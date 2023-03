Pronóstico de jueves cálido antes de que lleguen los vientos el viernes

La tendencia gradual de calentamiento para el valle de Las Vegas continuará el jueves.

Con cielos mayormente soleados, la máxima debería estar cerca de los 66°F, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Se espera que los vientos se mantengan por debajo de las 10 mph.

Los vientos aumentarán el viernes. Después de una mínima de la mañana cerca de los 52°, el cielo mayormente nublado hará que la máxima de la tarde aumente hasta alrededor de los 72°. Los vientos del sur de 14-19 mph se mantendrán por debajo de las 10 mph, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Los vientos del sur de 14-19 mph aumentarán a 20-25 mph por la tarde con algunas ráfagas de 38 mph.

El viernes por la noche los vientos disminuirán un poco antes de que el sábado por la mañana la mínima se sitúe alrededor de los 57°. Los vientos podrían alcanzar ráfagas de 31 mph durante la noche.

Las máximas del fin de semana estarán alrededor de los 70° y las mínimas alrededor de los 50°. No se esperan lluvias hasta el martes y el miércoles con probabilidad de aguaceros.

Winter Storm and Flood watches have been issued for portions of Inyo County in CA. Both are in effect from late Thu afternoon through late Sat night. Rain on the above normal snowpack could lead to flooding in these areas. #cawx #nvwx pic.twitter.com/wz8LuQKseO

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) March 8, 2023