

El editor ejecutivo de Las Vegas Review-Journal, Glenn Cook, a la derecha, escucha un discurso de Steve Sebelius, aceptando una placa del salón de la fama en nombre de su difunto colega de la sala de redacción Jeff German, durante el almuerzo del Salón de la Fama de Periódicos de Nevada Press Association en el hotel-casino Westgate en Las Vegas, el sábado 24 de septiembre de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Las Vegas Review-Journal presentó el lunes documentos judiciales pidiendo a un juez que les impida a las autoridades acceder al teléfono celular y a las computadoras del reportero de investigación asesinado Jeff German, que fueron confiscadas por la policía.

German, de 69 años, fue hallado muerto por heridas de arma blanca a principios de este mes en la puerta de su casa de Las Vegas, donde había producido gran parte de su trabajo en los últimos dos años y medio, incluyendo reportajes sobre un funcionario público ahora acusado del asesinato.

Los investigadores confiscaron dispositivos electrónicos personales dentro de la casa de German que la organización de noticias cree que usaba para trabajar, incluyendo un teléfono celular, computadoras y un disco duro.

Glenn Cook, editor ejecutivo del Review-Journal, escribió en una declaración jurada que los dispositivos podrían contener borradores de reportajes no publicados, junto con correos electrónicos, mensajes de texto y otras comunicaciones que German tenía con sus fuentes y que deberían considerarse confidenciales.

Cook llamó a permitir el acceso de la policía a los dispositivos “excepcionalmente peligroso”, diciendo que German se basó en fuentes confidenciales dentro del sistema judicial, el Departamento de Policía Metropolitana, la oficina del fiscal del distrito del Condado Clark y la oficina del defensor público, que representa a Telles en el caso de asesinato.

“Si las fuentes del señor German son reveladas a cualquiera, pero particularmente a personas dentro de estas mismas agencias, estos individuos podrían enfrentarse a represalias y a daños en su carrera de por vida”, escribió Cook. “El Review-Journal también podría perder el acceso a estas importantes fuentes, y a futuras fuentes que podrían no presentarse debido al riesgo de que sus identidades pudieran ser reveladas. El Review-Journal se verá gravemente perjudicado en su capacidad para reportar acontecimientos de interés periodístico, en particular la mala conducta del gobierno, si no puede garantizar la absoluta confidencialidad de sus fuentes y de la información no publicada”.

‘Preocupaciones graves y urgentes’

La policía arrestó al administrador público del Condado Clark, Robert Telles, en relación con la muerte de German, y los fiscales dijeron después que el asesinato fue “perpetrado al acecho”.

Los abogados del periódico, Ashley Kissinger, Joel Tasca y Kennison Lay, señalaron “preocupaciones graves y urgentes” sobre la protección de las fuentes confidenciales y el trabajo no publicado, cuya divulgación está prohibida por el privilegio de los reporteros, y citaron la Primera Enmienda, la ley estatal del escudo, que otorga a la prensa el privilegio absoluto de divulgar material de recopilación de noticias, y la Ley federal de Protección de la Privacidad.

El Review-Journal argumentó que los dispositivos de German nunca debieron ser confiscados por la Policía Metropolitana, y la compañía está buscando una orden de protección de un juez que establezca un protocolo y designe a un maestro especial fuera de Las Vegas para determinar si la información de los dispositivos de German debe ser revelada.

“El interés de ninguna de las partes en revisar la información de los dispositivos incautados supera el fuerte privilegio constitucional y estatutario de la prensa de mantener la confidencialidad de esta información”, escribieron los abogados.

A principios de este mes, la Policía Metropolitana dijo por escrito al periódico que “no se ha iniciado ningún registro” y que “no hay intención de realizar ningún registro hasta que el juez apruebe un protocolo”. Los fiscales también han acordado que no tratarán de revisar ningún material de recopilación de noticias sin el permiso de un juez.

German dejó su computadora de trabajo en las oficinas del periódico en marzo de 2020 en medio de los cierres de la pandemia, y usó otros dispositivos electrónicos mientras trabajaba a distancia, dijo Cook.

Los fiscales han sugerido que los dispositivos podrían contener amenazas que Telles hizo a German, pero “no proporcionaron ninguna base objetiva para esta especulación”, escribieron los abogados del periódico.

En declaraciones a los reporteros después de una de las audiencias iniciales de Telles, el fiscal del Condado Clark, Steve Wolfson, llamó a las pruebas contra el acusado “convincentes”.

Los abogados del Review-Journal también argumentaron que Telles no podía demostrar que ninguna información de los dispositivos pudiera ayudar a su defensa.

El abogado de Telles ha sugerido que los dispositivos podrían contener pruebas de amenazas contra German o pruebas de que otros podrían haber estado motivados para hacerle daño, según la presentación del lunes.

“El Estado puede señalar que los reportajes extensos y poco halagadores del señor German sobre el acusado otorgan un motivo para el homicidio”, escribieron los abogados de Review-Journal. “Y el acusado puede señalar a todos los demás sujetos de los reportajes del señor German a lo largo de su carrera que pueden estar molestos por sus reportajes de su mala conducta y que tendrían un motivo similar para hacerle daño”.

Protección de las fuentes confidenciales

Telles, de 45 años, fue arrestado en relación con la muerte de German después de que su asesino fuera captado en un video de vigilancia acercándose a su casa.

German, de 69 años, fue encontrado con siete heridas de arma blanca en el torso, junto con heridas en los brazos y las manos que parecían defensivas, según el reporte de arresto de Telles. El ADN de Telles coincidía con el encontrado bajo las uñas de German, según las autoridades.

A principios de este año, German reportó una serie de historias de investigación sobre la conducta de Telles en el lugar de trabajo. German estaba trabajando en un posible reportaje de seguimiento en las semanas anteriores a su muerte.

Tras enterarse de que los dispositivos del periodista habían sido confiscados en la investigación, el periódico le avisó a la policía y a los fiscales de que la información que contenían estaba sujeta a protecciones legales.

En una carta enviada el viernes a la Policía Metropolitana y a la oficina de defensa pública, los abogados del periódico pidieron que se resolviera “amistosamente” la disputa sobre los dispositivos electrónicos antes de presentar la moción.

Aunque el periódico no recibió una respuesta inmediata a la carta, los abogados del Review-Journal escribieron que la policía y los fiscales han “participado en un esfuerzo continuo y de buena fe para resolver estas cuestiones fuera de los tribunales”.

Cook dijo que German se basó en fuentes confidenciales para respaldar su reportaje.

“Dadas las supuestas acciones del acusado en este caso, un funcionario público que está acusado de llegar a asesinar al autor de reportajes negativos sobre él, esta preocupación por las fuentes de Review-Journal no debe ser subestimada”, escribieron los abogados del periódico.

En la correspondiente declaración jurada incluida en la presentación del lunes, el abogado Brian Berman dijo que la información que proporcionó a German para otra nota podía encontrarse en los dispositivos.

Berman representa a una maestra de una escuela preparatoria de Las Vegas que dijo haber sido objeto de represalias tras reportar supuestos cateos corporales a estudiantes.

German escribió dos notas sobre la controversia.

Berman dijo que otorgó información a German que “acordó expresamente no publicar”, aunque Berman observó al reportero tomando notas en su computadora.

“Me preocupa que, si la información confidencial que le otorgué al señor German es revelada al gobierno, podría dar lugar a más represalias y daños a mi cliente”, escribió Berman. “Me preocupa que la información pueda caer en manos de alguien con un interés personal contra Review-Journal que la exponga por despecho. …Por estas razones, si hubiera sabido que mis conversaciones confidenciales con el señor German acabarían en manos de otros, habría elegido no tenerlas”.

Este es un reportaje en desarrollo.