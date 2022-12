Punk Rock Museum anuncia nueva fecha de apertura y visitas guiadas

(Fotos de Tom Casey/Box 24 Studio, Alison Braun, Britta, Lisa Johnson)

¿Estás listo para dar un paseo con Roger Miret de los pioneros del hardcore Agnostic Front, mientras te cuenta cómo era vivir en una van en Lower East Side a principios de los 80?

Pues tendrás que esperar un poco más.

El nuevo Punk Rock Museum retrasó su inauguración del 13 de enero al 10 de marzo.

Una vez abierto, los visitantes podrán realizar visitas guiadas con destacados músicos punk y hardcore, como el ya mencionado Miret.

Algunos de los guías confirmados hasta ahora Louiche Mayorga de Suicidal Tendencies, Noodles de The Offspring, Stacey Dee de Bad Cop/Bad Cop, Don Bolles de The Germs/45 Graves, Angelo Moore de Fishbone, Greg Hetson de Circle Jerks/Punk Rock Karaoke, Warren Fitzgerald de The Vandals, Pete Koller de Sick Of It All, Smelly de NOFX, Joe Escalante de The Vandals, Linh Le de Bad Cop/Bad Cop y Zach Blair de Rise Against.

Las visitas guiadas se ofrecerán varias veces al día y estarán limitadas a 20 personas por visita.

Ubicado en el 1422 de Western Avenue, entre el Strip y el centro de Las Vegas, el museo ocupará 12 mil pies cuadrados y contará con un bar supervisado por el dueño del Double Down Saloon, P. Moss, un salón de tatuajes, una capilla para bodas, una sala de improvisación y mucho más.

Los boletos para la entrada general al museo estarán disponibles a principios de año. Las visitas guiadas comenzarán el 1° de abril, y los boletos estarán disponibles próximamente en thepunkrockmuseum.com.