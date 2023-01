Red Rock Canyon Scenic Drive cerrado por condiciones inseguras

La Oficina de Gestión de Territorio anunció el lunes que Scenic Drive en Red Rock Canyon National Conservation Area fue cerrado por el resto del día debido a que el clima causaba condiciones inseguras.

Se pronostica un Martin Luther King Jr. Day húmedo y con viento para el valle de Las Vegas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La probabilidad de precipitaciones es del 80 por ciento. Un aviso de viento está en efecto desde las 10 a.m. hasta las 6 p.m. Se esperan vientos del sur de 15 a 25 mph con ráfagas de hasta 45 mph. La máxima estará cerca de los 57° F.

“La mayor parte (de la lluvia) podría caer de 6 a 9 a.m. a partir de ahora”, dijo el meteorólogo Andy Gorelow domingo por la noche. “Definitivamente no va a ser algo de todo el día. Se dispersará por la mañana y por la tarde”.

Las personas que acudan al desfile anual número 41 Dr. Martin Luther King Jr. Parade, que comienza a las 10 a.m. en Gass Avenue y Fourth Street, en el centro de la ciudad, deberán vestirse para hacer frente a las condiciones climáticas.

Un riesgo de lluvia continuará en la noche del lunes. Los vientos de 9 a 16 mph podrían alcanzar ráfagas de 22 mph.

El martes por la mañana la mínima estará alrededor de los 39°. El día deberá estar casi completamente despejado con un 20 por ciento de probabilidad de aguaceros y una máxima cerca de los 53°.

El pronóstico para el resto de la semana es de temperaturas frescas, con máximas alrededor de los 50° y mínimas alrededor de los 30°.

⚠ The Winter Weather Advisory for Mohave County has been upgraded to a Winter Storm Warning above 5500 feet.

❄6 to 12 inches are possible across the Arizona Strip.

❄3 to 6 inches are possible in the Hualapai Mountains.#azwx pic.twitter.com/PTf4vWDhAg

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) January 15, 2023