Mujer muere atropellada mientras paseaba a su perro en el suroeste de LV

Una mujer de 56 años fue atropellada mortalmente por un vehículo el miércoles por la noche mientras paseaba a su perro en Enterprise.

Alrededor de las 6:30 p.m., la mujer no identificada estaba caminando en la carretera hacia el oeste en Shelbourne Avenue, cerca de Rancho Destino Road, cuando un Ford F-150 1997 chocó contra ella por detrás, según el Departamento de Policía Metropolitana.

Pedestrian dies in crash

LVMPD Traffic Fatal Detail detectives investigated our jurisdiction's 39th road fatality last night. Investigators determined a white truck hit a pedestrian as she was walking on Shelbourne Avenue west of Rancho Destino Road (near Windmill and Gilespie) pic.twitter.com/u16LWzTOrF

— LVMPD (@LVMPD) March 14, 2024