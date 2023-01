NTSB publica reportes detallados sobre accidente en el que murieron nueve personas

La escena el 30 de enero de 2022, un día después de que nueve personas murieran después de que un automovilista se pasara a toda velocidad un semáforo en rojo en Cheyenne Avenue y Commerce Street en North Las Vegas. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Gary Dean Robinson (Departamento de Policía de North Las Vegas)

Las autoridades se preparan para remolcar un vehículo el 30 de enero de 2022, después de que un accidente el día anterior matara a nueve personas en North Las Vegas. (David Wilson/Las Vegas Review-Journal)

Erlinda Zacarias, izquierda, y su esposo Jesus Mejia-Santana, encienden velas durante una vigilia el 5 de febrero de 2022, después de una caravana de vehículos en memoria de los siete miembros de la familia Zacarias que murieron en un accidente en North Las Vegas el 29 de enero de 2022. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Jessica Stingley, desde la izquierda, LaShonda Warfield y LaTory Houston reaccionan mientras hablan de Tanaga Miller el 8 de febrero de 2022, en North Las Vegas. Miller era pasajera en el Dodge Challenger que provocó un accidente en North Las Vegas el 29 de enero en el que murieron nueve personas, entre ellas Miller. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Tom Chapman, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, habla durante una rueda de prensa en el Ayuntamiento de North Las Vegas el 31 de enero de 2022. Habló sobre la investigación de la agencia sobre el accidente en el que murieron nueve personas. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Un hombre que condujo a más de 100 mph por una intersección de North Las Vegas el año pasado, había pagado dos multas por exceso de velocidad un mes antes de causar un accidente que mató a nueve personas, incluido él mismo, según un reporte de investigación federal publicado el jueves.

La Junta Nacional de Seguridad (NTSB) publicó el jueves documentos de la investigación sobre el accidente de seis vehículos, incluidas 318 páginas de registros de llamadas, entrevistas, fotos de vehículos destrozados, registros de conducción y una copia del procedimiento estándar del departamento de bomberos del sur de Nevada para siniestros masivos.

Gary Dean Robinson, de 59 años, se pasó un semáforo en rojo en Commerce Street y Cheyenne Avenue mientras conducía su Dodge Challenger a 103 mph el 29 de enero de 2022. El límite de velocidad en Commerce es de 35 mph.

Robinson y su pasajera, Tanaga Ravel Miller, de 46 años, murieron. El Challenger se estrelló contra un Toyota Sienna, matando a siete personas en el interior que eran todos miembros de la misma familia.

La autopsia y los reportes toxicológicos de Robinson mostraron que tenía altos niveles de cocaína y PCP en su organismo, así como algo de alcohol. Tenía 2,700 nanogramos por mililitro del subproducto de la cocaína benzoilecgonina en la sangre y 390 nanogramos por mililitro de cocaína en el organismo, según las autoridades del Condado Clark.

Las víctimas de la minivan de la familia eran Fernando Yeshua Mejia, de cinco años; Adrian Zacarias, de 10 años; Lluvia Daylenn Zacarias, de 13 años; Bryan Axel Zacarias, de 15 años; Gabriel Mejia-Barrera, de 23 años; David Mejia-Barrera, de 25 años; y Jose Zacarias-Caldera, de 35 años.

Los reportes del jueves mostraron que Zacarias-Caldera, quien estaba al volante del Sienna, no estaba bajo la influencia de ninguna sustancia, y conducía a 43 mph en Cheyenne, que tiene un límite de velocidad de 50 mph.

Los otros tres vehículos – un 2005 Chevrolet Malibu, 2016 Hyundai Tucson y un 2021 Mercedes GLE 350 – estaban conduciendo por debajo del límite de velocidad por un semáforo en verde.

Tiffani May resultó herida en el accidente cuando su Ford Fusion fue golpeado por la minivan. May fue la única persona hospitalizada en el lugar que sobrevivió al accidente, pero en una entrevista el 3 de febrero les dijo a los investigadores que no recordaba haber presenciado el choque.

“Lo único que recuerdo es que pensé que iba a morir si me quedaba allí”, dijo, describiendo cómo su auto quedó inmovilizado contra una señal. “Escuchaba gritos y llantos y no sabía qué más estaba pasando. Solo pensaba que era yo”.

May estaba hablando por teléfono con su esposo mientras conducía para recoger los muebles de alguien que vivía a tres cuadras de su casa. El lado del conductor de su Fusion fue golpeado y su perro, Magic, estaba escondido bajo el asiento.

May sufrió graves contusiones por el cinturón de seguridad, una fractura de clavícula, una hernia discal en el cuello y, una semana después del accidente, les dijo a los investigadores que sufría dolores de cabeza y de espalda.

El capitán de bomberos de North Las Vegas, Gary Polk, les dijo a los investigadores federales que estaba tratando de averiguar quién necesitaba atención médica u hospitalización, pero la mayoría de las víctimas murieron en el lugar del accidente.

“En realidad no tuvimos muchas, por supuesto, porque solo hubo una que sobrevivió al suceso”, dijo Polk.

Tres niños habían salido expulsados hacia la carretera, y un paramédico identificado solo como Poliku describió los momentos en que encontró a un niño que aún estaba despierto.

“Todavía lloraba y gruñía un poco”, dijo Poliku. “Estaba en bocabajo y tenía algunos hematomas en la espalda y algunas marcas de la carretera. Estaba en estado crítico, sobre todo sabiendo que había salido expulsado del vehículo”.

Robinson aún tenía pulso cuando llegaron los primeros auxilios, pero no respiraba y finalmente lo declararon muerto en el lugar del accidente.

“Se decidió dejar a la persona en el lugar para la investigación, ya que iba a ser una extracción extensa para sacarlo y, obviamente, había grandes cantidades de trauma”, un jefe de bomberos identificado solo como Campbell les dijo a los investigadores.

La policía de North Las Vegas dijo que un total de 15 personas se vieron implicadas en el accidente. La mayoría de los vehículos terminaron en un terreno vacío en la esquina noreste de la intersección.

El accidente fue el más mortífero en una carretera de Nevada desde que las autoridades empezaron a llevar la cuenta en 1991.

NTSB dijo que los documentos publicados el jueves se usarían para determinar la causa del accidente, pero las autoridades no tenían una fecha estimada de cuándo estaría disponible el reporte final.

Este es un reportaje en desarrollo.